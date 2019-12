Razdvojili trojke pri rođenju pa ih proučavali - svi su jako patili

Edward Galland, Robert Sharfan i David Kellman su jednojajčani blizanci, a razdvojili su ih brzo nakon rođenja u sklopu strašnog znanstvenog eksperimenta, toliko neshvatljivog da ga neki nazivaju 'nacističkim'. Imao je za cilj testirati utjecaj razdvajanja na identične trojke. O svojem iskustvu progovorili su u dokumentarnom filmu 'Three Identical Strangers (Tri identična stranca).

Bili su dio psihološkog eksperimenta u 60-ima kako bi proučili kakvog će efekta imati priroda protiv odgoja. Rodila ih je maloljetna majka. Razdvojeni su i dani na posvajanje različitim obiteljima. Nitko od njihovih roditelja nije znao da su rođeni kao trojke.

Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Međutim, braća su se srela sasvim slučajno u dobi od 19 godina.

Tada su shvatili kako su sva trojica živjela u krugu od oko 160 kilometara. Od najranije dobi su postojali znakovi lošeg utjecaja razdvajanja na njih, ali eksperiment je išao dalje. Ponekad su se znali toliko uzrujati kao bebe da su glavama udarali u krevetiće. Sva trojica imala su mentalnih problema, a Edward si je nakon dugog perioda borbe sa depresijom oduzeo život.

Da imaju braću saznali su kada je Robert krenuo na Sullivan Country Community koledž u blizini New Yorka. Imao je tada 19 godina i pitao se zašto mu se svi studenti smješkaju i žele s njim razgovarati.

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

- Dečki su me tapšali po leđima, a djevojke grlile i ljubile. Bili su vrlo srdačni, no inzistirali su na tome da se zovem Eddy - prisjetio se Robert koji je tada počeo sumnjati da ima braću. Tu sumnju u njemu je posebno jako pobudio kolega Michael Domnitz kada ga je upitao je li možda posvojen.

Ispostavilo se da mu je Edward Galland brat blizanac koji je godinu prije njega pohađao taj koledž. Michael ga je odmah nazvao i otkrio mu da ima davno izgubljenog brata. Glas na drugom kraju linije bio je identičan njegovom.

Iako nisu živjeli zajedno, imali su puno sličnosti. Razgovarali su i smijali se na jednak način, imali su identične madeže, IQ 148, obojica su bili hrvači na fakultetu (imali su jednake borbene tehnike), a čak su i izgubili djevičanstvo u isto vrijeme.

I dok su njih dvojica razmjenjivala iskustva, nisu bili svjesni toga da imaju i trećeg brata - Davida. Za njega su saznali kada su se lokalni mediji raspisali o susretu dvojice blizanaca. On je studirao u Queen's koledžu kada je otvorio novine i ugledao dva lica jednaka njegovom. Bio je zapanjen i odlučio ih pronaći.

POGLEDAJTE VIDEO SA SNIMKAMA KADA SU BILI MALI:

Nakon 19 godina razdvojenosti, ponovno su bili zajedno

Postali su medijska senzacija. Sva trojica su postala toliko popularna da su čak imali ulogu u Madonninom filmu 'Desperately Seeking Susan' (Očajnički tražeći Susan).

Do tada su već i njihovi posvojitelji počeli postavljati pitanja, zašto su razdvojeni kod rođenja i zašto im to nitko nije rekao. Tada je na svjetlo dana došla prava istina - iskoristili su ih kao dio dobro razrađenog psihološkog eksperimenta iz 60-ih godina prošlog stoljeća. Braća su bili pokusni kunići u eksperimentu za proučavanje učinaka prirode naspram odgoja u tzv 'Twin Study' (studija o blizancima).

Razdvojio ih je istaknuti dječji psiholog dr. Peter Neubauer u dogovoru s agencijom za posvajanje 'Louise Wise Services'. Smjestili ih u različite domove i kasnije proučavali njihov razvoj. Posvojiteljima su govorili kako se radi o 'rutinskoj studiji i razvoju tijekom djetinjstva'. To je čak bila i prednost pred drugim kandidatima za posvajanje kada se odlučivalo tko će dobiti djecu, a tko ne.

Braća su se rodila 12. srpnja 1961. godine, a prava majka im je bila tinejdžerica. Tijekom odrastanja obilazio ih je dr. Peter Neubauer. Svakoga od braće obilazio je tijekom prvih deset godina njihova života i, iako je to znalo biti u razmaku od nekoliko sati, nikada im nije dao naslutiti kako imaju braću blizance. Tijekom posjeta je davao dječacima rješavati kognitivne testove, zagonetke i crteže.

U tinejdžerskoj dobi su posjeti prestali, no znanstvenici su ih nastavili proučavati iz daleka i bilježili su podatke o njima. Neubauer i njegov tim željeli su saznati kako će na razvoj tri dječaka s identičnom DNK-om, koji nikada nisu imali međusobnog kontakta, utjecati to što su odgajani u različitim sredinama.

Foto: Three Identical Strangers

Spisi o eksperimentu se čuvaju 'pod ključem' na Sveučilištu Yale

Spomenuti psihijatar je prije toga radio s kćeri Sigmunda Freuda, Annom, svoju studiju o blizancima nikada nije objavio, a umro je 2008. godine. Međutim, svi njegovi zapisi sačuvani su na Sveučilištu Yale no spisi su zapečaćeni do 2065. godine, vjerojatno dok ne umru svi ljudi koji su sudjelovali u eksperimentu.



Bez obzira na to, braća su otkrila kako su bili nečiji zamorci u laboratoriju. Polako su shvatili kako su i njihove posvojiteljske obitelji pomno birane, Davidova je bila radnička klasa, Edwardova srednja, a Robertova viša klasa. Također, svaki od očeva je imao drugačiji pristup odgoju - Davidov je imao trgovinu namirnica i bio je topao te vrlo drag čovjek. Robbyjev otac bio je liječnik i često odsutan zbog posla, a Eddy se s roditeljima stalno sukobljavao.

Prije odlaska na fakultet Eddy i David su proveli neko vrijeme u psihijatrijskim ustanovama zbog problema s mentalnim zdravljem, a Robert je bio na uvjetnoj kazni nakon što je priznao krivnju za optužbe vezane za pljačku 1978. godine u kojoj je život izgubila jedna žena.

Foto: Three Identical Strangers

Razdvajanje je na njih djelovalo vrlo tjeskobno i psihijatar je to vidio

David je kasnije rekao da je razdvajanje na njih djelovalo vrlo tjeskobno i psihijatar je to morao vidjeti, no nije poduzeo ništa već je nastavio sa eksperimentom.

- Mogli su nam pomoći, ali nisu. To je ono što nas je najviše naljutilo - rekao je tada i dodao kako je to bilo vrlo okrutno prema njemu i njegovoj braći, a sve u ime neke znanosti.

Blizanci su nakon svega gostovali u mnogim TV emisijama. Otvorili su i restoran na Manhattanu i nazvali ga 'Triplets' (Trojke). Zarađivali su puno, u prvih godinu dana nakon upoznavanja priskrbili su oko milijun dolara. Godinama iza toga njihovi odnosi su postajali napeti, a Robert je čak zbog toga napustio partnerstvo u restoranu.

Edward se nikada nije pomirio sa svime što im se dogodilo, oduzeo si je život 1995. godine. Iza sebe je ostavio suprugu i kćer. Robert i David su, također bili u braku i dobili djecu, no kasnije su se obojica rastala. Do 2010. godine odnosi među njima su se toliko pogoršali da su prestali razgovarati i posve su se povukli iz javnosti.

- Ni David ni ja nismo bili zainteresirani za bilo kakve razgovore nakon što je Eddy umro. Naši životi bili su kaos - rekao je Robert.

Foto: Three Identical Strangers Peter Neubauer

Psihijatar, koji im je uništio živote, priznao je da nisu jedini

Peter Neubauer, psihijatar koji im je uništio živote, nikada nije progovorio o stravičnoj studiji, neki detalji otišli su s njime u grob kada je umro. Sve što je otkrio tijekom jednog intervjua bilo je priznanje kako njih trojica nisu jedina braća i sestre koje je razdvojio, no kajanja zbog svojih postupaka u njemu nije bilo.

Inače, Neubauer je rođen u Austriji, a kasnije je preselio u SAD. Nakon slučaja s trojčekima neki su ga nazivali 'nacističkim liječnikom'. Jedan mali, pomno izabrani dio studije je dospio u javnost.

Foto: Stephen Lovekin/Deadline / Shutterstock Editorial / Profimedia

'Igrali su se Boga sa životima nevine djece'

Redatelj dokumentarca Tim Wardle smatra da su istraživači tog doba 'izgubili iz vida ljudski utjecaj onoga što su radili'.

- To doba, 1950-ih i 1960-ih, bilo je razdoblje psihologije Divljeg zapada kada su ljudi radili svakakve sulude stvari - prokomentirao je Wardle koji je nakon prikazivanja svojeg dokumentarca rekao da 'nema potrebe da se znanstvenici igraju Boga sa životima nevine djece'.

- Jedna od najšokantnijih stvari bila mi je to što je taj psihijatar hodao okolo i govorio: 'Oh, stvarno je čudno, čini se da djeca imaju te i te probleme'. Pa bilo je očito zašto, razdvojio je braću - prokomentirao je Tim Wardle, a prenosi Mirror.

POGLEDAJTE ISJEČAK IZ DOKUMENTARCA: