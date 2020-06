A post shared by ALDEN & ARIA BEAUTY PALACE (@aldenandaria) on Jun 24, 2020 at 11:36am PDT

<p>Ljeto nikako nije idealno vrijeme kožu, najviše zbog masnih i teških krema sa zaštitnim faktorom, toplog zraka koji je često i pun smoga i drugih zagađivača čije sitne čestice prolaze njenu barijeru.</p><p>Zbog svega je toga u ovo vrijeme godine pojačanja briga o koži važnija nego ikad, a jedna od dobrih metoda njege je parenje kože. Para od vruće vode kožu čisti, umiruje i smanjuje postojeća oštećenja kože, a bonus je i što je riječ o besplatnom tretmanu koji većina žena radi sama kod kuće.</p><p>Evo koje su sve prednosti parenja:</p><h2>Čisti nakupljenu nečistoću i sebum iz pora</h2><p>Toplina vodene pare opušta pore uzrokujući njihovo širenje, a iz raširenih pora brže izlaze sve sakupljene nečistoće od make upa, krema i ulja s kojima se mažemo, kao i višak sebuma: masnog sloja koji prekriva gornji sloj kože. U manjoj nam je količini sebum prijeko potreban, ali kad začepi pore uzrokuje akne, prištiće i druge nepravilnosti.</p><h2>Čisti kožu od bakterija i mrtvih stanica koje uzrokuju akne</h2><p>Koža je naš najveći organ pa kao i drugi organi stalno prolazi kroz proces regeneracije. Zbog toga se na površini skupljaju njene mrtve stanice i bakterije koje - premda te nemaju štetan učinak - mogu priječiti ulaz kisika do dubljih dijelova epidermisa.</p><h2>Koža lica dobiva više kisika</h2><p>Jedna od većih prednosti parenja kože lica svakako je širenje krvnih žila koje onda poboljšavaju protok kisika do stanica. Osim kisika poveća se i protok krvi zbog čega je lice nakon parenja crveno - crvenilo je znak da se događa ono što i treba.</p><p>Ipak, zbog širenja žila i kapilara parenje nije dobro za one sa nekim tipovima alergija poput npr. rosacee.</p><h2>Odgodit će pojavu bora</h2><p>Među brojnim kemijskim sastavima koji navodno odgađaju i ublažavaju bore, nalaze se i dva sastojka koja to dokazano čine: riječ je o kolagenu i elastinu. Ako ne uzimate nadomjestak kolagena, parenje može biti sjajna alternativa jer pospješuje cirkulaciju i proizvodnju kolagena i elastina, a uz to koži daje elastičnost i odgađa pojavu prvih bora.</p><h2>Bolje će se hidratizirati</h2><p>Oslobađanje kože od viška ulja i sebuma tijelo potiče da samo proizvodi više prirodnih ulja. Ona su koži nužna za vlaženje i povećavanje razine hidratacije. Osim toga, pare povećavaju propusnost kože što omogućuje i propuštanje vlage kroz nju.</p><h2>Bolje će apsorbirati proizvode za njegu </h2><p>Samo po sebi parenje nije čudotvorno, no važan je dio cjelokupnog režima njege kože. Izvrsna stvar u vezi pare je da će zbog pojačane cirkulacije i oksigenacije koža nakon parenja moći i upiti više dobrih iz krema, losiona i sredstava za čišćenje koje nanosimo na lice.</p><p>Budući da su slobodne, pore tad mogu više toga apsorbirati - a kako su pod kožom jači i protok tvari i krvi, i proizvodi se bolje apsorbiraju, a njihov sastav ima jače djelovanje.</p><p> </p>