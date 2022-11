Nakit za zube: Osmijeh u znaku raskošnih zlatnih navlaka dolazi u impresivnim izdanjima

Zvali su ih 'rešetke', a bile su uglavnom impresivnog izgleda, od plemenitih metala kao što je zlato, dodatno ukrašeni raznim elementima, kako bi sve skupa bilo što raskošnije. Danas se ovaj element, naravno, vratio s estetikom devedesetih, odnosno Y2K stilom koji se referira i na sam kraj milenija te ulazak u novi.

Moda voli razne vremenske 'šnite' primjerice one od dvadeset godina, koje koristi kako bi cirkularno vraćala trendove. Taman da dođu neki novi klinci i zaljube se u to, za njih je to nešto novo i cool.

Odnedavno ih glazbena scena opet donosi kao top trend, primjer su A$AP Rocky i Rihanna koji su ih nosili u videu za najavu vjenčanja. Osim njih, i Drake ih promovira na coveru albuma kojeg je radio s kolegom 21 Savage - promocija zlatnog nakita za zube u punom je jeku. Naravno da je onda i TikTok kao glavna platforma za trendove donijela čitav svijet ukrasa za lice, osmijeh je dobio novu dimenziju, a sve detalje otkrivaju razni tutorijali.

Nedavno ih je nosila pjevačica Rosalija, ali i Måneskinov Damian David, koji je neko vrijeme nakon Eurovizije postao planetarna stilska ikona.

Radi se zapravo o maloj protezi koja je napravljena od plemenitih metala te ih najbolje znaju napraviti zubarski tehničari jer jedino oni imaju vještine za dodatke tog tipa. Moraju ih raditi po mjeri, baš kao i klasične proteze, ne možemo tako nešto kupiti random u dućanu.

Iako ga vežemo uz devedesete, ima nekih koji su ih nosili i prije - primjer je Grace Jones, glazbena legenda koja i danas ima specifičan stil. U to doba ona je bila atraktivna ikona mode, s impresivnim scenskim nastupima. Godine 1975. Grace se za prestižni magazin Vogue fotografirala s ukrasom na zubima, donoseći vlastitu viziju glamura. Par godina ranije, u knjizi 'Usta puna zlata', objavljena je priča umjetnika nakita, Eddija Pleina iz Queensa u New Yorku. Pojedinci koji su se htjeli malo 'pokazati', prihvatili su tu estetiku kao vlastitu, način izražavanja statusa u društvu.

To je dovelo do toga da u devedesetima zubi budu ukrašeni baš kao i vrat - debeli zlatni lanci i osmijeh visokog sjaja postali su mainstream. Proteze po mjeri ukrašene dijamantima nosili su pripadnici hop hop kulture, a poruka je bila - došli smo s ulice i uspjeli u svijetu glazbe i spektakla.

Relativno nedavno popularizirala ih je Katy Perry, u spotu Dark horse, napravljen u njezinoj klasičnoj hiper ukrašenoj maniri. Ta je njezina proteza bila posebna - cijenjena 7 milijuna kuna, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda, kao najskuplji ukras za zube ikad napravljen. Uistinu djeluje kao da su joj usta puna ukrasa.

Naravno da ih je u novije vrijeme nosila i Madonna, ukrasila se za gostovanje u Tonight Showu Jimmyja Fallona. Detalje vole i zvijezde poput Rite Ore, Kim Kardashian te Miley Cyrus.

Jedna od najpoznatijih kompanija u Sjedinjenim Državama koja ih izrađuje po mjeri je ona repera Paula Walla, koji je također većini postao poznat po svojim posebno raznolikim 'roštiljima'. Naime, prije šest godina odlučio je pokrenuti brend posvećen isključivo ukrasima za zube te ih naravno nosi i osobno. Ima ludu kolekciju te je ovaj modni detalj postao dio njegova stila.

Tu su i Dolly Cohen i Helen Harris Elle, koje se smatraju zubaricama i umjetnicama, za sebe kažu da su konceptualne artistice. Njihove su kreacije raznolike, u raznim tonovima i kombinacijama boja. Rade pod imenom Helenwiththegoldteeth.

Ako niste spremni za ovako ozbiljno ukrašavanje, mnogi brendovi, poput Perlas Gems, nude male umjetne dijamante i slične detalje koji se lijepe na zube. Ovaj je nakit čak vrlo nosiv, ne treba biti po mjeri, a ukras drži mjesecima. Mali kristali su popularni, privlače pažnju te ih možete lijepiti na više zubi.

Zvijezde obožavaju ovaj ukras, mogu se ukrašavati do mile volje. Atraktivan je i idealan za scenu, stilu daje pomalo frajerski izgled i daje naglasak na pokret usana. Zlatni i dijamantni zasigurno će se još mnogo puta naći na našim omiljenim zvijezdama.

