Recite zbogom minimalizmu: Nose se veliki komadi nakita

Svjedočimo cikličnom protoku trendova pa tako i modni dodaci dobivaju svoj trenutak slave. Ove sezone minimalizam zamjenjuje “kićenje” nakitom, a to znači; što više to bolje. To ne znači da morate pretjerivati, ali s modnim dodacima možete se igrati. Odvažite se nositi neke zaboravljene drage komade nakita koji su dolaskom minimalističkog trenda pali u zaborav.

Ukoliko imate svoj stari broš ili od mame ili bake, već ste odradili pola posla. Street style scena bila je prepuna tih dodataka na puloverima i sakoima, a i modne kuće poput Miu Miu su ih uvrstili u svoje kolekcije.

Foto: Zara

Poput velikih torbi, povratak je i velikog nakita, poput velikog prstenja ili naušnica.

Nose se morski motivi, poput školjki ili morskih zvijezdi koje su neizostavan dio svake ljetne sezone, ali i koralji koji mogu jako dobro podignuti jednostavnu modnu kombinaciju.

Foto: Zara

Kako su velike modne kuće ponovno uvele cvjetni motiv, ali u obliku modnih dodataka, razumljivo je da su svi hight street brendovi ponudili pristupačnije verzije.

Inspirirajte se ukrasima koje je predstavio modni umjetnik Daniel Roseberry za Schiaparelli i podignite svoj modni izričaj na višu razinu.