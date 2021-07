Postoji mnoštvo načina kako biste maksimalno iskoristili kvadraturu vašeg stana, pogotovo ako je riječ o manjem prostoru. U novije vrijeme, sve više ljudi se okreću ka životu u manjim domovima, bilo zbog troškova, sklonosti ili bilo kojeg drugog čimbenika. Iako može djelovati malo i skučeno, manji prostori imaju velike benefite.

Ovih pet stvari ukazuju na to da je maleni prostor idealan odabir za vas:

1. Ako želite potrošiti manje vremena na čišćenje, a više na stvari koje su vam važne

Čišćenje zasigurno može biti zabavno - ili u najmanju ruku, može vas ispuniti ali za neke, može biti i bolno. Ako imate manji prostor, manje ćete trebati čistiti. S obzirom na to, manje ćete potrošiti vremena pa ćete imati više vremena za aktivnosti kojima se želite i volite baviti.

Čišćenje manjih prostora svakako vam oduzima manje vremena od tradicionalne, velike kuće. Da, još uvijek ćete imati kućanskih poslova ali taj popis obaveza će se smanjiti s obzirom da se radi o manjoj kvadraturi. Naime, ono najbitnije, ako živite u manjem prostoru, je da čistite redovno za sobom - primjerice nakon ručka odmah stavite prati suđe i slično. Tako ćete imati manje posla oko čišćenja i dom će vam biti uredniji.

2. Multifunkcionalan namještaj

U malenom prostoru ovakav namještaj može napraviti puno toga i totalno spasiti cijelu situaciju. Primjerice, stol kojeg možete dići kada ručate tako da vam ne zauzima previše prostora, kauč na razvlačenje koji može postati krevet, stolice koje možete preklopiti pa odložiti i slično. Osim toga, vrlo je dobro da imate mjesto za odlaganje.

Osim namještaja, vrlo su bitne i dekoracije. S obzirom da u manjem prostoru nema mjesta za odlaganjem nepotrebnih dekoracija, svaka vaša stvar mora biti nužna. Prilikom kupnje dekoracija ili dodataka uvijek gledajte koliko će vam neke stvari stvarno koristiti i jesu li vam uistinu nužne. Time štedite novac, a i sprečavate nered.

Ako imate previše stvari, a živite u malenom prostoru ili ćete živjeti onda obavezno napravite organiziranje - podijelite stvari koje trebate organizirati u hrpe - baci, doniraj ili zadrži. Ponavljamo, zadržavate svari samo koje su vam nužne.

3. Ako volite provoditi vrijeme s voljenima i nije vam problem dijeliti mali prostor s njima

Kada ste s onima koje volite nije vam problem s njima biti u malenom prostoru. To je odlično za sve one koji se vole povezati kada su što bliži s voljenima. Super je i za partnere koji uvijek mogu uskočiti u pomoć jer su u blizini. No naravno, na takvo zajedništvo u malenom prostoru treba se naviknuti.

Primjerice, u većem domu žena može kuhati nešto, a muškarac može biti u dnevnoj sobi ili spavaćoj ili na drugom katu, dok to u malenom prostoru nije praksa. Morati ćete se naučiti živjeti u prostoru u kojem ste uvijek u blizini, jedni pored drugih.

Ponekad vam se maleni prostor može činiti skučeno, ali uvijek je dobro postaviti granice. Primjerice, neka svatko ima vlastito mjesto ili prostoriju za opuštanje koja će vam super doći ako trebate malo vremena za sebe i za opuštanje.

4. Ako ste skloni zaboravljanju

Možete biti super organizirani u velikoj kući, a potpuno zaboravni u malenoj jer te navike nisu specifične za vašu kvadraturu. Ono što maleni prostor zaista treba je jako dobra organizacija. U velikim prostorima vrlo često zaboravljamo di smo što ostavili jer imamo previše prostora, previše soba za biranje i jednostavno ne znamo na kojem mjestu smo ostavili nešto.

Što se tiče malenog prostora, neka svaka stvar u vašem malom domu ima svoje mjesto. Sada u lokalnim trgovinama možete pronaći puno stvari i pribora za organizaciju s kojim ćete još lakše to učiniti.

Bez obzira na veličinu vašeg prostora, svi mogu imati koristi od organizacijskih sustava.

5. Ako želite smanjiti račune

Bez obzira kupujete li prvi dom ili se selite ili želite biti podstanar, možda ćete se osjećati kao da je jedino što si trenutno možete priuštiti manje od onoga što ste očekivali. No ne brinite, tako ćete smanjiti troškove.

Ovo je odlična ideja kako da ušparate za sljedeću investiciju. U početku uvijek možete živjeti u manjem prostoru koji iziskuje manje financija i onda štedjeti za veći dom. Dugoročna ušteda novca, uvijek će se isplatiti, piše Apartment Therapy.