Posadili mini vrt u Zagrebu, pa im stigla novčana kazna: 'Ovo je sramota, nećemo to platiti'

Nakon što su brojnim građanima izmamili osmijeh na lice sadnjom mini vrta u centru Zagreba, Martina i Boris susreli su se s anonimnim prijavama, vandalizmom, a na kraju im je stigla i novčana kazna

<p>Zbog sadnje mini vrta u Preradovićevoj 14, vrta koji je mnogima u teškim vremenima izmamio osmijeh na lice te poslao svojevrsni znak otpora, Martini i Borisu stigla je - novčana kazna, odnosno obavijest o počinjenom prekršaju. </p><p>- Mogu vam reći da sam razočaran. Napravili smo nešto lijepo, a oni tjeraju 'mak na konac'. Umjesto da nas pohvale, oni su nam uručili kaznu - tužno nam je rekao <strong>Boris Novković</strong>, koji je zajedno sa susjedom <strong>Martinom Živković</strong>, vlasnicom slastičarnice Torte i to, zasadio kockicu zelenila u centru Zagreba. </p><p>Prema obavijesti o počinjenom prekršaju koja je poslana Borisu Novkoviću stoji da je Člankom 95. st. 1. točkom 10. Odluke o komunalnom redu na javnim zelenim površinama zabranjeno poduzimanje neovlaštenih zahvata poput sadnje bilja. Propisana kazna za takve 'prekršaje' iznosi od 700 do 1000 kuna, ali ako se plati 350 kuna u roku tri dana, kazna će se smatrati plaćenom. </p><p>- Kaznu ne namjeravam platiti. Čim mi stigne obvezni prekršajni nalog, idem se žaliti Prekršajnom sudu. Odmah vam kažem da nije stvar u novcu, već principu. Mi smo napravili nešto lijepo, od svega što se događa baš su nas odlučili kazneno goniti. Po zakonu to je beznačajni prekršaj, jer mi nismo ništa upropastili već smo ljudima dali tračak optimizma - rekao je Novković. </p><p>Ogorčena je i Martina Živković, koja zbog godišnjeg odmora nije u Zagrebu pa tako nije mogla ni zaprimiti obavijest o počinjenom prekršaju. </p><p>- Ovo je užas, pa sam gradonačelnik Bandić je na pressici rekao da nas nitko neće kazneno goniti, i sada stigne ovo... Ni sama ne znam da li sam ju dobila, jer nisam u Zagrebu. Ali ako je Boris dobio, nema razloga da ju i ja ne dobijem. No, zajedno smo u ovome i idemo do kraja, kaznu nećemo platiti - rekla nam je Martina Živković. </p><p>Skoro je nemoguće za povjerovati da će jedan komadić zelenog vrta u centru Zagreba Martini Živković i Borisu Novkoviću donijeti toliko agonije. Popularni vrt koji je skupio simpatije javnosti postao je trn u oku ne samo vlastima, već i građanima koji su taj vrt u Preradovićevoj 14 dosad potpuno uništili. </p><p>Podsjetimo se, Martina je zajedno s Borisom Novkovićem zasadila mini vrt na javnoj zelenoj površini u Preradovićevoj ulici ispred kućnog broja 14. Nekoliko tjedana nakon razornog potresa, u doba korone, maleni vrt u centru Zagreba građanima je pružio i onaj najmanji tračak nade. Uveseljavao je slučajne prolaznike, a neki su građani po uzoru na taj vrt, zasadili još nekoliko diljem Zagreba i drugih gradova. Usprkos golemoj podršci javnosti, sreća ipak nije dugo trajala.</p><p>Netko je nakon nekoliko tjedana podnio prijavu protiv Martine i Borisa, tražeći da se komadić javne površine vrati u prvobitno stanje. Martina i Boris su uz podršku javnosti oštro reagirali na takvu prijavu te se činilo kako su vlasti ipak odustale od kazne, a Martina kaže kako je i sam gradonačelnik rekao da kazne neće biti, no međutim kazna im je ipak stigla na vrata nekoliko mjeseci nakon. No, nažalost, vrt je danas u lošem stanju, a njegovo održavanje je 'borba s vjetrenjačama'. </p><p>- Mi ništa loše nismo napravili već smo samo htjeli uljepšati ulicu. Nažalost, taj vrt je danas potpuno uništen. Netko je par tjedana nakon sadnje pokrao cvijeće... Stalno uriniraju na njega, bacaju opuške i drugo smeće. Još su 'posadili' i pivsku bocu unutar vrta kako bi nas dodatno izrugali. Nije mi zaista jasno kakav smo mi to narod kojemu smeta ovako nešto - ogorčeno je rekla Martina. </p>