Recepti s bundevom: Od slanih jela do finih slastica i grickalica

Muffini od bundeve bez glutena

- Moj najdraži način korištenja bundeve definitivno bi bio u obliku muffina. Obožavam dubinu okusa i vlakana koja daju osjećaj sitost, a da ne spominjem fantastičan okus jeseni. Dodavanje bundeve muffinima pojačava nutritivnu vrijednost u odnosu na obične muffine jer sadrži dobre stvari poput beta-karotena, kalija, vitamina C i vitamina E. Zbog visokog sadržaja vlakana u bundevi, neću posegnuti za još jednim zalogajem 20 minuta kasnije - rekla je Samantha Voor, osnivačica portala 'Fresh Plates Nutrition' i podijelila jedan od svojih najdražih recepata.

POGLEDAJTE VIDEO o najtežoj bundevi u 2019. godini:

RECEPT ZA 12 KOMADA

Sastojci:

* šalica od 2,4 dl

1 šalica pirea od bundeve (ona koristi iz konzerve)

1/4 šalice sirupa od javora ili datulje

1/4 rastopljenog kokosovog ulja (dio za podmazivanje kalupa za muffine)

1 šalica heljdinog brašna

3/4 šalice zobenog brašna

1/4 šalice nezaslađenog mlijeka od badema sa okusom vanilije

1/2 žlice začina za pitu od bundeve (mješavina cimeta, muškatnog oraha, đumbira u prahu, pimenta i klinčića u prahu)

1/8 žličice morske soli

2 jaja (sobne temperature)

3/4 žličice praška za pecivo

šaka nasjeckanih pekan oraha

Foto: Brent Hofacker

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva i premažite kalup za muffine kokosovim uljem. Ostatak ulja pomiješajte sa javorovim sirupom pa dodajte ostatak vlažnih sastojaka. Kada se svi dobro sjedine, umiješajte u to suhe sastojke. Napunite svaki otvor u kalupu sa smjesom tako da bude pun do 3/4, pospite orasima i pecite 25 do 28 minuta (ili dok čačkalica ne izađe čista iz muffina).

Voćni jogurt sa bundevom

- Moj najdraži način kako jesti bundevu je umiješati je u obični grčki tip jogurta. Sviđa mi se što ima toliko vlakana i pomaže mi duže se osjećati sitom. Ponekad umiješam i malo chia sjemenki ili mljevenog lana za još više vlakana. Ako mi treba više snage, u to dodam i malo maslaca napravljenog od sjemenki suncokreta kako bih osigurala i neke zdrave masnoće u obroku. Vrhunac okusa je dodatak nekoliko kapi tamnog javorovog sirupa - kaže Jessica Cording, autorica knjige 'The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress & Anxiety'.

Foto: JulijaDmitrijeva

S njom se slaže Allison Gross, osnivačica portala Nutrition Curator, i za nju je bundeva odličan dodatak jogurtu.

- Mnogi jogurti sa raznim okusima kupljeni u trgovini su puni nekih dodataka i šećera. Kombiniranje pirea od bundeve i običnog grčkog jogurta je izvrstan način dodavanja okusa dok u isto vrijeme kontrolirate sastojke i razinu šećera u vašoj prehrani. Možete dodati i malo bobičastog voća i nešto orašastih plodova u to i dobit ćete preslastan doručak koji asocira na jesen - rekla je.

Aromatični umak od bundeve

- Moj omiljeni način jedenja bundeve u obliku pirea u umacima, na primjer umak od bundeve na tjestenini od zelene leće. To je jedno od mojih najdražih jesenskih jela. Iako nemam precizan recept kojeg dosljedno slijedim, obično karameliziram luk i češnjak te ih dodajem u pire pa stavim blender. Dodam i začine poput majčine dušice i ružmarina, te malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja prije nego što ga zagrijavam na štednjaku. Ako vam se sviđaju umaci koji su više tekući, razmislite o dodavanju tekućine mlijeka od orašastih plodova ili malo vode - otkrila je Leah Silberman, osnivačica portala Tovita Nutrition i dodala da na kraju, na tijesto i umak, možete dodati i malo parmezana.

Špagete s bundevom i kaduljom

Sastojci:

2 žlice maslinova ulja

nekoliko listova svježe kadulje ili žličice usitnjene suhe kadulje

kilogram bundeve

1 rajčica

2 češnja bijelog luka

1 žličica mljevene crvene paprike (po želji, slatke ili ljute)

sol

papar

2 šalice povrtnog temeljca

250 grama špageta

Foto: Dreamstime

Priprema:

Pristavite vodu s malo soli i stavite špagete da se skuhaju. U međuvremenu napravite preljev od bundeve: U dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje pa popržite listiće kadulje. Kad zamiriše i postane hrskava, izvadite je i ostavite sa strane. Ako koristite usitnjenu suhu kadulju, ostavite je u tavi.

Očistite rajčicu i narežite je na kockice. Očistite bundevu i narežite je na kockice pa oboje ubacite u tavu i pirjajte na laganoj vatri. Dodajte nasjeckani češnjak, papriku, sol i papar pa pržite desetak minuta na srednjoj temperaturi. Potom dodajte povrtni temeljac i kuhajte bundevu oko 20 minuta, dok ne omekša i dok voda u potpunosti ne ispari. Maknite tavu sa štednjaka i, kad se ohladi, usitnite bundevu štapnim mikserom ili gnječilicom za pire krumpir.

Procijedite tjesteninu i pomiješajte s bundevom pa po potrebi začinite i dodajte žlicu-dvije vode u kojoj se tjestenina kuhala, da malo razrijedite sos od bundeve. Na kraju začinite proprženim listićima kadulje ili s malo papra.

Foto: Dreamstime

Pire od bundeve kao prilog

Komad bundeve s korom zapecite u pećnici dok meso ne postane mekano. Skinite ga s kore i vilicom zgnječite u pire pa poslužite uz meso.

Pržene koštice bundeve kao čips

Kupite li cijelu domaću bundevu, sačuvajte koštice i pripremite ih kao grickalice. Očistite koštice od ‘mesa’ pa ostavite na papiru da se posuše, pa lagano tostirajte u tavi i poslužite ispred tv-a uz omiljeni film. Ako mijesite domaći kruh, možete ih dodati u tijesto pa ćete dobiti mirisni kruh s košticama.

Juha od bundeve

Sastojci:

500 grama bundeve

malo mlijeka i vrhnja za kuhanje

sol

papar

malo muškatnog oraščića

Foto: 123RF

Priprema:

Očistite bundevu, narežite ju na kockice i skuhajte u slanoj vodi. Kad je kuhana, štapnim mikserom je usitnite, pa dodajte malo mlijeka i vrhnja po želji. Pristavite na vatru dok ne zakuha, pa pustite da kuha na laganoj vatri oko tri minute. Začinite i poslužite sa žlicom vrhnja koju ste dodali u sredinu tanjura.

Jednostavna bučnica

Sastojci:

1 paket lisnatog tijesta za savijače

500 grama bundeve

500 grama svježeg sira

250 mililitara punomasnoga kiselog vrhnja (ili milerama)

2 jaja

ulje

sol

maslac za premazivanje

Foto: Photographer:Stolyevych Yulia

Priprema:

Bundevu naribajte, posolite i ostavite 30 minuta pa dobro ocijedite tako da rukama istisnete vodu. U drugoj zdjeli pomiješajte sir i jaja, dodajte kiselo vrhnje i ocijeđenu buču. Dobro promiješajte i po potrebi posolite.

Raspakirajte lisnato tijesto i počnite ga puniti: dva lista tijesta malo nauljite pa na njega rasporedite nekoliko žlica nadjeva. Zamotajte i odložite na lim za pečenje koji ste premazali s malo maslaca. Ponovite sve dok ne iskoristite sve tijesto i sav nadjev.

Na kraju pomiješajte malo ulja i vode pa time premažite tijesto. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Po bučnici rasporedite tanke listiće maslaca i stavite je u zagrijanu pećnicu. Stavite u pećnicu i pecite oko 45 minuta.

