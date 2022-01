Britanski dermatolozi i beauty stručnjaci dali su ključne odgovore na pitanja koja nas muče svakodnevno. Navikli smo misliti da će nam dlake više i gušće rasti ako ih brijemo - no to, kao i mnoga druga uvriježena mišljenja - nije točno.

1. mit: brijanje nogu potiče dlake da izrastu gušće i tamnije

Ne, to nije istina, izjavila je stručnjakinja za tjeme i skalp, Britanka Anabel Kingsley.

- Vaša kosa nije poput travnjaka koji se stimulira šišanjem. Ako skratite kosu, obrijete glavu, noge ili bilo gdje drugdje, kosa vam neće narasti gušće - izjavila je Kingsley.

Oštro odrezani vrhovi, naročito oni često šišani, kosi daje dojam gustoće, jer vrhovi nisu prirodno stanjeni. Ovo je dobar način kako kosu učiniti zdravijom - redovito je podšišavajte u salonu, kako vrhovi ne bi pucali.

Depilacija nogu može ponekad uzrokovati rjeđe izrastanje dlačica, treba ih čupati s korijenom.

2. mit: čupanje sijedih dlačica uzrokuje da na njihovom mjestu raste više

Često čujemo da ne smijemo čupati sijede lasi jer će se tamo odmah pojaviti još tri.

- Da barem je tako, no to nije istina. Bio bi to sjajan način kako dobiti gustu kosu. Treba znati i da višekratno čupanje dlaka može oštetiti folikulu - izjavila je Kingsley, koja liječi ljude koji imaju problema s prorijeđenom kosom i alopecijom.

Kingsley kaže da je ovaj često ponavljani mit najvjerojatnije uzrokovala činjenica da kad otkrijete jednu sijedu las, pretpostavite da ih ima više.

3. mit: tamnija koža ne treba kremu za sunčanje

Nije samo mit da maslinasta, smeđa i crna koža ne trebaju kremu za sunčanje – to je ozbiljan javnozdravstveni problem. Iako je istina da su stope melanoma i drugih karcinoma kože niže u crnačkoj i azijskoj populaciji, oni koji se pojave obično se dijagnosticiraju mnogo kasnije, smanjujući stopu preživljavanja.

Dija Ayodele, stručnjakinja za njegu kože i autorica knjige Black Skin: The Definitive Skincare Guide, kaže da ljudi tamnije puti moraju također štititi kožu od sunca.

- Ipak, crna i tamnija koža će manje vjerojatno razviti rak kože izazvan suncem. Smatram da tržište krema treba u reklame uvrstiti i tamnije kože uz objašnjenje da, melanin (prisutniji u tamnijoj koži) pruža zaštitu, ali to ne znači da se možete odreći zaštite od sunca - izjavila je Ayodele.

Dodaje da su trendovi modernih kemijskih pilinga kože, popularnost proizvoda za izbjeljivanje te sklonost hiperpigmentaciji i diskoloraciji kod tamnije kože, razlog više za nanošenje SPF-a.

4. mit: parabeni su opasni

Kozmetički znanstvenik Sam Farmer smatra da to nije istina.

- Većina ljudi svakodnevno unosi parabene u voću i povrću. Te supstance su sigurne, nalaze se u prirodi, ugodne su za kožu i fantastičan su konzervans. Reći da su svi parabeni loši je isto kao reći da su sve gljive loše - izjavio je Farmer.

Smatra da od kad su parabeni došli na loš glas, pojavile su se neke loše alternative, na što treba pripaziti.

- Odmak od parabena doveo je do raznih problema s njihovim zamjenama. Mnogi proizvodi se kvare, formulama nedostaje konzervans, ljudi u kozmetičkim proizvodima nalaze plijesan - potvrdio je Farmer.

5. mit: nije dobro prečesto prati kosu

To ovisi o tipu kose, ravnu i finu kosu treba prati češće, jer prirodni sebum iz vlasišta lakše klizi po takvoj kosi, što je može prije zamastiti.

- Njegu treba prilagoditi tipu kose, a to znači da gustu, kovrčavu kosu treba rjeđe prati - komentirao je frizer Neil Moodie, koji je radio s Kate Moss, Gemmom Chan, Sandrom Oh i Jodie Comer.

Moodie kaže da, ako često koristite proizvode za styling kose, pojačate šamponiranje. Naime, gelovi i lakovi mogu se nataložiti na kosi i iritirati vlasište. Za često pranje kose predlaže šampone bez SLS/deterdženta te regenerator od sredine do vrhova.

6. mit: krema za sunčanje smanjuje nam koncentraciju vitamina D

Mnogi stručnjaci posljednjih godina tvrde da je naša povećana svijest o zaštiti od sunca dovela do nedostatka vitamina D, jer se naprosto manje sunčano.

Dermatolog Sam Bunting kaže da za većinu nas to nije problem.

- Velika većina nas ne bi se trebala brinuti oko toga. No, oni koji prakticiraju rigoroznu zaštitu noseći fotozaštitnu odjeću, šešire, borave u sjeni i nanose kremu za sunčanje u odgovarajućoj dozi (2 mg po kvadratnom centimetru), imaju veći rizik, pa se savjetuje oralna suplementacija. Za druge, sjedenje vani od po nekoliko minuta trebalo bi lijepo nadomjestiti razinu vitamina D, iako tamnoputi ljudi imaju tendenciju da zahtijevaju više izlaganja kako bi stvorili istu količinu vitamina D - ispričao je dermatolog.

7. mit: umjetne trepavice i ekstenzije oštećuju prirodne trepavice

- Stručnjak će to napraviti kvalitetno, dodajući ručno izrađene ekstenzije jednoj po jednoj prirodnoj trepavici - istaknula je Teresa Smith, osnivačica salona I Love Lash u središnjem Londonu, koja je uvjerena da to nije istina.

Naime, treba ići kod profesionalaca za koje znamo da dobro rade. Dodaje da je bitno održavati ih i njegovati i kod kuće.

- Svakodnevno skidanje maskare šteti prirodnim trepavicama. Umjesto toga, nježno prebrišite trepavice sredstvom za čišćenje ili uklanjanjem - izjavila je Smith te dodala da mnoge žene tek s umjetnim trepavicama krenu paziti na svoje prirodne.

8. mit: ne možete koristiti aktivne sastojke za njegu kože dok ste trudni

Informacije o njezi kože tijekom trudnoće, među najkonfliktnijim su i najzbunjujućiji na internetu.

- Možete koristiti aktivne tvari kada ste trudni, no važno je prilagoditi njegu novom stanju - izjavio je liječnik i estetičar Ahmed El Muntasar.

No, tu je nekoliko iznimaka, treba paziti s retinolom i salicilnom kiselinom.

- Teoretski, s tim sastojcima postoji rizik od krvarenja i razvoja posteljice i fetusa. Naime, ovi proizvodi nisu testirani u trudnoći, jer to nije moguće, ali u laboratorijskim studijama i u teoriji rizik postoji, pa treba biti oprezan - istaknuo je liječnik.

9. mit: nikad ne čupajte sami svoje obrve

- Predlažem da prvo dopustite nekom profesionalcu da vam uredi obrve i onda nastavite sami - izjavila je kozmetičarka Shavata Singh.

Naravno da ćemo čupati vlastite obrve, no prvo treba imati idealan oblik. Kad se on izgubi, s vremenom, treba se opet obratiti profi osobi.

Ako ne znate kako sami, igrajte na sigurno - držite se prirodnog oblika obrva.

Izbjegavajte čupanje odozgo, i pazite da ne pretjerate.

10. mit: vaša se koža navikne na neku kremu i ona prestaje djelovati

Studije daju dokaze da to nije istine te da je dosljednost ključna za dobru, kvalitetnu i efikasnu njegu kože.

- Korištenje sastojaka koji imaju dokazane prednosti, kao što su retinoidi, na dulje vrijeme sigurno je bolje nego mijenjanje proizvoda i rutine njege - izjavio je britanski dermatolog Jason Thomson, piše Guardian.

Dakle, nije da se koža navikne, već se ona naprosto promijenila te su vjerojatno njezine potrebe drugačije. Naime, koža se s vremenom mijenja te je moramo dobro 'osluškivati'. Samo na taj način napravit ćemo najbolje za kožu te joj pružiti podršku koju treba kako bi ostala mlada i zdrava.