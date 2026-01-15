Razbijeni mitovi - 19 stvari kojih se ne morati bojati dok starite

Kako starimo, često rastu i naši strahovi da ćemo se razboljeti ili da nećemo moći obavljati svakodnevne poslove. Mediji i društvena očekivanja dodatno pojačavaju te brige, no stvarnost je drugačija. Starenje može biti ispunjeno, spokojno i vrijedno uživanja u novim životnim iskustvima
1. Starenje je usamljeno.
Iako neki ljudi mogu doživjeti izolaciju, osobito oni koji se teže kreću ili imaju zdravstvena ograničenja, to ne znači da se svi stariji ljudi osjećaju usamljeno. Mnogi u kasnijoj dobi imaju bogat društveni život, snažne obiteljske veze i više vremena za odnose koji ih ispunjavaju.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
2. Pogoršanje zdravlja.
Često vjerujemo da su starost i loše zdravlje nerazdvojni, no to nije u potpunosti točno. Iako su neke bolesti, poput osteoporoze ili upalnih stanja, češće s godinama, uz zdrave navike i odgovarajuću medicinsku skrb mogu se uspješno kontrolirati.
| Foto: 123RF
3. Smanjena mentalna oštrina.
Starenje ne znači gubitak svih kognitivnih sposobnosti. Iako je blagi pad određenih funkcija normalan, to ne znači da stariji ljudi ne mogu nastaviti raditi, učiti i baviti se aktivnostima koje vole.
| Foto: 123RF
4. Gubitak sna.
Ako volite spavati, nema razloga za strah od starenja. Iako se često govori da se s godinama smanjuje potreba za snom, priče o nesanici i nemogućnosti spavanja nisu nužno povezane sa starenjem i ne pogađaju sve.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Slabo pamćenje.
44 posto ljudi boji se starenja zbog bolesti poput Alzheimerove bolesti i demencije. Iako se rizik od problema s pamćenjem povećava s godinama, povremeno zaboravljanje ključeva ili termina kod liječnika ne znači odmah ozbiljnu bolest. Riječ je o blagoj zaboravnosti, koja je česta u starijoj dobi.
| Foto: Canva
6. Nemogućnost tjelesne aktivnosti.
Škripanje zglobova ili teže disanje tijekom vježbanja ne znači da biste trebali prestati biti aktivni. Upravo suprotno, redovito kretanje jedan je od najboljih načina da očuvate zdravlje tijela kako starite.
| Foto: 123RF
7. Nemogućnost vožnje.
Vozačke sposobnosti razlikuju se od osobe do osobe, bez obzira na godine. Neki stariji vozači možda će prilagoditi navike, poput vožnje po danu ili izbjegavanja prometnih cesta, no to ne znači da moraju odustati od vožnje. Uz oprez i odgovornost, sloboda kretanja i dalje je moguća.
| Foto: 123RF
8. Prekasno za učenje nečeg novog.
Kako starimo, raste i naša mudrost. Mozak ima sposobnost učenja i prilagodbe tijekom cijelog života. Starije osobe često raspolažu bogatim znanjem i iskustvom, a učenje novih vještina može dodatno obogatiti njihovo razumijevanje i zadovoljstvo životom.
| Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
9. Gubitak neovisnosti.
Starenje ne znači nužno da ćete u potpunosti ovisiti o drugima u svakodnevnom životu. Mnogi ljudi zadržavaju visok stupanj samostalnosti zahvaljujući aktivnom načinu života, zdravim navikama i korištenju tehnologije koja olakšava i čini život sigurnijim.
| Foto: Photographer: Dragos Condrea
10. Gubitak sposobnosti donošenja odluka.
Iako se ponekad vjeruje da starost oduzima sposobnost dobre prosudbe, to nije istina. Starije osobe često donose bolje odluke jer koriste iskustvo i mudrost koju su stekle kroz život. Možda djeluju sporije, ali pažljivo razmatraju sve opcije i koriste svoje znanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Nedostatak intimnosti.
S godinama se možda mijenja način na koji ljudi doživljavaju odnose i intimnost, ali to ne znači da stariji ljudi ne mogu imati seksualni život. Studije pokazuju da starost može utjecati na učestalost seksualne aktivnosti, ali ne i na želju za intimnošću.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
12. Teret za obitelj.
Ovo je česta briga, no obitelji se međusobno pomažu i podržavaju bez obzira na godine. Otvoreno izražavajte svoje brige, ali zapamtite da ste i dalje izvor mudrosti i povezanosti koji obitelj cijeni.
| Foto: ruslanmarselin
13. Promjena izgleda.
Kako starimo, prirodno je da se naš izgled mijenja, mogu se pojaviti bore, kosa može sijediti ili opadati, a tijelo može mijenjati oblik. No to ne znači da smo manje lijepi ili privlačni nego prije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. Nemogućnost putovanja.
Putovanje ne mora biti naporno ili neugodno samo zato što ste stariji. Uz malo dodatnog planiranja i prilagodbi, putovanja mogu biti gotovo jednako ugodna kao i prije.
| Foto: Dreamstime
15. Financijske brige.
Briga o financijama je opravdana, ali postoje mnogi resursi koji pomažu u upravljanju novcem kako starimo. S dobrim planiranjem i praćenjem mirovinskih beneficija moguće je imati dovoljno sredstava i mirno planirati budućnost.
| Foto: 123RF
16. Gubitak kontrole nad životom.
Prirodno je bojati se gubitka kontrole, ali starenje ne mora nužno donijeti to iskustvo. Donošenje odluka o zdravlju, planiranju imovine i svakodnevnom životu pomaže vam da zadržite osjećaj kontrole.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
17. Neostvareni snovi.
Bojite li se da starenje dolazi dok je na vašoj listi još mnogo želja i ciljeva? Uvijek ste dovoljno mladi da ostvarite svoje snove. Potrebno je samo krenuti i napraviti prvi korak.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. Nedostatak razloga za život.
Kako starimo, prijatelji umiru, obitelji su zauzete, a neki stariji ljudi brinu o svojoj ulozi i smislu života. Prioriteti i način na koji se povezujemo s okolinom mogu se mijenjati, ali to ne znači da je loše, život i dalje može biti ispunjen.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. Samo starenje.
Starenje može zvučati zastrašujuće, ali ujedno je privilegija. Razmislite o svemu što ste vidjeli i doživjeli u svom životu. Unatoč izazovima poput stresa, zagađenja ili kriminala, svaki dan koji živite je dar.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA