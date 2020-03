Razlog zašto je pametno uvijek fotkati unajmljeni automobil

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Koja super ideja! Napravili su divnu kuću od dva kontejnera

To je jednostavan način kako izbjeći plaćanje naknade za štetu koju niste vi napravili, već netko tko je vozio taj auto prije vas.

- Činjenica je da ljudi znaju vratiti unajmljeni automobil, a zaposlenici nemaju vremena dobro ga pregledati kako bi se uočile ogrebotine i slična oštećenja. Uzmete li takav automobil, mogli biste imati problema kod vraćanja jer će misliti da ste vi krivi za ta oštećenja, jer nisu ranije registrirana - pojašnjava Dale Johnson, suosnivač portala Nomad Paradise koji se bavi tematikom vezanom za putovanja.

- Fotografiranje vašeg unajmljenog automobila može vam pomoći u izbjegavanju plaćanja svega za što niste odgovorni - dodao je.

Foto: Dreamstime

Savjetuje dobro pregledati vozilo prije preuzimanja i napraviti više fotografija.

- Napravite to bez obzira što vas zaposlenik uvjerava da će sve biti u redu. Fotografirajte izbliza sva oštećenja. Provjerite i kotače, unutrašnjost... Uz to, obratite pažnju na to ima li mrlja po sjedalima. Kada fotkate pripazite da se na fotografijama vidi datum i vrijeme - savjetuje.

Osim toga, kaže da je dobro zapisati ime zaposlenika koji vam daje ključ i sređuje papirologiju te ga zamoliti da vas otprati do vozila.

- Naravno, tvrtka koja se bavi iznajmljivanjem može i dalje pokušati naplatiti štetu na automobilu koju niste napravili. Međutim, kada imate slike kojima možete dokazati da su te štete postojale i u vrijeme unajmljivanja automobila, tada nećete morati platiti ništa za što niste odgovorni - zaključio je, a prenosi Reader's Digest.

