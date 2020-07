Raspored čišćenja za kućanice iz 1950. godine

Žene su 50-ih godina prošlog stoljeća uglavnom bile domaćice, no to je podrazumijevalo puno posla oko održavanja kućanstva i brigu o djeci, pa su se nerijetko držale unaprijed utvrđenog rasporeda

<p>Mnogim zaposlenim ženama danas zasigurno privlačno zvuči činjenica da je još 50-ih godina prošlog stoljeća bio trend da žene ostanu kod kuće s djecom i budu 'samo' majke i domaćice. No, ne treba zaboraviti da je to bio itekako naporan rad, jer briga o obitelji zapravo ne ostavlja vremena za druge stvari. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za dezinficiranje doma</p><p>Još uvijek postoje brojne knjižice u kojima su se dijelili savjeti za domaćice iz toga vremena, iz kojih se može iščitati da su žene nekada slijedile raspored za održavanje domaćinstva kako bi sve ono što trebaju obaviti držale pod kontrolom. Prema jednoj od njih, na čišćenje i pospremanje kuhinje treba se usredotočiti ponedjeljkom, na pranje rublja utorkom, a na održavanje kupaonice srijedom. </p><p>U knjigama se često ističe da je ponedjeljak, zapravo, najbolji dan za čišćenje kuhinje, nakon što ste proveli vikend s obitelji i niste stigli čistiti. To je, preporučuje se, dobar dan i za kupnju namirnica i pripremanje obroka koje možete pripremiti unaprijed za idući tjedan. </p><p>Utorak je dobar dan za pranje rublja, koje se tada još vješalo radi sušenja, uz brojna pravila oko toga kako ga objesiti, zato da se intimni dijelovi rublja sklone od pogleda susjeda. </p><p>Uzmemo li u obzir da su današnji domovi često veći od prosječnih kuća iz toga razdoblja, te imamo više namještaja i stvari koje skupljaju prašinu, oko čišćenja zasigurno ima više posla, pa bi se moglo reći da je takav raspored ženi zapravo olakšavao stvari. Srijeda je često bila rezervirana za čišćenje kupaonice, a četvrtak za presvlačenje posteljine i pospremanje dnevnog boravka. To znači da su se žene opet vraćale u praonicu rublja, da bi stavile na pranje posteljinu, ručnike i sitnice sakupljene usput, kako bi se to moglo osušiti i pospremiti prije vikenda. </p><p>Petkom je na redu bilo odmrzavanje hladnjaka (nešto što, srećom, više ne trebamo raditi na tjednoj bazi), nabavu namirnica koje nedostaju te čišćenje blagovaonice i hodnika. Subota i nedjelja su bile dani za opuštanje s obitelji, dok ih mnoge zaposlene žene danas koriste da bi počistile i obavile sve ono što ne stignu tijekom tjedna. </p><p>Nedjelja je pritom bio dan za odlazak u crkvu te obiteljski ručak, a nakon tog druženja, žene bi si uzele malo slobodnog vremena, za čitanje, druženje s prijateljicama, ili neki hobi. </p><p>Mnogim ženama ovaj raspored možda zvuči poznato, jer su ga se držale njihove bake ili još i mame. </p>