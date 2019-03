Histerija na internetu: Znate li kako pravilno staviti grudnjak?

Čini se da baš svaka tema može postati predmet za žustru raspravu na internetu. Ovog puta na red su došli grudnjaci, odnosno načini na koje ih žene oblače.

Netko je postavio pitanje na Twitteru: 'Kako zakopčavate grudnjak?' I to je bio dovoljan razlog za raspravu. Žene su se podijelite u dva tabora - plavi i crveni. Jedne grudnjak kopčaju s prednje strane, a druge na leđima.

Neke žene su otišle toliko daleko da su vrijeđale druge, one koje grudnjak ne oblače na, po njima, ispravan način.

hey y’all how do you put on a bra?? with the clasp in front of you and then turn it around, or putting the bra on regularly and clasping it from the back ??? I GOTTA KNOW pic.twitter.com/w0wLSZvuXe