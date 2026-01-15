Obavijesti

ZLATNE GODINE

Razbijeni mitovi - 19 stvari kojih se ne morati bojati dok starite

Kako starimo, često rastu i naši strahovi da ćemo se razboljeti ili da nećemo moći obavljati svakodnevne poslove. Mediji i društvena očekivanja dodatno pojačavaju te brige, no stvarnost je drugačija. Starenje može biti ispunjeno, spokojno i vrijedno uživanja u novim životnim iskustvima
Portrait of elderly worried woman holding hand over her forehead in the park
1. Starenje je usamljeno. Iako neki ljudi mogu doživjeti izolaciju, osobito oni koji se teže kreću ili imaju zdravstvena ograničenja, to ne znači da se svi stariji ljudi osjećaju usamljeno. Mnogi u kasnijoj dobi imaju bogat društveni život, snažne obiteljske veze i više vremena za odnose koji ih ispunjavaju. | Foto: 123RF
