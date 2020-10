Recept za 'zlatno mlijeko': Jača imunitet i pomaže kod upala

Ovaj napitak, koji se često pije u Indiji, priprema se od šest sastojaka, a glavni je kurkuma bogata polifenolom - tvari koja ima više od 600 zdravstvenih koristi za naše tijelo

<p>- Kad sam bolesna i dalje radim ono što bi mi govorila moja baka. Napravim 'zlatno mlijeko'. To je ayurvedsko piće idealno je za suzbijanje upala i držanje zdravlja pod kontrolom - objasnila je liječnica obiteljske medicine dr. <strong>Bindiya Gandhi</strong> iz SAD-a.</p><p>Ovaj ukusan i aromatičan napitak po receptu njezine bake trebat će vam šest sastojaka, a glavni je kurkuma, tradicionalni indijski začin iz porodice đumbira koji napitku daje specifičnu boju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO o blagodatima kurkume:</p><p>Kurkuma je od davnina poznata kao prirodni lijek protiv bolova. Ona sadrži polifenol - tvar koja ima više od 600 zdravstvenih koristi za naše tijelo. Kurkuma ima antiseptička i antibakterijska svojstva, čisti jetru, regulira metabolizam i pomaže u smanjenju tjelesne težine, pomaže u liječenju psorijaze i drugih upalnih bolesti kože, ubrzava zacjeljivanje rana i brzo obnavlja oštećenu kožu... U Kini se koristi kao lijek za depresiju.</p><p>Dr. Gandhi je spomenula kliničko ispitivanje provedeno na ljudima koji su patili od osteoartritisa koljena. Jedni su dobivali određeno vrijeme dobivali ibuprofen, a drugi kurkumu. Kod onih koji su dobivali ovaj ljekovit začin razina boli kod njih je bila manja. </p><p>- Definitivno postoje istina i snaga u kurkumi - rekla je pa dodala da je sljedeći sastojak 'zlatnog mlijeka' manuka med kojeg nazivaju i najzdravijim medom na svijetu, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/mds-coconut-golden-latte-recipe-to-support-immunity" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p>Manuka med se dobiva od cvjetova biljke manuke (Leptosperum scoparium), preciznije grma koji raste na Novom Zelandu, a smatra se najzdravijim na svijetu. Jedan od glavnih zdravih sastojaka, po kojemu je poseban i koji mu diže cijenu, je - metilglioksal (MGO), tvar snažnog antibakterijskog djelovanja koja je zapravo nuspojava pčelinje proizvodnje meda.</p><p>Napravljeno je i istraživanje o količini MGO-a u Manuka medu. Njemački znanstvenici su usporedili šest uzoraka i zaključili da sadrže od 38 do 761 mg/kg te tvari. Za usporedbu, klasičan med ima do 5 mg/kg.</p><p>U Europskom časopisu za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti (European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases) 2010. godine je objavljena studija u kojoj su otkriveni rezultati istraživanja utjecaja Manuka meda na zdravlje.</p><p>Znanstvenici su shvatili da je u stanju ubiti sve patogene (mikroorganizme koji izazivaju bolest) s kojima su ga testirali. Također, za razliku od utjecaja antibiotika, kod ovog meda testirani patogeni nisu bili u stanju izgraditi otpornost</p><p>U napitak se stavljaju i cimet te kardamom, dva snažna antioksidansa. Cimet se od davnina smatra čudotvornim prirodnim lijekom koji, između ostalog, ima odlična protuupalna svojstva.</p><p>Postoji nekoliko vrsti cimeta, a najljekovitiji je cejlonski (Cinnamomum verum). U našim trgovinama najčešće se nalazi kineski cimet (Cinnamomum burmannii) koji nije toliko ljekovit kao cejlonski. </p><p>Kardamom je ljekoviti začin iz porodice đumbira koji su koristili i stari Egipćani. Vrlo je popularan u Indiji gdje ga kuhaju kao čaj i piju uz dodatak mlijeka. Pomaže kod loše probave, ubrzava metabolizam, ublažava osjećaj mučnine, pomaže kod respiratornih alergija, umanjuje stres...</p><h2>'Zlatno mlijeko' po receptu bake od dr. Gandhi :</h2><p>Njezina je baka, kaže, voljela koristiti kokosovo mlijeko, no u ovaj napitak možete staviti i druge alternativne vrste mlijeka, poput bademovog.</p><p>Sastojci: </p><p>Postupak:</p><p>Mlijeko na štednjaku lagano zavrije pa se u njega stavi kurkuma i crni papar. Tada se uklanja sa štednjaka, malo ohladi i dodaje med, kardamom i cimet. Dr. Gandhi kaže da nije problem ako nekih sastojaka dodate malo više ili manje.</p>