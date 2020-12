Radovima "Mali Zagreb" zapravo želim skrenuti pozornost na 'male stvari', ono što nikada ne primjećujemo oko nas. Cvijet koji raste doslovno iz ruba zgrade, neke male ljepote tih rubnika i početaka zgrada, razni nogostupi i ta minijaturna arhitektura koja izgleda poput malog kvarta unutar velikog. Cilj projekta je probuditi maštu.

Tim je riječima priču o foto-minijaturama započeo redatelj Filip Filković - Philatz, fotograf, filmaš i umjetnik kojega je pandemija potakla da izradi male distrakcije od stvarnosti koje bi služile kao podsjetnici kako treba gledati oko sebe i ne prestati se diviti malim stvarima.

- Ljudi zapravo žive u zgradama, kućama, ali nikada ne gledaju te temelje, ono što je negdje dolje. I od tu sam krenuo zapravo raditi cijeli sistem tih malih nastambi koje se nalaze ili uz zgrade ili negdje u blizini. Najčešće je to nalik prozora i vrata onima kakve se nalaze na zgradi koja je iza tog rubnika. Tu zapravo igra počinje i zanimljivo mi je poigravati se tim vizualima koji daju neku drugu perspektivu grada - govori.

Bitno je naglasiti kako se ovdje radi o fotomanipulaciji, obrađene fotografije Filip pretvara u minijaturne kvartove. Napravio ih je, kaže, poprilično puno i namjerava ih periodično objavljivati.

- Oduševila me nedavno ona priča s malim vrtom koji je bio sređen unutar jednog ograđenog prostora, koji su zatim maknuli jer se ne uklapa u "krajobraz". No, što ako se više takvih stvari napravi, ali uređeno, dogovoreno, da malo podigne grad i njegovu atmosferu - pita se redatelj.

Hobijem smatra "dekodiranje stvarnosti". U prošlosti se time bavio kroz projekt "Kunstterrorist Organisation", sada to radi uglavnom na Instagramu i Facebooku kroz format storyja koji istekne nakon 24 sata.

Filip je primarno filmski redatelj i ima filmsku produkciju. Režira i igrane filmove, njegov je kratki film "Posljednji Bunar" osvojio 24 nagrade diljem svijeta, a trenutno radi na dugometražnom igranom filmu "Veliki Medvjed". Njegov dokumentarni film "Zastava" čeka premijeru iduće godine.



Pitali smo ga na koji je način pandemija utjecala na njega i njegov rad i imaju li minijature s tim veze?

- Na neki način, da, radovi imaju veze s ovim što nas okružuje. Stvarno mislim da ispod ovog našeg materijalnog svijeta, koji shvaćamo toliko ozbiljno, postoji jedan čitavi univerzum stvari koje mi ne vidimo i na koje ne obraćamo pozornost. Kako bi rekli "wake up and smell the roses" - da, vrijeme je da malo osvijestimo neke druge vrijednosti - zaključuje Filip.