Obavijesti

Galerija

Komentari 0
RAZNI SU I OČITI

Razlozi zbog kojih se muškarci u 40-ima odlučuju za rastavu

Sredina života donosi tiha pitanja, unutarnje preispitivanje i želju da se povrati nešto što se čini da je ostalo neostvareno. Zbog toga muškarci preispituju i dobivaju li u braku ono što im je potrebno
Razlozi zbog kojih se muškarci u 40-ima odlučuju za rastavu
Za mnoge muškarce u 45. godini, ovo razdoblje postaje prekretnica u kojoj promatraju svoj brak novim očima i uviđaju da ono što je nekada izgledalo stabilno sada zahtijeva dublju procjenu. Riječ je o tihoj unutarnjoj potrebi koja se razvijala godinama rutine, odgovornosti i emocionalnog umora. Psiholozi ističu da muškarci u ovoj fazi često gledaju unazad i unaprijed istovremeno, preispitujući tko su bili, tko su sada i tko žele postati. Kada osjete da odnos više ne prati tu transformaciju, ideja o zatvaranju jednog poglavlja počinje rasti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/14
Za mnoge muškarce u 45. godini, ovo razdoblje postaje prekretnica u kojoj promatraju svoj brak novim očima i uviđaju da ono što je nekada izgledalo stabilno sada zahtijeva dublju procjenu. Riječ je o tihoj unutarnjoj potrebi koja se razvijala godinama rutine, odgovornosti i emocionalnog umora. Psiholozi ističu da muškarci u ovoj fazi često gledaju unazad i unaprijed istovremeno, preispitujući tko su bili, tko su sada i tko žele postati. Kada osjete da odnos više ne prati tu transformaciju, ideja o zatvaranju jednog poglavlja počinje rasti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025