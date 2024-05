Rano otkrivanje raka kože spašava živote: Besplatni pregledi madeža u niz gradova

La Roche-Posay, Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora ovog proljeća organiziraju besplatne preventivne preglede madeža u sklopu javnozdravstvenog projekta #SaveYourSkin.

Ove godine pregledi se održavaju u devet gradova diljem Hrvatske: Zagrebu, Vinkovcima, Đakovu, Virovitici, Ogulinu, Kninu, Metkoviću, Malinskoj na otoku Krku te Umagu.

Kako ističu stručnjaci, ako se otkrije na vrijeme, rak kože u 99% slučajeva može biti izlječiv, stoga #SaveYourSkin ponovno dolazi u gradove u kojima dermatologa nema dovoljno ili ih nema uopće.

Prema europskoj statistici, Hrvatska je na visokom, četvrtom mjestu prema smrtnosti od melanoma, a incidencija melanoma u Hrvatskoj u stalnom je porastu. S ciljem edukacije građana o pravilnoj zaštiti od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože s posebnim naglaskom na melanom, posljednje dvije godine provodi se projekt #SaveYourSkin, u sklopu kojega je provedeno 2245 besplatnih pregleda madeža među kojima je otkriveno 70 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore.

- Ti rezultati potkrjepljuju činjenice o velikom porastu broja oboljelih od zloćudnih tumora kože i potrebi za preventivnim pregledima svih rizičnih pacijenata. Rizične osobe su u dobi između 50 i 75 godina, one koje imaju svijetlu kožu, oči i kosu, osobe koje su više puta u mladosti imale opekline od sunca, one koje veći dio života provode na otvorenom i one koje imaju osobnu ili obiteljsku povijest obolijevanja od melanoma ili karcinoma kože. Potvrdu rizika praćenu sumnjivim promjenama na koži treba odrediti liječnik obiteljske medicine - rekla je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Besplatni pregledi madeža od 20. svibnja

Javnozdravstvena kampanja #SaveYourSkin započet će preventivnim pregledima na Europskom trgu u Zagrebu 20. svibnja, nastavit će se u Vinkovcima 21. svibnja na Trgu Vinkovačkih jeseni, a potom u Đakovu u Ulici Vijenac kardinala Stepinca (22. svibnja) i Virovitici na Trgu kralja Tomislava (23. svibnja(. Dermatolozi preglede nastavljaju u Ogulinu na Trgu Petra Stipetića (27. svibnja), u Kninu na Trgu Ante Starčevića (28. svibnja) te u Metkoviću na Trgu kralja Tomislava (29. svibnja).

U lipnju će priliku za pregled imati građani Malinske na otoku Krku (Obala 10, kod Crkve sv. Nikole (3. lipnja) te Umaga (4. lipnja kod Istarske kreditne Banke, Ulica Ernesta Miloša 1). Pregledi će se obavljati od 9 do 20 sati, a za iste se potrebno prijaviti ispunjavanjem obrasca na službenoj stranici.

- Jedan od ciljeva našeg brenda La Roche-Posay je podizanje razine svijesti javnosti o važnosti pravilne zaštite kože od sunca i rane prevencije raka kože. Stoga smo prije dvije godine s partnerima pokrenuli ovaj projekt u Hrvatskoj te dosad u sklopu projekta #SaveYourSkin obavili 2245 besplatnih pregleda madeža, od kojih se njih 70 pokazalo suspektnim na melanom. Veselimo se da projekt nastavljamo i ove godine u proširenom izdanju, s većim brojem gradova nego prethodnih godina te nam je cilj pregledati još veći broj građana, posebice u onim sredinama gdje građani nemaju pristup dermatolozima ili je on ograničen - rekla je Svjetlana Arh, Medical direktorica L'Oreal Dermatological Beauty divizije kompanije L'Oreal.