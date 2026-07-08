Razmišljate o preseljenju? Ovo je 10 gradova s najboljom kvalitetom života na svijetu

Sigurnost, kvalitetna zdravstvena skrb, dobro organiziran javni prijevoz, obrazovanje i bogata kulturna ponuda samo su neki od faktora koji određuju koliko je neki grad ugodan za život. Economist Intelligence Unit svake godine analizira uvjete života u 173 grada diljem svijeta. Gradovi se ocjenjuju prema pet ključnih kategorija: stabilnosti, zdravstvenoj skrbi, kulturi i okolišu, obrazovanju te infrastrukturi
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U nastavku pogledajte deset gradova koji nude najbolju kvalitetu života.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte deset gradova koji nude najbolju kvalitetu života.
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Foto: 123RF
U nastavku pogledajte deset gradova koji nude najbolju kvalitetu života.
| Foto: 123RF
1. KOPENHAGEN, DANSKA.
Kopenhagen je drugu godinu zaredom proglašen gradom s najboljom kvalitetom života na svijetu. Danska prijestolnica maksimalne ocjene ostvarila je u kategorijama stabilnosti, infrastrukture i obrazovanja.
Grad je poznat po uređenim javnim prostorima, razvijenoj biciklističkoj infrastrukturi i kvalitetnom javnom prijevozu. Visoka razina sigurnosti i dobro organizirane javne usluge dodatno doprinose kvaliteti svakodnevnog života stanovnika.
| Foto: 123RF
2. BEČ, AUSTRIJA.
Beč je godinama bio na samom vrhu svjetskih ljestvica kvalitete života, a ove je godine zauzeo drugo mjesto.
Austrijska prijestolnica ističe se kvalitetnim zdravstvenim sustavom, razvijenim javnim prijevozom i velikim brojem zelenih površina. Bogata kulturna ponuda, muzeji, kazališta i koncertne dvorane također su među razlozima zbog kojih se Beč redovito nalazi među najpoželjnijim gradovima za život.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. MELBOURNE, AUSTRALIJA.
Melbourne se popeo na treće mjesto ljestvice i ponovno potvrdio status jednog od gradova s najboljim uvjetima za život.
Grad je poznat po razvijenom zdravstvenom i obrazovnom sustavu, bogatoj kulturnoj sceni te velikom broju parkova i javnih prostora. Melbourne se često opisuje i kao jedan od kulturnih i gastronomskih centara Australije.
| Foto: 123RF
4. SYDNEY, AUSTRALIJA.
Još jedan australski grad našao se pri samom vrhu ljestvice. Sydney je napredovao na četvrto mjesto.
Prepoznatljiv po svojoj luci, plažama i blagoj klimi, Sydney stanovnicima nudi razvijenu infrastrukturu, kvalitetne zdravstvene i obrazovne ustanove te brojne mogućnosti za rekreaciju i boravak na otvorenom.
| Foto: 123RF
5. ZURICH, ŠVICARSKA.
Zürich je zauzeo peto mjesto među gradovima s najboljom kvalitetom života.
Najveći švicarski grad poznat je po visokoj razini sigurnosti, učinkovitom javnom prijevozu i kvalitetnim javnim uslugama. Blizina jezera i prirode stanovnicima omogućuje brojne mogućnosti za rekreaciju, dok je grad istodobno jedno od najvažnijih europskih financijskih središta.
| Foto: Rudolf Balasko
6. ŽENEVA, ŠVICARSKA.
Na šestom mjestu nalazi se još jedan švicarski grad – Ženeva.
Smještena na obali Ženevskog jezera, poznata je po visokom životnom standardu, sigurnosti i kvalitetnoj infrastrukturi. Grad je sjedište brojnih međunarodnih organizacija, zbog čega ima izrazito međunarodni karakter i privlači stanovnike iz cijelog svijeta.
| Foto: 123RF
7. OSAKA, JAPAN.
Osaka je zadržala sedmo mjesto na ljestvici najboljih gradova za život.
Jedan od najvećih japanskih gradova poznat je po razvijenom prometnom sustavu, kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i visokoj razini sigurnosti. Osaka je također poznata po bogatoj gastronomskoj ponudi i živahnom gradskom životu.
| Foto: 123RF
8. ADELAIDE, AUSTRALIJA.
Treći australski grad među deset najboljih je Adelaide, koji je zauzeo osmo mjesto.
Adelaide je poznat po mirnijem načinu života, dobro organiziranoj infrastrukturi i velikom broju parkova i zelenih površina. Grad nudi bogatu kulturnu i gastronomsku scenu, dok su plaže i priroda lako dostupne stanovnicima.
| Foto: 123RF
9. VANCOUVER, KANADA.
Vancouver je zauzeo deveto mjesto i jedini je sjevernoamerički grad koji se našao među deset najboljih.
Grad je poznat po spektakularnom prirodnom okruženju, s oceanom i planinama u neposrednoj blizini. Razvijena infrastruktura, kvalitetne javne usluge i brojne mogućnosti za aktivnosti na otvorenom čine Vancouver jednim od najpoželjnijih gradova za život u Kanadi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. TOKIO, JAPAN.
Listu deset gradova s najboljom kvalitetom života zaključuje Tokio.
Japanska prijestolnica jedan je od najvećih gradova na svijetu, ali se istodobno ističe iznimno učinkovitim javnim prijevozom, visokom razinom sigurnosti i kvalitetnom infrastrukturom.
Unatoč velikom broju stanovnika, Tokio nudi dobro organizirane javne usluge, brojne kulturne sadržaje i jedan od najrazvijenijih prometnih sustava na svijetu, zbog čega se našao među deset najboljih gradova za život.
| Foto: Japan Holliday tours