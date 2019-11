Razveselite djecu: Recept kako napraviti divovski 'Kinder Joy'

Ovo je nešto što možete raditi sa svojom djecom, bit će oduševljena. Prije nego krenete s pripremom, nabavite silikonski kalup sa uzorcima polovice kugle promjera oko osam centimetara (kao što je pokazano niže u videu). Osim toga, trebat će vam i kalup 'polovica jajeta' od silikona ili plastike promjera 31x25x9 centimetara.

Sastojci za jedno veliko 'Kinder Joy' jaje:

Za 'jaje' podlogu:

200 grama mliječne čokolade

200 grama bijele čokolade

Foto: Thinkstock

Za hrskave kuglice:

250 grama Nutelle

100 grama mliječne čokolade

75 grama sjeckanih lješnjaka

1 veliki list vafla

Za mliječnu i kakao kremu:

200 grama zaslađenog kondenziranog mlijeka

150 grama bijele čokolade

200 grama Nutelle

Postupak:

Hrskave kuglice, 2 komada:

Otopite 50 grama mliječne čokolade na pari ili u mikrovalnoj i njome premažite silikonski kalup u kojemu čete raditi hrskave kuglice. Potom na to zalijepite komadiće vafla pa ostavite u hladnjaku. Potom 200 grama Nutelle stavite u slastičarsku vrećicu (ili to napravite žlicom) i umetnite u to, poravnajte pa stavite u zamrzivač na sat, dva.

Foto: Screenshot/youtube

Čokoladno jaje:

Otopite 200 grama mliječne čokolade i izlijte u kalup oblika polovice jajeta pa ga okrećite dok se čokolada ne rasporedi ravnomjerno po unutrašnjosti kalupa. Ostavite pola sata da se čokolada stvrdne, možda čak i u hladnjaku ako je u prostoru jako toplo.

Nakon toga otopite 200 grama bijele čokolade i ulijte na to, pa opet okrećite dok se ne rasporedi podjednako po podlozi od crne čokolade. Odložite da se čokolada dobro stvrdne, a kada se to dogodi, pažljivo izvadite.

Foto: Screenshot/youtube

Daljnji postupak sa hrskavim kuglicama:

Izvadite ranije složeni materijal za hrskave kuglice iz zamrzivača, izvadite polutke i zalijepite ih jednu za drugu tako da na svaku najprije razmažete malo Nutelle. Potom rastopite 50 grama mliječne čokolade i njome kistom premažite svaku kuglicu i uvaljajte u lješnjake.

Punjenje od mlijeka i kakaa:

U jaje pažljivo stavite 200 grama Nutelle. Potom na to stavite mješavinu 150 grama bijele čokolade i kondenziranog mlijeka koje ste prije toga zajedno stavili na 45 sekundi do jedne minute u mikrovalnu - morate dobiti lijepu, glatku kremu - i malo ohladili. Pazite da krema nije previše topla jer će otopiti jaje.

Na kraju na to stavite hrskave kuglice, piše ichkocheheute.de.

Pogledajte u videu kako to napraviti:

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: