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Razmišljate o preseljenju? Ovo je 10 gradova s najboljom kvalitetom života na svijetu

Sigurnost, kvalitetna zdravstvena skrb, dobro organiziran javni prijevoz, obrazovanje i bogata kulturna ponuda samo su neki od faktora koji određuju koliko je neki grad ugodan za život. Economist Intelligence Unit svake godine analizira uvjete života u 173 grada diljem svijeta. Gradovi se ocjenjuju prema pet ključnih kategorija: stabilnosti, zdravstvenoj skrbi, kulturi i okolišu, obrazovanju te infrastrukturi
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Razmišljate o preseljenju? Ovo je 10 gradova s najboljom kvalitetom života na svijetu
U nastavku pogledajte deset gradova koji nude najbolju kvalitetu života. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte deset gradova koji nude najbolju kvalitetu života. | Foto: 123RF
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