'Odrastao sam u Londonu i shvatio da turisti najčešće rade ovih 9 grešaka pa potroše više'

Kao netko tko je rođen i odrastao u Londonu, vidim kako turisti često rade različite greške u obilasku grada. Mnogi, na primjer, odlaze u klasične pubove na piće, ali ne naruče nedjeljnu pečenku, jedno od najboljih britanskih jela. Drugi troše bogatstvo na prijevoz taksijem, iako je vožnja podzemnom željeznicom puno jeftinija i vrlo je lako kretati se gradom koristeći je, piše suradnik Insidera Conor Clark.

Istaknuo je nekoliko glavnih grešaka turista koje je primijetio, kako bi im pomogao da njegov grad upoznaju u drugačijem svjetlu.

Ljudi skupo plaćaju za panoramski pogled na grad, a mogu ga dobiti besplatno

Foto: User:Colin

Bilo da plaćate ulaz da biste se našli i imali pogled s neke visoke terase, ili ćete zbog toga popiti koktel na krovu neke zgrade, sve to vjerojatno će vas jako puno koštati. London po tome nije iznimka.

Mnogi ljudi, na primjer, odlaze do nebodera The Shard, koji nudi panoramski pogled na grad s visine od gotovo 310 metara. Najjeftinije ulaznice kreću se oko 28 funti, one skuplje dosežu 35 (od 32 do 40 eura), a posjetitelji mogu doživjeti podjednako fantastičan pogled na grad ako posjete Sky Garden, koji se nalazi točno preko puta The Sharda, samo preko rijeke Temze.

Najviši javni vrt u Londonu, Sky Garden, nudi zaista lijepe poglede na vizure grada, a možete uživati i u zatvorenom vrtu, dva restorana i dva bara. Ulaz je besplatan.

Savjet više: Ulaznice za Sky Garden rezervirane su i po tri tjedna unaprijed, a izdaju se svakog ponedjeljka ujutro (osim praznikom). Zato je dobro planirati posjetu unaprijed, ako želite doživjeti zadivljujuće vizure i proći jeftinije.

Turisti nikad ne bi trebali stajati na lijevoj strani pokretnih stepenica

Foto: Dreamstime

Ako nemate namjeru hodati na pokretnim stepenicama, pobrinite se da stojite na desnoj strani. Na taj način oni koji žele hodati da brže prijeđu tu udaljenost mogu vas zaobići s lijeve strane, pa ćete izbjeći prezrive poglede domorodaca. To je nepisano pravilo u gradu koje moraju slijediti svi, posjetitelji i stanovnici grada. Imajte to na umu kada ulazite u londonsku podzemnu željeznicu, ako želite izbjeći ljutite komentare onih koji žure da se ukrcaju na svoj vlak.

Treba se pripremiti za promjene vremena i pad temperature

Foto: Dreamstime

Uobičajena zabluda o Londonu je da uvijek pada kiša, što nije posve krivo, ali nije ni potpuno točno. Stvar je u tome da se trebate pripremiti za sve četiri sezone, bez obzira na doba godine u kojem ste posjetili London.

Vjerojatno ne trebate baš ponijeti zimsku jaknu ako dolazite u srpnju, ali spakirajte i nešto topliju odjeću, kako biste imali rješenje za nagle promjene temperature, koje su ovdje uobičajene.

Ako planirate izaći noću, imajte na umu da temperatura obično pada, čak i ljeti, pa se treba odjenuti mudro.

Niste probali tradicionalnu nedjeljnu pečenku u pubovima

Foto: Dreamstime

Odlazak u pub je obred za svakoga tko putuje u Veliku Britaniju, kamoli ne za posjeta glavnom gradu, koji je prožet bogatom poviješću i dom je nekih od najstarijih pubova u zemlji. Nedjeljno pečenje postalo je popularno u pubovima krajem 1400-ih, za vrijeme vladavine kralja Henryja VII, no mnogi turisti niti ne primijete da pubovi poslužuju neke od najboljih verzija tradicionalne hrane.

Nijedno putovanje u London neće biti savršeno ako niste kušali nedjeljnu pečenku, tradicionalni obrok koji se obično sastoji od pečenog mesa, krumpira, yorkshire pudinga i raznovrsnog povrća. Postoji i alternativa za vegetarijance.

Za kratke udaljenosti usred grada ne koristite gradsku željeznicu

Foto: Dreamstime

Kad ste u središnjem Londonu, lako je upasti u zamku razmišljanja da trebate koristiti gradsku željeznicu kud god da idete. No, to je gubljenje vremena i novca. Na primjer, Leicester Square i Covent Garden udaljeni su jednu stanicu jedno od drugog, što znači da će vožnja trajati oko minute. Međutim, kad tome dodate vrijeme potrebno za ulazak i izlazak sa stanica, izgubit ćete puno više vremena bez razloga.

Naime, ako možete hodati, preporučujem da izbjegnete kaos u podzemnoj između te dvije najprometnije stanice u Londonu i uživate u petominutnoj šetnji ulicom Long Acre, koja ima brojne trgovine i restorane.

Turisti često kupuju samo u ulici Oxford, iako drugdje ima jednako dobrih trgovina

Foto: Dreamstime

Istina je da je Oxford Street jedno od najboljih mjesta za kupovinu u Londonu, ali to je i jedna od najprometnijih ulica u gradu. Uvijek je kaotično, posebno vikendom. Za a mirnije iskustvo kupovine uz jednako dobar izbor i cijene, posjetite trgovine na King's Roadu u Chelseaju ili u Maryleboneu.

Također možete istražiti ulice u područjima poput Camden Town i Hampstead.

Nemojte trošiti na smještaj u samom centru grada

Foto: Dreamstime

Možda je primamljivo rezervirati luksuzni hotel u srcu Londona, no to nije najbolji način da potrošite novac. Zahvaljujući odličnom sustavu javnog prijevoza, bilo gdje da odsjednete imat će izvrsne veze s većinom dijelova grada.

Boravak u područjima kao što su Camden, Islington i Stratford pružit će vam autentičnije iskustvo, a dobit ćete i veću vrijednost za svoj novac.

Putnici preplaćuju aerodromske taksije, a postoje jeftinije i brže mogućnosti

Foto: Dreamstime

Turisti će često potrošiti bogatstvo na vožnju taksijem od zračne luke do mjesta gdje borave, što je glupost. Alternativa su autobusi ili željeznica, uključujući Heathrow Express, Gatwick Express, ili Elizabeth line, što je jeftinije , a i stići ćete na odredište brže nego automobilom.

Savjet više: Linija Elizabeth je klimatizirana željeznička tvrtka koja polazi s iste platforme kao i Heathrow Express, a vožnja je upola jeftinija.

Zanemarujete i preskačete besplatne muzeje i galerije u Londonu

Foto: Dreamstime

London je dom nekih od najboljih svjetskih muzeja i galerija koje se isplati posjetiti. Tu je Muzej znanosti, Muzej povijesti, Victoria & Albert Museum, što je sjajan način da provedete dan, jer su ta tri muzeja međusobno udaljena za kratku šetnju.

Smješteni su uz Royal Albert Hall, što znači da možete zaokružiti dan gledanjem predstave u povijesnoj koncertnoj dvorani. Samo se pobrinite da rezervirate karte unaprijed.

No, važno je znati da neke muzejske izložbe, čak i one besplatne, zahtijevaju da rezervirate ulaznice puno ranije. Zato svakako rezervirajte ulaznice i prije dolaska u London, kako biste bili sigurni da ih nećete propustiti.



