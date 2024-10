'Rastala sam se od muža kad je osvojio milijune. Evo kako je toliki novac uništio naš brak'

Žena je napustila supruga nakon što je osvojio milijune u tužbi zbog ozljede na radu, jer iako joj je novac omogućio život u luksuzu, nikada se nije osjećala nesretnije. Svi sanjamo o dobitku na lutriji, no jedna žena je dokazala da novac nije ključ sreće.



Što biste učinili kada biste iznenada dobili veliku svotu novca? Svi znamo da novac ne može kupiti sreću, ali za mnoge od nas mogao bi znatno olakšati život, osobito ako bi to značilo preseljenje u dom iz snova, otplatu dugova i prestanak brige oko troškova života.

Međutim, jedna žena naučila je na težak način da dolazak novca ne znači uvijek i sreću. Naime, rekla je da je dobitak supruga u tužbi zbog ozljede na radu uzrokovao slom njihove veze.

Žena iz SAD-a objasnila je da je njezin suprug "dobio višemilijunski iznos" u tužbi. Iako im je novac poboljšao život jer su mogli "nabaviti bolje stvari", novac je također pretvorio njezinog supruga u "najodvratnijeg" čovjeka kojeg je ikada upoznala.

U objavi na Redditu, 32-godišnjakinja je izjavila:

- U godinu dana otkako je dobio bogatstvo, moj muž postao je najodvratniji, umišljeni i pretenciozan čovjek, i dosta mi je toga. Naši prijatelji i obitelj po njemu više nisu dostojni naše pažnje jer sada imamo novac.



- Naša kuća, automobili i odjeća nisu nam više dovoljni, a svatko tko ima malu kuću, otplaćen automobil ili jeftiniju odjeću je po njemu žalosna i depresivna osoba. Oštro prosuđuje ljude, grub je i nepristojan prema ljudima s kojima se susrećemo - izjavila je.

Rekla je da joj je suprug kupovao odjeću, nakit i čak novi automobil, no ona "ne voli" ništa što je kupio jer to nije njezin stil, a on je kupovao samo zato što je skupo. Također, neprestano je nagovara da napusti posao, optužujući je da ih "čini lošima" jer još radi, a to "daje dojam da smo siromašni".

- Išli smo na terapiju za parove, no njegov stav se nije promijenio, čak je postao još gori, i ja sam nesretna. To nije čovjek kojeg sam oženila. Ne želim imati djecu i osnivati obitelj s njim. Oženili smo se dok smo bili mladi i siromašni i nismo razmišljali o bračnom ugovoru jer nismo imali ništa - dodala je žena.

Komentatori na objavu potaknuli su ženu da napusti supruga, s mnogima koji su istaknuli da se njegovo trošenje čini "izvan kontrole" i da, ako ostane s njim, riskira da potroši sve njegove novce i ponovno se suoči s financijskim teškoćama.

Jedna osoba je komentirala:

- Njegovo trošenje čini se neorganiziranim. Ubrzo će ponovno biti bez novca. Da, napusti ga sada prije nego što te dijete natjera da ostaneš duže.

Druga osoba dodala je:

- Osobnost tvog supruga drastično se promijenila nakon dobitka milijuna. Njegovo ponašanje je emocionalno zlostavljanje, a ti zaslužuješ biti sretna - piše The Mirror.