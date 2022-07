Recepti za maske i kreme za lice kakve su koristile naše bake

Prije poznatih brendova koji proizvode niz preparata za lice, naše bake koristile su prirodne sastojke u receptima koje su naučile od svojim majki kako bi njihova lica ostala lijepa i mladolika.

Donosimo recepte za maske i općenito lice koji su žene u prošlosti koristile:

Parenje lica za svježu kožu

Parenje lica u mješavini lipovog čaja i kamilice. Prije parenja lice namazati masnom kremom, a nakon parenja istrljati sa komadićem leda.

Ovo treba raditi svaki tjedan barem jedanput, jer parenje osvježuje kožu. Ovo parenje dobro je i za masno lice, koje prije parenja ne treba mazati masnom kremom.

Povrtni tonik za lice

Sok od povrća. Povrće koje dolazi u obzir u kozmetici jest svježi krastavac, rajčica, mrkva itd. Iz povrća treba istisnuti sok i njime namočiti vatu te staviti na čisto lice i ostaviti tako najmanje pola sata. Poslije lice oprati hladnom vodom i nakon pola sata staviti hranjivu kremu.

Maska za masno lice s bubuljicama

Žalfijin i obični med vrlo su dobri za njegu masnoga lica kao i lica sa bubuljicama. Medu treba dodati malo limunovog soka i na šiljku noža malo boraksa.

Lice umijemo i namažemo preko noći tom smjesom i ujutro operemo lice sa malo toplog kravljeg mlijeka u koje stavimo malo limunovog soka.

Maska za bore

Uzeti 1 žlicu ječmenog brašna, dodati bjelanjak i malo meda. Lice dobro očistiti i prije spavanja debelo namazati na mjestima gdje su bore i zavezati. Ujutro sa vatom umočenom u mlako mlijeko očistiti lice i mlakom vodom, a poslije hladnom oprati.

Maska za lice

Sok od marelica ili bilo kojeg zrelog voća koje je sočno. Uzeti posudu od porculana i u njoj izgnječiti marelice ili drugo voće drvenom kuhačom. Sok procijediti kroz lanenu krpu u drugu porculansku posudu.

Ovom soku dodati malo slatkoga vrhnja i u ovu smjesu umočiti komadiće vate, koje poslije stavljamo na lice, dok ga cijelog pokrijemo i onda zavežemo vatu s nekoliko trakica.

Ovako ostavimo najmanje pola sata i poslije lice očistimo vatom namočenom u obično toplo mlijeko, a na kraju ispljuskamo lice hladnom vodom i po mogućnosti pređemo preko kože ledom. Na kraju stavimo dobru hranjivu kremu.

Maska za suhu kožu

Bjelanjak s par kapi limuna vrlo je dobar za suhu kožu uz dodatak par kapi ulja ili sirova mlijeka. Lice treba očistiti, namazati tom smjesom i ostaviti oko pola sata i poslije vlažnim ručnikom smjesu skinuti.

Maska za masno lice

Bjelanjak s nešto alkohola vrlo je dobar za masna lica. Staviti na lice kao kod suhog lica i ostaviti dok se ne osuši. Nakon 15 minuta skinuti vlažnim ručnikom.

Noćna maska za bore

Prastari recept protiv bora. To je recept kojeg su upotrebljavale Egipćanke, a poslije njih Rimljanke i očuvao se do naših dana. To je najbolji znak da je dobar jer inače ne bi 'preživio'. Vrlo je jednostavan i zato je svakome dostupan. Kruh namočiti u mlijeko i naslagati ga na lice i dobro pritiskati na mjestima gdje su bore.

Cijelo lice se zaveže, ali tako da možemo disati i gledati te ostaviti tako preko noći. Kruh mora ostati cijelu noć vlažan i kada se ugrije topla para djeluje na kožu. Ako se ovaj postupak ponovi, bore zasigurno nestaju.

Krema za suho lice

Za suho lice odlična je ova krema: 50 g bijelog vazelina, 30 g lanolina, 30 g vode i 35 g finog maslinovog ulja. To se sve otopi i miješa dok se ne skrutne. Ovo je vrlo dobra i hranjiva krema za lice.

