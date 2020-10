Razlozi zašto ljudi sve kasnije ulaze u brak ili ga uopće ne žele

Neki su promatrali roditelje kako ostaju cijeli život u nesretnom braku ili su se razveli. U mnogim našim krajevima razvod je i dalje nezamisliv pa čak i sramota jer ste dali svoju riječ da ćete ostati cijeli život zajedno

<p>Nerijetko ćete danas čuti mlade da se ne žure u brak ili da se neće uopće vjenčati. Ako i žele u brak, velika većina njih ne želi to učiniti na tradicionalan način ili barem ne potpuno. Svaka generacija odbaci dio društvenih normi svojih roditelja i stvara svoja pravila i svoj život. Milenijalci su (rođeni od kraja 70-ih do 2000.g.) gledali svoje roditelje i učili na njihovim greškama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O čovjeku koji je zaljubljen u lutku:</p><p>Gledali su i iskusili što znači kada ti se roditelji razvedu, gledali su što znači klasična podjela uloga u obitelji i kako se očekuje od muškarca da prehranjuje obitelj. Iako su se žene od ovog posljednjeg očekivanja već odavno odmaknule, u mnogim našim krajevima on je i dalje prisutan. </p><p>Prema istraživanju Pew, današnjih 25 posto mladih neće se nikad vjenčati. Ovo su najčešći razlozi zašto to (vjerojatno) neće učiniti:</p>