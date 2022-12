'Regency' era: Specifičan stil romantičnih haljina s početka 19. stoljeća koji je hit i danas

Bio je to vrlo jednostavan stil, ako gledamo povijest odijevanja, čak i danas vrlo primjenjiv. Službeni povijesni izvori ističu da je Regency stil, često zastupljen u odličnim kostimografskim serijama, započeo 1795. godine. Naime, nakon Francuske revolucije, ljudi su dobili potrebu odjeću učiniti manje aristokratskom, a time praktičnijom i jednostavnijom.

Otuda sva ta jednostavnost, svojevrsni minimalizam usred kojeg su dame skidale sa sebe niz ukrasa te krojačicama nalagale eleganciju novog doba, kako bi se i izgledom odmaknule od dotadašnje dekadentne raskoši francuskih i europskih dvorova.

Uzor su najednom vidjeli u klasici - rimske i grčke skulpture odjevene na praktičan način postale su top trend. Haljine su postale ravne, inspirirane fluidnim materijalima, ukrašene tek pokojim rubom od sjajnog konca.

Naziv Regency ere odnosi se na vrijeme kada je britanski princ George IV služio kao zamjena kralju, ocu Georgeu III. Naime, Princ je bio kraljev namjesnik, postao kao zamjenski kralj, jer se kralj George III smatrao nesposobnim za vladanje radi bolesti.

U tim okolnostima nastaje Regency haljina, elegantna s otvorenim dekolteom, visoko podignutim grudima, kratkim rukavima i visokim strukom. Nestaje snažno strukirana silueta i velika balska suknja, stiže vrijeme nenametljivih kreacija koje naglašavaju skromnost. U svijetu luksuza, dakako.

No, pošto je haljina bila ravna, u prvi su plan došli modni dodaci. A dame koje se žele kititi, jer usprkos jednostavnosti, visoko društvo je i tada željelo naglasiti svoj status i materijalno stanje, znale su kako se istaknuti. Pa su nosile kreacije poput divnih šalova, kapute inspirirane ogrtačima, bolero i slične komade.

Šalovi su uglavnom bili više od onoga danas, pokrivali su ramena i dio leđa. Danas slično nešto vidimo na svadbama, odnosno mladenkama koje imaju otvorena leđa i ramena koje žele prekriti.

Ogrtači su također bili hit, nešto kao današnje pelerine, koje su prebacile preko ramena. Nerijetko su imali jednu kopču ispod vrata i predivnu kragnu koja bi bila posebnog motiva.

Jedan od top komada koji je bio dio svakodnevice nosio je ime Pelisse, varijanta kaputa do koljena ili bokova. Ponekad je imao krzneni rub, ovisno o godišnjem dobu. Značajan je bio i kaput Redingote, s užim gornjim djelom koji je bio više vojničkog stila.

Žene su obožavale nositi i jaknu imena Spencer. To je bila varijanta bolera, vrlo kratke forme koja je idealno pasala na haljine ravnog kroja. Uglavnom su je nosile dame iz visokog društva, napravljene od vune ili svile. Nerijetko je bila ukrašena, no decentno - pletenim motivima, malim volanima ili špagama raznih boja.

Od cipela hit su bile one s malom potpeticom, ponekad ukrašene cvijećem ili atraktivnim trakama. Neke su bile čak napravljene od tekstila, pamuka ili neke druge mekane tkanine, stoga bi se brzo istrošile. Koža je bila za cipele koje su dame nosile za van. No i po kući je valjalo biti elegantna - naročito za razna kućna druženja, popodnevni čaj i slično.

Tijekom Regency ere nastaje kreacija o kojoj smo danas pomalo ovisni - a to je ručna torbica. Žene su do onda obično nosile skrivene 'džepove' koji su bili pričvršćeni u struku i uvučeni u nabore suknji. No, postalo je teško zavezati džep na haljinu visokog struka zbog njenog novog, uskog dizajna. Zato su tražene postale torbice imena retikule, imale su kopču i vezice, kao mala vreća od tekstila, ukrašena vezom ili perlama.

Ukrašavale su i glavu te svoje popularne uvojke prekrivale malim šeširima s mašnama i volanima. Moda se nastavila mijenjati, a sljedeće velike promjene donijela je industrijska revolucija. Kako se stoljeće približavalo viktorijanskom dobu, kraju 19. stoljeća, ženska odjeća postajala je složenija, struk se povećavao, a suknje postale sve duže.

Danas ove haljine vidimo u varijanti romantičnih kreacija s puf rukavima i visokim strukom. Često ovaj kroj vidimo i na vjenčanicama te sličnim večernjim haljinama koje nose dame željne retro romantike.

