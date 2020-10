Stručnjaci tvrde: Ovih 7 stvari sretni parovi uvijek rade skupa

Možete provoditi puno vremena sa partnerom, ali to ne znači da zajedno provodite kvalitetno vrijeme. Zajedničke aktivnosti su za dobar odnos puno bitnije nego da ste samo jedno drugome u blizini

<p>Timski rad važan je sastojak održivosti dugoročnih veza, omogućavajući partnerima da njeguju zajedničke ciljeve odnosa i stvaraju smislen, zajednički život, kaže bračna i obiteljska terapeutkinja, dr. Jenni Skyler, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/experts-seven-things-happy-couples-151205516.html" target="_blank">Yahoo!</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (što poza u kojoj spavate govori o vašoj vezi):</p><p>Ako tražite više načina kako provesti smisleno vrijeme sa svojim partnerom, stručnjaci donose sedam stvari koje sretni parovi uvijek rade zajedno:</p><h2>Zajedno jedite</h2><p>Ovisno o vašem rasporedu, vjerojatno nije realno očekivati da ćete svaki obrok jesti zajedno, ali kad god možete, stručnjaci predlažu da se potrudite sjesti za doručak, ručak ili večeru s partnerom. </p><p>- Zajednička večera omogućava parovima da se ponovno povežu nakon što su cijeli dan bili odvojeni. Dijeljenje obroka znači dijeljenje užitka u hrani i može biti korijen smislenog razgovora koji će parove emocionalno povezati - kaže dr. Skyler.</p><h2>Idite u krevet zajedno u isto vrijeme</h2><p>Opet, nije uvijek moguće ići u krevet u isto vrijeme, ali važno je potruditi se što češće to raditi. </p><p>- Čin zajedničkog spavanja u krevetu simbolizira posebnost zajednice koju je par stvorio. Osim toga, zajedničko spavanje povećava mogućnost seksa ili barem maženja prije drijemanja - kaže dr. Skyler.</p><h2>Mazite se svaki dan</h2><p>Pokušajte se maziti svaki dan, čak i ako je to samo na nekoliko minuta.</p><p>- Dodirivanje kože oslobađa oksitocin koji osnažuje vezu dvije osobe, a i povećava bliskost među parovima - kaže dr. Skyler. </p><h2>Idite na izlaske</h2><p>Čak i ako ste zajedno godinama, pa čak i desetljećima, važno je da nikada ne prestajete izlaziti ili imati poseban dan ili noć samo vas dvoje. </p><p>- Mnogo je istraživanja koja pokazuju da to poboljšava zadovoljstvo u odnosima, seksualno zadovoljstvo i smanjuje stopu razvoda. Plus, sjajan je način za zabavu, ponovno otkrivanje sebe i partnera te udaljavanje od svakodnevnih obaveza - kaže psihologinja, dr. Paulette Sherman. </p><h2>'Pobjegnite' zajedno</h2><p>- Bilo da se radi o jednoj noći, vikendu ili jednotjednom odmoru, 'bijeg' je sjajan je način da obnovite svoju vezu i stvorite pozitivne osjećaje i uspomene. To nas izbacuje iz rutine i daje vezi prijeko potrebno osvježenje - objašnjava psihologinja, dr Mary Ann Mercer.</p><h2>Provedite praznike zajedno</h2><p>Praznici su uvijek posebno vrijeme za parove.</p><p>- Važno je odvojiti vrijeme od posla i drugih obaveza te planirati obiteljske ili rituale u dvoje kako bismo zajedno obilježili te posebne prigode. To nam daje trenutke kojima se zajedno možemo radovati - kaže dr. Sherman.</p><h2>Slavite sitnice</h2><p>Ne morate čekati neku obljetnicu da bi slavili vašu vezu i brak. Dr. Mercer predlaže da u svom kalendaru obilježite datum upoznavanja, zaruka i vjenčanja, ali i da slavite male trenutke, poput unaprjeđenja na poslu ili postizanja nekog osobnog cilja.</p>