Jeste li se ikad pitali kako nekome reći da vam treba prostora u vezi? Možda se osjećate 'ugušeno' ili vam jednostavno treba malo vremena za sebe. U svakom slučaju, to je problem koji ne možete zanemariti u vezi, ali suočavanje s njim može biti nezgodno jer bi vaš partner mogao završiti s povrijeđenim osjećajima ili pogrešno razumjeti vaš zahtjev.

Kako u osnovi možete nekome reći: 'Želim te manje vidjeti', a da pritom ne povrijedite njihove osjećaje? Je li doista u redu da trebate malo vremena daleko od partnera i da tražite prostor u vezi? Definitivno da! Što se tiče potrebe za vremenom ili distancom u vezi, različiti će ljudi imati različite potrebe. Pa postoji li stvarno način da zatražite taj prostor bez narušavanja ravnoteže vaše veze?

Svatko treba ravnotežu između kvalitetnog partnerskog vremena i kvalitetnog vremena sa sobom. A ponekad vam pronalazak prave ravnoteže zajedničkog druženja u vezi može ostaviti osjećaj kao da nemate prostora za disanje. Između vaših obveza, društvenih mreža i obiteljskog života, moguće je se osjećate kao da nemate prostora za sebe.

Ako naučite kako tražiti ono što vam treba u vezi - čak i ako je to osobni prostor - na kraju ćete poboljšati vezu s partnerom i naučiti bolje komunikacijske vještine. Evo šest načina da nekome kažete da vam treba prostor, a da ga ne povrijedite ili izgubite:

1. Budite unaprijed u vezi s onim što želite

Ako želite da vaš partner postane paranoičan da ih više ne volite, onda počnite izmišljati izgovore zašto se ne možete tako često družiti. Traženje prostora je teška tema za razgovor, jer se brinete da će to shvatiti pogrešno. No, izbjegavanjem problema i pokušaj odbacivanja istog stvorit će samo još veće probleme. Primijetit će da se ne viđate toliko često i pokušat će otkriti što nije u redu. Ne tjerajte svog partnera da misli da ih izbjegavate.

2. Pažljivo birajte riječi

Može biti stresno kad vam netko ne da prostora za disanje. Ali to ne treba prerasti u svađu jer su to samo dvije osobe koje imaju različita očekivanja u vezi. Nitko nije kriv, a to je najvažnije zapamtiti. Nitko u biti ne zna kako nekome dati prostor, a da ga ne izgubi, i to bi mogla biti bolna tema jer vaš partner misli da se to događa, odnosno da vas gubi. Pazite da vam temperament ne izmakne kontroli. Pravite pauze po potrebi i razgovarajte o tome samo hladnih glava u prvom planu.

3. Razjasnite svoje potrebe

Ništa nije frustrirajuće više od neznanja što vaš partner želi. U početku možda nećete znati koliko vam prostora treba ili koliko dugo, ali nemojte ih ostavljati na cjedilu. Kad to shvatite i riješite, komunicirajte s njima kako biste oboje mogli biti na istoj valnoj duljini. To znači da ćete prethodno trebati odrediti koliko prostora/vremena vam treba.

Ako vam treba samo nekoliko dana, recite to svom partneru. Ako pak mislite da bi to moglo potrajati tjednima ili više, trebate biti u korak s tom odlukom i biti realni. Oni to mogu shvatiti kao da ih pokušavate napustiti, pa ako budete iskreni zašto vam je to tako važno, možete pomoći ublažiti takve partnerove brige.

4. Neka se suoče sa svojim brigama

Ništa u vezi ne smije biti jednosmjerna ulica. Ako nešto tražite od svog partnera, trebali biste razumjeti i njihovo stajalište i potrebe. Zbog takvog zahtjeva mogu biti pomalo zatečeni i osjećati se kao da se povlačite, a vi trebate odvojiti vrijeme da ih uvjerite u suprotno.

5. Iskristalizirajte njihove brige

Jedno je saslušati svog partnera, a drugo je postupati prema njihovim zabrinutostima. Uvjerite ih da to nije znak da želite prekinuti s njima, već samo nešto što vam treba u vezi, poput vjernosti i povjerenja. Opet, budite iskreni. Nemojte reći svom partneru da vam treba prostora ako ih stvarno planirate ostaviti i nastaviti dalje. Ovo je vrijeme za vaše osobne potrebe i prostor; a ne zavlačenje.

6. Budite spremni na kompromis

Ako trebate manje viđati svog partnera, bacite im 'kost' svako malo. Iznenadite ih posjetom u danu kada se obično ne viđate. Pošaljite im poruku za laku noć čak i ako niste razgovarali cijeli dan. Zapamtite da se oni pomalo žrtvuju kako bi vam pružili slobodu koja vam je potrebna. Najmanje što možete učiniti je ponekad uzvratiti uslugu kako biste im dali do znanja da je njihov trud prepoznat i cijenjen.

U redu je tražiti prostora - sve dok to radite s empatijom

Na kraju, morate odlučiti što je za vas najzdravije u životu i ljubavi, a ako je traženje prostora za sebe ono što vam treba za zdrav odnos, onda surađujte s partnerom kako biste uvažili te osjećaje. U redu je to što tražite. Sjetite se samo da budete otvoreni i iskreni te da poštujete osjećaje svog partnera i riješite sve probleme koji se mogu pojaviti, piše Your Tango.