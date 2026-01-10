Rang lista: Otkrijte kakvi ste baka ili djed prema znaku Zodijaka

4. BLIZANCI Blizanci su često dobri u gotovo svemu što pokušaju i uvijek žele učiti i rasti. Vrijeme provedeno s njima pruža priliku za učenje i isprobavanje novih stvari. Ovi djedovi i bake su živahni i energični, pa se ne osjećaju "staro" i lako prate djecu u igrama i avanturama. Budući da su društveni i mogu razgovarati o gotovo svemu, odnos s unucima može biti i izazovan i zabavan — ili će pružati mudre savjete i slušati, ili pak previše pričati, čak i o temama poput "ptica i pčela". Njihova znatiželja i entuzijazam često čine vrijeme provedeno s njima uzbudljivim i edukativnim. | Foto: Fotolia