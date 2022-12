Recept za domaću kremu od kakao maslaca - za lice i tijelo

Zbog svojih sastojaka, među kojima je najvažniji Shea maslac, ovu kremu se može koristiti za bilo koji dio tijela, počevši od lica pa sve do stopala ili zanoktica na noktima.

Krema sadrži brojne vitamine koji pomažu hidratizirati i održavati kožu zdravom. Drugo, korištenje je vrlo jednostavno – samo uzmete malo kreme u ruke i ona će se zbog temperature vašeg tijela otopiti, što vam omogućuje da je lako nanesete gdje god vam treba.

Kad imate ovu kremu ne trebate tri i li četiri različite kreme za svaki dio tijela - trebate samo nju.

Četvrto, ali ne manje važno, jeftinija je od bilo koje druge sintetičke kreme koju možete kupiti u bilo kojoj trgovini.

Evo kako možete napraviti ovu čudesnu prirodnu kremu.

Dakle, trebat će vam nekoliko stvari.

Sastojci:

Postupak:

Morate otopiti maslac – stavite ga zajedno s maslinovim uljem u zdjelu i otopite na vodenoj kupki. Kada je sastav tekuć, potrebno je dodati ostatak sastojaka (glicerin i vitamin E kapi).

Dobro promiješajte drvenom kuhačom dok se sve ne homogenizira. Pustite da se ohladi pa kremu stavite u hladnjak gdje je trebate ostaviti dok se ne stegne.

Kada je vaša nova prirodna krema spremna za upotrebu, samo odaberite dio tijela koji želite namazati. Ne mora biti samo jedan. Neka cijelo vaše tijelo uživa u blagodatima ove prirodne kreme piše Everything on one place.

