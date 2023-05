Redizajn Market: Svaki komad odjeće se da spasiti i prepraviti

Prvi 'Redizajn Market' održao se u zagrebačkom Program baru u centru grada, a na njemu su sudjelovali naši dizajneri Ivana Stećuk (brend Feed dogz), Helena Drkelić (brend Helen Kelen), Jelena Geštakovski (brend y/GIA), Tina Spahija, Mia Kovač i Sara Gjini (brend Lagom), Nika Vrbica (brend Salicula), Young bude Buntai i Ira Rumora. Ira je ujedno organizatorica događanja, koja s ostalim dizajnerima već neko vrijeme pokreće razne slične projekte. Ovaj put mantra im je 'ovo se da spasiti'.

Dizajneri su izložili kreacije koje su osmislili metodom upcyclinga, odnosno redizajniranja originalnog komada ili pretvaranjem dva u jedan i slično.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Često si spomenem tu famoznu rečenicu 'ovo se da spasiti' prilikom čišćenja ormara pa razne stvari stavim sa strane u nadi da će jednom doći taj vikend kad ću imati slobodnog vremena da prepravim sve te komade u nešto što bih zapravo nosila odnosno koristila – ispričala nam je organizatorica događanja i dizajnerica Ira Rumora.

Vjeruje da nije jedina koja se 'bori' s tim problemom te joj je sinula ideja da vidi kako se drugi kolege ponašaju u istoj ili sličnoj situaciji. Obzirom da se svi oni bave dizajnom, imaju vještine i ideje kojima mogu spasiti zapravo svaku stvar.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Budući da se bavim modnim dizajnom i kostimografijom, imam puno odjeće, kostima i ostataka materijala koji čekaju da se 'spase'. Zato sam se javila nekolicini meni jako dragih dizajnera tako da smo svi imali oko mjesec dana za upcycling izazov do Redizajn Market eventa. Na brzinu smo sklepali event i krenuli u izradu odnosno prepravke odjeće – ispričala je Ira.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Svima je jasno koje su negativne strane brze mode, stoga je ovo način na koji će oni produljiti život odjeće. Ovim projektom ujedno se rješavaju restlova i tkanina koje su im ostale od neke druge proizvodnje ili dizajna.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Pri izradi komada trudila sam se držati neke logike razgradivosti materijala u kombinaciji s estetskim izražajem, odnosno spajati prirodne materijale s dodatcima sličnog porijekla. Ako je nešto od poliestera, onda se barem potrudimo produljiti vijek nosivosti i učiniti stvar pomodnom, jer naravno da nije sve razgradivo i savršeno, daleko od toga – komentira Ira.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Ovim projektom trude se učiniti modnu scenu kvalitetnijom, inovativnom te je to dokaz da naši autori imaju snažan eko potencijal. To je nova generacija dizajnera koji ovime dolaze do izražaja kroz društveno odgovoran dizajn. A takve projekte treba podržati.

