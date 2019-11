Razvijaju test koji detektira sve vrste raka u 10-ak minuta

Znanstvenici sa Sveučilišta u Brisbaneu rade na razvijanju jednostavnog testa koji bi u svega desetak minuta detektirao karcinom, i to bilo koju vrstu i još u ranoj fazi. Metoda je relativno jeftina, traje svega 10 minuta i djeluje na sve vrste raka, a središnja komponenta koja se koristi za identificiranje stanica raka su zlatne čestice.

Baš kao i 'normalne' zdrave stanice i stanice raka umiru i regeneriraju se, a ključna razlika između prvih i drugih je u tome što se stanice raka dijele eksplozivno i tako se rak putem krvi širi tijelom, uzrokujući mutacije u DNA.

Budući da je karcinom složena i promjenjiva bolest, do sada je bilo jako teško pronaći nešto po čemu se zdrave stanice razlikuju od bolesnih, a da je zajedničko svim vrstama karcinoma. No promatrajući molekule nazvane 'metilne skupine' na površini DNA u zdravim i kanceroznim stanicama, znanstvenici su uočili da one u zdravim stanicama dolaze u nakupinama i razbacane po genomu, dok ih stanice raka nekad ni nemaju.

Kad su u otopini, te nakupine metilnih skupina uzrokuju da se fragmenti DNA raka transformiraju u 3D nanostrukture koje snažno privlače zlato, zbog čega su u istraživanju koristili zlatne nanočestice koje mijenjaju boju ovisno o tome je li prisutna 3D nanostruktura mutirane, bolesne stanice.

Do sada su testove za rak ispitali na 200-tinjak uzoraka različitih vrsta karcinoma kod ljudi, a točnost u otkrivanja raka u određenim slučajevima iznosila je i 90 posto.

Nova je tehnologija, kažu, prilagođena i elektrokemijskim sustavima, što bi značilo da bismo na kraju mogli na svojim pametnim telefonima imati učinkoviti prijenosni sustav za detekciju karcinoma.

- Nismo još sigurni jesmo li naišli na Sveti Gral za svu dijagnostiku raka ili ne, ali za sada se čini kako imamo jednostavan univerzalni marker za rak koji bi mogao biti pristupačan i jeftin jer ne zahtijeva kompliciranu laboratorijsku opremu za izdvanje sekvence DNA - rekao je voditelj istraživanja dr. Trau za Insider.

