Rang lista: Otkrijte kakvi ste baka ili djed prema znaku Zodijaka

Bake i djedovi mogu snažno utjecati na život djeteta već od rođenja. Njihov horoskopski znak otkriva kako će se odnositi prema unucima. Neki znakovi posebno se ističu kao sjajni, no svaki znak izražava ljubav prema unucima na svoj način
U nastavku pogledajte kakvi ste baka ili djed rema svojem znaku Zodijaka.
1. RAK Baka ili djed Rak je izuzetno privržen. Od trenutka kada se unuk rodi, bit će zaštitnički nastrojeni i brižni prema njemu. Budući da su Rakovi empatični i dobri slušači, bit će vaš najveći saveznik u odgoju, pomažući s bebom, dijeleći savjete iz vremena kada su njihova djeca bila mala i dopuštajući vam da se ispovjedite o teškim stvarima bez uplitanja. Kad unuk odraste, nastavit će pružati podršku, slušati njihove probleme i pokazivati razumijevanje bez obzira koliko mali ili veliki bili. Njihova prisutnost unutar obitelji donosi osjećaj sigurnosti i emocionalne topline.
2. RIBE Tipična baka ili djed Ribe uvijek su spremni pomoći, bilo da je riječ o dovođenju unuka iz škole, čuvanju na zadnji trenutak ili organiziranju vikend spavaonice. Njihova kreativna priroda znači da će vrijeme provedeno s njima biti ispunjeno maštovitim umjetničkim projektima i zabavnim aktivnostima, bez trunke dosade. Zbog njihove osjetljive i ljubazne naravi, Ribe će često razumjeti što unuk osjeća i što mu treba, pružajući rame za plakanje i osjećaj ljubavi i vrijednosti. S druge strane, mogu postati osjetljivi ako provode premalo vremena s obitelji, čak i kad postoji valjan razlog. Njihova prisutnost unosi nježnost i stabilnost u život djeteta.
3. VAGA Baka ili djed Vaga, koji su obično pravični i uravnoteženi, bit će izvor ravnoteže u životu vašeg djeteta. Uvijek su puni dobrih savjeta, pažljivo slušaju sve što dijete kaže i nude smjernice kada je potrebno. Njihovo bezbrižno i miroljubivo odgojno ponašanje znači da izbjegavaju sukobe kad god je moguće. To može značiti da neće primjenjivati istu disciplinu kao vi, ali zbog njihove lakoće u ophođenju, djeca će prirodno usvojiti pozitivno ponašanje oko njih. Vagin smisao za pravdu i sklad čini ih idealnim za stvaranje harmoničnog okruženja.
4. BLIZANCI Blizanci su često dobri u gotovo svemu što pokušaju i uvijek žele učiti i rasti. Vrijeme provedeno s njima pruža priliku za učenje i isprobavanje novih stvari. Ovi djedovi i bake su živahni i energični, pa se ne osjećaju "staro" i lako prate djecu u igrama i avanturama. Budući da su društveni i mogu razgovarati o gotovo svemu, odnos s unucima može biti i izazovan i zabavan — ili će pružati mudre savjete i slušati, ili pak previše pričati, čak i o temama poput "ptica i pčela". Njihova znatiželja i entuzijazam često čine vrijeme provedeno s njima uzbudljivim i edukativnim.
5. OVAN Uvijek entuzijastični i strastveni, Ovan baka ili djed osiguravaju da vrijeme provedeno s unucima bude puno života i zabave. Često imaju isplanirane aktivnosti za više posjeta, pa nikad ne nedostaje avantura. Vaše dijete će s njima otkrivati nove okuse, istraživati dvorište ili učiti u muzeju. No, zbog svoje odvažnosti i samopouzdanja, mogu biti nametljivi kada se radi o metodama odgoja koje se razlikuju od vaših. Ponekad mogu ignorirati vaše upute dok se brinu o djeci, čineći vas "lošim" roditeljem u očima djeteta.
6. STRIJELAC Strijelci su poznati po velikom srcu, pa će njihovi unuci osjećati snažnu ljubav i pažnju. Energija i avanturistički duh znače da će djeca dobiti iskustva, a ne materijalne darove. Njihov smisao za humor osigurava da su trenuci s njima zabavni i nezaboravni. No, spontanost i impulzivnost mogu ponekad ugroziti sigurnost, što je važno paziti kod mlađe djece. Njihova sposobnost da učine svaki trenutak uzbudljivim čini ih omiljenima među unucima.
7. ŠKORPION Iako Škorpioni mogu biti sarkastični i duhoviti, oni iznad svega cijene istinu i poštenje. Uče djecu da budu iskrena i poštovana u svemu što rade. Njihova intuicija čini ih izvrsnim s djecom u bilo kojoj dobi, ponekad čak i bolje nego roditelj. Mogu djelovati dominantno ili nadmoćno, ali to dolazi iz želje da najbolje za obitelj. Njihova lojalnost znači da će cijeniti otvoren razgovor ako osjećate da previše kroče preko vaših odluka.
8. BIK Baka ili djed Bik često su vrlo nježni i strpljivi s unucima. Prizemni su i lako se s njima razgovara, a odgovornost koju pokazuju čini vas mirnima kada ostavljate dijete s njima. Njihov praktičan i smiren pristup svijetu znači da je vrijeme provedeno s njima opuštajuće i vrijedno. No, njihova tvrdoglavost može otežati prihvaćanje činjenice da nisu roditelji i da ne donose sve odluke. Njihova prisutnost pruža stabilnost i sigurnost u životu djeteta.
9. LAV Lavovi su poznati po veselju i igri, pa će njihovi unuci uvijek imati zabavu i aktivnosti s njima. Organiziraju lutkarske predstave ili izložbe umjetnosti i uvijek su spremni za igru. Zbog svoje velikodušnosti, mogu ponekad razmaziti unuke. Njihova tvrdoglavost i egocentričnost mogu se očitovati u nametanju svojih interesa ili zahtjevima za pažnju. Ipak, njihova energija i toplina čine ih neodoljivim u očima djece.
10. DJEVICA Djevice brzo uče i lako se prilagođavaju brizi za djecu. Njihova sposobnost multitaskinga znači da mogu posvetiti pažnju unuku dok istovremeno obavljaju druge kućanske zadatke. Perfekcionizam ponekad može dovesti do kritičnosti prema vašim metodama odgoja i ponašanju djeteta. Ipak, sve što čine, čine s najboljim namjerama i vjeruju da čine najbolje za svoju obitelj. Njihova organiziranost i pedantnost osiguravaju kvalitetno i sigurno vrijeme provedeno s unucima.
11. JARAC Jarac baka ili djed su odgovorni i fokusirani, što vam omogućuje da se opustite dok su djeca s njima. Lojalni i odani, često će maziti unuke, ali istovremeno održavajući disciplinu i praktičnost. Njihova sklonost tajnovitosti može ponekad biti problem ako djeca traže povjerenje. Cijene red i organizaciju, pa mogu biti pomalo kontrolirajući. Njihova stabilnost i pouzdanost pružaju osjećaj sigurnosti i kontinuiteta.
12. VODENJAK Vodenjaci su često povučeni i vole samostalne aktivnosti, pa možda nisu idealni za igru s malom djecom. Ipak, dobri su slušatelji i spremni na intelektualne razgovore s većom djecom. Vjernost i predanost čine ih pouzdanim članovima obitelji, uvijek spremnima pomoći kada je potrebno. Njihova originalnost i neovisnost mogu unijeti drugačiju perspektivu u odrastanje unuka. Često su inspirativni i potiču kreativno i slobodno razmišljanje.
