Migrenu ćete prepoznati po pulsirajućoj boli umjerenog do jakog intenziteta, a uz to se ponekad javlja mučnina te preosjetljivost na buku i svjetlo. Važno je uzeti tabletu protiv bolova odmah nakon pojave prvih simptoma te mirovati u mračnoj i tihoj sobi. To nije opasna vrsta glavobolje, ali je jako naporna za one koji pate od nje jer može trajati do 72 sata.