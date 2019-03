7 stvari koje možda niste znali o vođenju ljubavi i privlačnosti

Jeste li znali da se tijekom prosječnog vođenja ljubavi broj penetracija kreće od sto do 500 puta? Da, pokazalo je to istraživanje objavljeno u časopisu Royal Society Open Sciencetis. Parovi prosječno ljubav vode 17 minuta i 5 sekundi, barem oni u SAD-u gdje su anketirali 3836 ljudi.

Sedam stvari koje možda niste znali o vođenju ljubavi i privlačnosti:

1. Orgazam možete imati i u snu

- Neke žene mogu doživjeti orgazam dok spavaju, tijekom erotskog sna - kazala je dr. Sherry Rossthis pa pojasnila da, iako nema fizičke stimulacije, protok krvi u genitalijama tijekom seksi snova se povećava kao i tijekom stvarnog vođenja ljubavi, a to pak lako može dovesti do vrhunca.

Osim toga, ljudi su vrlo opušteni dok spavaju, daleko od tjeskobe, briga i stresa,

- Orgazam postoji u našem umu jednako kao u našem klitorisu ili bilo kojem drugom dijelu našeg tijela - pojasnila je Holly Richmondthis, psihologinja i seksualna terapeutkinja.

Foto: Dreamstime

2. Ženama orgazam traje dulje

Ženski orgazam traje tri puta duže od muškog. Stručnjaci kažu da ženski orgazam traje oko 20 sekundi, a muški oko šest sekundi. Također, žene su u prednosti kada su višestruki vrhunci u pitanju. A, kako do njih doći?

Upravljanje emocijama je prvi korak na putu do višestrukih orgazama - na to se kasnije nadovezuje izgradnja uzbuđenja. Sljedeći korak je učenje kako se opustiti. Dublji orgazmi su vrlo intenzivno stanje oslobađanja, pa morate biti spremni zaroniti u nepoznato i prepustiti se.

Inače, muškarcima prosječno treba tri do sedam minuta da dođu do vrhunca, a ženama 10 do 20 minuta. Zato je predigra ženskom spolu izuzetno važna.

3. Najviše se mašta o Bradu Pittu i Beyonce

Čini se da je Brad Pitt najčešća vizualizacija kada se radi o samozadovoljavanju, pokazalo je to istraživanje tvrtke Tenga koja se bavi prodajom seksualnih igračaka. Ispitali su 13.000 ljudi u dobi od 18 do 74 godine širom svijeta, a glavno pitanje bilo je o kome maštaju.

Među slavnim ženama koje golicaju maštu mnogih našla se Beyonce, a nakon nje najviše se razmišlja o Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Taylor Swift i Kylie Jenner. Nakon Brada Pitta, najpoželjniji za fantaziranje su Johnny Depp, Chris Hemsworth, Tom Cruise i Chris Pratt.

Foto: Dreamstime

4. Klitoris je zapravo 'mali penis'

Tijekom razvoja u majčinoj utrobi, kod embrija se i klitoris i penis razvijaju iz istog tkiva, no kasnije sve ovisi o hormonima.

- Svi mi imamo iste dijelove, stvar je u tome koje hormone imamo u našim tijelima jer oni utječu na to hoće li se razviti muška ili ženska obilježja. Kada se testosteron oslobađa u muškom embriju, seksualno tkivo postaje penis. Bez testosterona, to isto tkivo tvori klitoris - objasnila je dr. Natalya Lopushnyanthis, urologinja u Greater Boston Urology.

Vrh klitorisa ima neku sličnost s vrhom penisa - oboje su super osjetljivi i funkcioniraju na sličan način.

- Kada se žena uzbudi, klitoris postaje veći i napuni se krvlju - dodala je urologinja.

5. Tuga nakon seksa je stvarna

Jeste li ikada plakali nakon seksa, čak i nakon zaista dobrog seksa? Ako je odgovor da, možda će vam biti lakše kad čujete da je to zapravo vrlo uobičajeno, a postoji čak i naziv za to - post-koitalna disforija (PCD).

Karakteriziraju je intenzivni osjećaji tuge, ljutnje i uznemirenosti nakon seksa, najvjerojatnije nakon orgazma. Može se dogoditi i nakon masturbacije, kaže dr. Sc. Ian Kerner, certificirani seks terapeut.

Priznaje da ta tema nije dovoljno istražena da bi se točno znalo zašto se to događa, ali vjeruje kako to ima veze s naglim porastom razine određenih hormona u tijelu.

Foto: Dreamstime

6. Jaki osjet mirisa doprinosi užitku

Malo istraživanje objavljeno u Archives of Sexual Behavior otkrilo je povezanost osjetljivosti nosa na mirise sa užitkom u vođenju ljubavi. Ljudi osjetljivijih noseva imaju bolja seksualna iskustva. Žene koja su jako osjetljive na neugodne mirise sklonije su imati više orgazama od onih kojim osjet mirisa nije toliko oštar.

Istraživači kažu da njuh nije nužno povezan sa seksualnom željom ili izvedbom u spavaćoj sobi, ali postoji pozitivna korelacija između pojačanog osjeta mirisa i ugodnijeg seksa te češćih orgazama. Tjelesni mirisi mogu poboljšati seksualno iskustvo.

7. Muškarca uzbuđuje dublji ženski glas

Sveučilište Albright napravilo je 2014. godine istraživanje na temu mogu li žene svojim glasom svjesno manipulirati i zvučati privlačnije. Ispostavilo se su muškarcima seksepilne žene dubljeg, pomalo zadihanog glasa, odnosno kada im se glas polako produbi jer im to signalizira da je zainteresirana.

Istraživači napominju kako to ne znači da u startu preferiraju žene dublje glasa, već, kada im glas počne zvučati dublje, to ih uzbuđuje i dobivaju signale kao da imaju šanse kod nje, prenosi Health.