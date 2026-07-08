Razmišljate o preseljenju? Ovo je 10 gradova s najboljom kvalitetom života na svijetu

3. MELBOURNE, AUSTRALIJA. Melbourne se popeo na treće mjesto ljestvice i ponovno potvrdio status jednog od gradova s najboljim uvjetima za život. Grad je poznat po razvijenom zdravstvenom i obrazovnom sustavu, bogatoj kulturnoj sceni te velikom broju parkova i javnih prostora. Melbourne se često opisuje i kao jedan od kulturnih i gastronomskih centara Australije. | Foto: 123RF