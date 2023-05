Razmišljate kamo na godišnji? Predivne plaže na Jadranu na kojima nema prevelike gužve

Ako sanjate o godišnjem odmoru i nekoj mirnoj plaži na kojoj nema previše turista, ne naplaćuju se ležaljke i suncobrani i neće vas svako malo gnjaviti s prodajom kuhanog kukuruza, ovo je priča za vas. Izabrali smo neke od najljepših plaža na Jadranu koje ulaze u tu kategoriju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Većina najljepših jadranskih plaža nalazi se na otocima, što je donekle razumljivo, jer su oni manje naseljeni i turisti se često zadržavaju na 'razvikanim' plažama u blizini hotela, dok neke ostaju pomalo skrivene. Srećom, ne trebate putovati daleko, ima ih i na Cresu, Krku, Pagu. Dostupne su pješice, no treba biti u dobroj kondiciji, jer do većine njih treba prohodati po teškom terenu i kozjim stazama.

Ako se na to odlučite, imajte na umu da trebate ponijeti sa sobom dovoljno vode i hrane te da je dobro imati nešto čime si možete napraviti hlad, jer nećete baš na svim plažama pronaći sjenovito mjesto.

Evo našeg izbora:

Stiniva na Visu, za mnoge najljepša na Jadranu

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Mnogi su je već proglasili najljepšom plažom na Jadranu, a portal European Best Destination Stinivu je 2016. proglasio najljepšom plažom u Europi. Pitoreskna šljunčana plaža dugačka je sedamdesetak metara i nalazi se u skrivenoj uvali na jugu Visa, okružena visokim klisurama.

Vrlo je 'razvikana' tako da na njoj uvijek ima turista, no obično nema velike gužve. Uostalom, kao ni na Visu. Najbliže veće mjesto, grad Vis, udaljen je oko 10 kilometara ili dvadesetak minuta vožnje.

Do plaže vodi kozji put kojim se pješice treba spuštati dvadesetak minuta. Zbog strmih litica dio plaže je uvijek u sjeni. More je uvijek vrlo toplo, a uvala je dobro zaštićena od vjetra.

Mali Bok, Cres – dom bjeloglavog supa

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Mali Bok u blizini sela Orlec na Cresu je malena uvala široka pedesetak metara. Plaža je relativno dobro dostupna, a do grada Cresa ima dvadesetak minuta vožnje. Posljednjih desetak minuta morat ćete pješačiti po strmoj uskoj cestici koja je tijekom sezone zatvorena za automobile.

Dok se izležavate na šljunčanoj plaži gotovo sigurno ćete vidjeti rijetkog bjeloglavog supa kako krstari nebom iznad vas, ili ovcu kako pase aromatično bilje na okolnim divljim liticama.

Kremena, Pelješac - šljunčana vala za uživanje

Ovo je jedina plaža u našem izboru koja se ne nalazi na otoku, nego na južnoj strani poluotoka Pelješca. Nalazi se na pristupačnom terenu, blizu mjesta Žuljana. Na ovoj predivnoj šljunčanoj plaži ima drveća koje čini krasan prirodni hlad, a dobro je znati da u blizini ima još mnogo prirodnih ljepotica, među kojima su plaža Grdni Do ili plaža Vučine. Na svima njima rijetko ima gužve.

Jagodna, Hvar - dragulj do kojeg vodi čudesan put

Foto: www.visithvar.hr

Već sam put iz Jelse prema plaži Jagodna doživljaj je za prepričavanje. Proći ćete kroz staro selo Pitve, zatim kroz tunel dugačak 1400 metara koji izgleda poput špilje, bez rasvjete i nije dovoljno širok da se mimoiđu dva automobila. Do Jagodne ćete dalje voziti po rubu litica.

Predivna plaža vrijedna je truda, no ako tražite mir nećete se oduševiti. Naime, na njoj uvijek ima ljudi jer je iznad plaže mali kamp.

Beritnica, Pag – kao da ste na drugom svijetu

Tri velike kamene stijene u plitkom moru stvorile su nezaboravan prizor. I ostali dijelovi plaže izgledaju kao kulisa za neki znanstveno fantastični film budućnosti, čija se radnja odvija na Marsu.

Plaža se nalazi u blizini Metajne, a kako nema nikakvog hlada, treba biti oprezan i ponijeti dosta vode. Također, nije lako doći do nje. Naime, automobilom iz Novalje za oko pola sata možete stići do obližnje, plaže Ručica, a od nje vam treba pola sata zahtjevnog pješačenja, gotovo planinarenja, kroz nevjerojatan krajolik bez imalo vegetacije. S obzirom na to, nije čudno da se čak i tijekom sezone na Beretnici može dogoditi da na plaži nema baš nikoga.

Sahara, Rab - vjerna svojem imenu

Foto: Turistička zajednica Općine Lopar

To je primarno nudistička plaža, no tijekom sezone na nju dolaze i brojni kupači ‘u civilu’. Za razliku od drugih velikih rapskih pješčanih plaža koje su nekima ‘noćna mora’, ovdje su kupači rijetki i nema nikakvih sadržaja. Do plaže se mora pješačiti dvadesetak minuta i prije odlaska ponijeti dovoljno vode.



Najčitaniji članci