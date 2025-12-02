Razlozi zbog kojih se muškarci u 40-ima odlučuju za rastavu

Za mnoge muškarce u 45. godini, ovo razdoblje postaje prekretnica u kojoj promatraju svoj brak novim očima i uviđaju da ono što je nekada izgledalo stabilno sada zahtijeva dublju procjenu. Riječ je o tihoj unutarnjoj potrebi koja se razvijala godinama rutine, odgovornosti i emocionalnog umora. Psiholozi ističu da muškarci u ovoj fazi često gledaju unazad i unaprijed istovremeno, preispitujući tko su bili, tko su sada i tko žele postati. Kada osjete da odnos više ne prati tu transformaciju, ideja o zatvaranju jednog poglavlja počinje rasti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA