Razmišljate o promjeni posla? Prvo odgovorite na ova pitanja

Ako do eventualne promijene karijere želite raditi na sebi, fokusirajte se na to da se 'napunite energijom' i da razmislite o tome kako možete 'rasti'

<p>Jedan od najčešćih razloga za promjenu karijere stav je taj da je 'posao koji radimo dosadan', no takav stav ima većina ljudi bez obzira na poslove s kojima se bave. </p><p>Ovisno o uzroku vaše dosade, razvijanje emocionalne svijesti pomoći će vam da budite uporniji i motiviraniji za provođenje promjena, a trebali biste sebi odgovoriti koji je razlog što se dosađujete:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO kako se bivši nogometaš Hajduka Ivan Gudelj kako s prekidom karijere i s hepatitisom:</strong></p><h2>Zašto mi je dosadno?</h2><p>Do dosade na radnom mjestu dolazi ako:</p><h2>Promislite i odgovorite si na ova pitanja:</h2><p>- Što vam dosada govori o onome što trebate?<br/> - Čemu se nadate: fizički, mentalno i društveno kad riješite taj problem? <br/> - Što ćete poduzeti da pronađete rješenje za to što se dosađujete?<br/> - Što ste do sad napravili?<br/> - Imate li pravu podršku koja će vam pomoći da pronađete rješenje?</p><h2>Ako do eventualne promijene karijere želite raditi na sebi, slijedite ove savjete:</h2><p>1. 'Napunite' tijelo i um tako da se fokusirate na stvari koje vas opuštaju i na fizičku aktivnost.</p><p>2. Razmišljajte o osobnom rastu i o onome što možete sami možete napraviti da si podignete vrijednost.</p><p>3. Razmislite o svojoj karijeri i o tome što ste do sad naučili, koji su vam bili najznačajniji trenutci u poslu i koji su vam eventualni nedostatci u vještinama.</p><p>4. Budite svjesni svog unutarnjeg 'monologa'.</p><p>5. Njegujte smislene odnose.</p><p>- Proteklih sam se godina uvjerila da promjena karijere zahtijeva sveobuhvatan pristup. Ali najvažnije je pitanje u čemu uživate, pogotovo jer 'u čemu ste dobri' i 'što uživate raditi' ne mora biti isto. Jedan od načina da si na to odgovorite je da se zapitate koji su vam zadaci, razgovori i radnje na poslu najdraži. Prema knjizi 'Ikigai: Japanska tajna dugog i sretnog života', Ikigai je nečiji razlog postojanja. Četiri pojma koji se presijecaju i tvore nečiji Ikigai su misija, strast, zvanje i davanje drugima. Strast i rad ne moraju nužno ići ruku pod ruku, ali mogu se međusobno nadopunjavati. A kad se presjeku vrijednosti, interes, zvanje i značenje pronaći ćemo i ispunjenje - smatra Rachel Montanez, urednica Karijera u <a href="https://www.forbes.com/sites/rachelmontanez/2020/06/07/bored-in-your-career-ask-yourself-these-3-useful-questions/#1c8aef9a6cd6" target="_blank">Forbesu</a>.</p>