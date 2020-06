Čišćenje drvenih podova: Neka sredstva ne koristite baš nikad

Izbjegavajte jake kemikalije poput izbjeljivača ako želite da vam se drveni podovi ne unište. Razmislite o načinu na koji se izbjeljuje kosa, to isto moglo bi se dogoditi i sa vašim drvenim podom

<p>Kako čete čistiti i dezinficirati podove u kući ovisi o tome jesu li porozni ili nisu, kaže <strong>Brett Miller</strong>, potpredsjednik tehničkih standarda, obuke i certifikata Nacionalne asocijacije za drvene podove (National Wood Flooring Association) i dodao da je izbjeljivač odlično sredstvo za dezinfekciju, no sredstva na bazi izbjeljivača nikada ne bi trebalo koristiti za brisanje drvenih podova, čak niti razrijeđena s vodom, jer će ih uništiti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Top savjeti za dezinfekciju doma:</p><p>Neki od najmanje poroznih podova, koji dobro podnose izbjeljivač su oni plastični i vinilni. </p><p>- Ali, bilo kakvi podovi izrađeni od drveta obično su porozni, uključujući i one od tvrdog drveta - dodao je, a s njime se slaže i <strong>Susan Richardson</strong>, profesorica kemije na Sveučilištu Južna Karolina</p><p>- Izbjegavajte jake kemikalije poput izbjeljivača ako želite da vam drveni podovi dugo izgledaju lijepo i očuvano. Razmislite o načinu na koji se izbjeljuje vaša kosa ili odjeća, to isto moglo bi se dogoditi i sa vašim drvenim podom. Iako će izbjeljivač vjerojatno dezinficirati porozne površine, moguće je da će oštetiti drvo ili završnu obradu, ukloniti boju ili ući u samo drvo i oštetiti ga - pojasnila je profesorica.</p><p>Dodaje kako treba izbjegavati i bilo koju vrstu proizvoda za čišćenje koja sadrži izopropil alkohol, jer mogu oštetiti drveni pod, iako ga neće izbijeliti.</p><p>Na drvenim podovima svakako izbjegavajte i upotrebu uređaja na paru pa čak i krpu natopljenu vrućom vodom, jer voda u obliku pare može ući u pore drva i napraviti štetu.</p><p>- Za čišćenje parom ljudi smatraju da je odlično za sterilizaciju i samo čišćenje, ali stvarno šteti drvenim podovima ili bilo kojoj podnoj oblozi koja je osjetljiva na vodu - pojasnio je Brett Miller.</p><h2>Kako čistiti drvene podove pravilno?</h2><p>- Da biste pravilno dezinficirali drvene podove, a da ih pritom ne oštetite, kupite proizvode koji sadrže Alkil-benzil-amonij-klorid. Radi se o biocidu koji je učinkovit i siguran na poroznim površinama poput drveta - kaže Miller.</p><p>Savjetuje brisati pod hladnom mješavinom vode i takvog sredstva, ali važno je paziti da ne ostane viška vlage na podu pa nije loše na kraju sve prebrisati suhom krpom, prenosi <a href="https://www.apartmenttherapy.com/disinfecting-hardwood-floors-bleach-36749061" target="_blank">apartmenttherapy.com.</a></p>