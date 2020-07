Rashladite svoj dom uz pomoć leda, ventilatora, mokre plahte

Došlo je ljeto i temperature su sve više, ali zbog korona virusa dosta ljudi i dalje radi od kuće. Ako nemate klima uređaj doma, možete se rashladiti i bez njega uz par trikova

<p>Ovih osam jednostavnih trikova pomoći će vam da lakše radite od kuće ili jednostavno budete u njoj po ovim vrućinama. </p><h2>1. Stavite posudu s ledom ispred ventilatora</h2><p>Nemate zraka? Nema problema. Jednostavno stavite posudu (ili kantu ako ju imate) napunjenu ledom neposredno pred ventilatora. Kad povjetarac krene puhati po ledenoj vodi, iz ventilatora će puhati hladan zrak koji će vam goditi. Također, poslužiti može i vlažna krpa ili mali ručnik natopljen hladnom vodom postavljen iznad ventilatora.</p><h2>2. Držite zavjese i prozore zatvorene tijekom dana</h2><p>Kad je vani lijep dan prirodno je priželjkivati ​​da sunce dopire do vašeg doma. Međutim, tako stvarate toplinski efekt staklenika. Prostorija će ostati hladnija ako su zavjese i rolete spuštene - i još bolje ako su crne boje. Kad su otvoreni prozori vruć zrak će ući u kuću, a ako imate upaljen ventilator, onda to zaista nema smisla.</p><h2>3. Otvorite prozore navečer</h2><p>Prozore bi trebali držati zatvorenima kada je vani dan, ali kad toplina počne opadati, oni se mogu ponovno otvoriti. Temperature noću znatno padaju, pa će otvaranje prozora u večernjim satima omogućiti da hladan zrak cirkulira u kući - i to bi vam trebalo pomoći da bolje spavate.</p><h2>4. Kupite kućne biljke</h2><p>Ako tražite izgovor da kupite više sobnih biljaka, onda ste ga upravo našli. Sobne biljke mogu pomoći u hlađenju kuće tijekom toplog vremena jer troše topli zrak za svoje prirodne procese. Kada se atmosfera zagrijava, biljke će često ispuštati višak vode u zrak iz svojih listova - da ohlade sebe i okolinu. Neke od najboljih biljaka su gumijevac, kineske zimzelene biljke (aglaonema), palme, svekrvin jezik i fikus benjamin.</p><h2>5. Ugasite svjetla</h2><p>Kao što već znate, žarulje ispuštaju toplinu. Dakle, isključivanje svjetala pomoći će vam da ohladite kuću. Uz to, to je i više ekološki prihvatljivo i manje novca ćete potrošiti na račune.</p><h2>6. Isključite tehnologiju (ako je moguće)</h2><p>Slično žaruljama, električni uređaji također ispuštaju toplinu - stoga isključite sve one koje ne koristite. Naravno, mnogi, koji rade od kuće, imaju puno uređaja koji su u stalnoj upotrebi, ali tehnologija koju ne trebate (poput televizora, zvučnika, pa čak i punjača za telefon) možete isključiti. Također, budite sigurni da ih potpuno isključite, a ne da samo pritisnite gumb za isključivanje. Naime, većina uređaja i dalje troši energiju sve dok je se ne isključi iz struje.</p><h2>7. Objesite mokru plahtu</h2><p>Alternativa ledu ispred ventilatora je vlažna plahta nad otvorenim prozorom. Vjetar izvana će rashladiti unutrašnji prostor pomoću vlage s plahte što će pomoći sniziti temperaturu. Prskanje zavjesa hladnom vodom također će stvoriti sličan učinak.</p><h2>8. Stvorite kružni povjetarac s ventilatorom</h2><p>Ako imate više ventilatora, možete stvoriti kružni povjetarac kako bi soba bila još hladnija. Na primjer, ventilator pokraj vrata može puhati hladan zrak u sobu, dok će ventilator na prozoru (okrenut prema van) smanjiti vrući zrak. Ovakvo pozicioniranje pomoći će vam da se zrak kreće kroz prostoriju, tako da imate stalan protok. Za najbolje rezultate vi budite između ta dva ventilatora (u sredini strujanja zraka), piše <a href="https://metro.co.uk/2020/06/25/practical-ways-keep-home-cool-heatwave-12903089/" target="_blank">Metro</a>.</p>