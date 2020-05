'Razvod i tumor su me potakli da sada zarađujem milijune...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ronalda (43) je prihvatila život s rakom: 'Radim ono što volim'

Nakon udaje, otkrivanja tumora i razvoda, i sve to do 25. godine, Holly Tucker (43) iz Velike Britanije je 2006. godine suosnovala 'Not On The High Street' - jednu od najvećih britanskih platformi za online kupovinu.

- Uvijek sam bila u žurbi da napravim još nešto. Imam disleksiju i to me uvijek tjeralo da se dokažem. Krenula sam ravno iz škole u svijet oglašavanja, a s 20 godina bila sam najmlađa menadžerica financija u Londonu. Do 22 godine sam se udala i nastavila voditi taj stabilan život. Onda u 23 godini mi je dijagnosticiran tumor na mozgu i do 25 godine sam se razvela - rekla je Holly.

Bilo je to jako uznemirujuće razdoblje za nju, ali kada se pomirila s tim, dobila je dodatnu energiju i entuzijazam da ostvari one stvari koje je oduvijek htjela.

Holly je postala kreativna, a zatim je osnovala lokalno tržište za prodaju svojih vještina.

- Prvo sam radila vijence od povrća. Prijateljima su se svidjeli pa sam odlučila vidjeti žele li ih drugi ljudi kupiti. Kad sam išla od vrata do vrata shvatila sam da bi na lokalnom božićnom sajmu mogla zaraditi više, ali u blizini mene nije postojao nijedan. Stoga sam odlučila da ću napraviti sama jedan takav sajam gdje ću prodavati razne proizvode. Bez iskustva, krenula sam u organiziranje prvog Božićnog sajma u Chiswicku - ispričala je Holly.

- Bio je to ogroman uspjeh i zavoljela sam taj proces, pa sam započela novi posao 'Tvoj lokalni sajam' i održavala sam sajmove širom Londona - kaže Holly.

Ona je upoznala i novog partnera Franka, koji je stariji 17 godina, a dobili su i sina. Žive u Twickenhamu, u zapadnom Londonu.

- Jedina poteškoća sa sajmom bila je ta što sam mogla zarađivati samo tijekom sunčanih vikenda, ali ostatak dana u tjednu ne bi ništa prodala. Zato sam odlučila pokrenuti stranicu na internetu. Ideju sam predložila svojoj bivšoj kolegici Sophie Cornish koja je odmah pristala - objasnila je.

Svaka je uložila 70.000 funti i tako je 2006. godine nastala platforma za online kupovinu 'Not On The High Street'.

- Obavijestila sam novine o stranici i odbrojavala do otvaranja. I djelovalo je, čak i previše dobro. Prvi dan smo imali 16.000 ljudi koji su pokušali pristupiti stranici, a nismo imali ni približno toliko potrebne tehnologije. Nitko nije mogao ništa kupiti i tada sam se zabrinula da bi sve moglo biti gotovo i prije nego što je uopće počelo. Međutim, jednom kada smo počeli to više nije stalo. Prvu godinu smo imali zaradu od 100.000 funti (oko 860.000 kuna) - rekla je.

Sada prodaju više od 250.000 proizvoda i na godinu zarade oko osam milijuna kuna.

Frank je odustao od svog posla kako bi mogao biti kod kuće odgajati njihovog sina. Također, ove ju je godine, nakon 18 godina, i zaprosio. U međuvremenu, Holly pomaže i potencijalnim poduzetnicima putem svog Instagrama i na svojoj web stranici holly.co., prenosi The Sun.

