'Rekla sam mu da želim razvod iako mi nije ništa loše napravio. Ja sam ta koja se promijenila'

Jednostavno više nisam bila ista osoba kao prije gotovo deset godina. Mrzim samu sebe što sam ga morala povrijediti, ali više ga nisam voljela. Znala sam da je gotovo. Životni prioriteti su nam postali različiti, prisjetila se Rachel Brodsky (36) iz SAD-a razvoda koji je prošla četiri godine ranije.

- Te noći kada sam zatražila razvod, nisam razmišljala o tuđim reakcijama. Nisam razmišljala o stigmi oko razvoda ili kako smo se vjenčali nakon kratkog perioda, nakon manje od dvije godine veze. Sve što mi se motalo po glavi bilo je koliko sam se promijenila - nastavila je.

Nije, priznaje, znala ništa o proceduri razvoda i šokirala se shvativši da to nije nimalo jednostavno.

- Ne možete zamisliti moj užas kada sam saznala koliko je razvod kompliciran čak i u najmanje kompliciranim okolnostima. U početku sam mislila da će biti jednostavno jer nemamo djecu, bili smo podstanari i jedva da smo ikada imali zajednički račun u banci, ali nije bilo tako - nastavila je.

Ušavši u taj svijet papirologije, obilazaka odvjetnika, sudova, osvrnula se malo na ljude oko sebe i shvatila da ima tek 32 godina i već se rastaje.

- Razvod dvoje mladih djeluje nekako usamljeno. Ljudi se inače u dvadesetim i tridesetim godinama života većinom tek spremaju vjenčati. Ja sam imala 32 i razvodila se. Znam da u konačnici nikoga nije briga za to, ali, bila sam u dobi kada društvo očekuje da budem udata, imam djecu, kupim kuću, radim/ne radim, štedim za mirovinu, kuham, stavljam maske na lice... Na trenutke sam se osjećala kao da sam podbacila, kao da sa mnom nešto nije u redu - ispričala je.

- Razvod nije samo puno papirologije, to stvara osjećaj kao da ste distancirana kost u kosturu društva. To je krivnja i sramota, i još više krivnje. Javlja se i novi strah da ćete sami odlaziti na tuđa vjenčanja i druge aktivnosti. To je paralizirajuća tjeskoba i oko toga trebate li za razvod reći kolegama na poslu ili ne - dodala je.

Na kraju je odlučila reći pojedincima na poslu i šefu. Govorili su joj koliko im je žao, a ona njima odvraćala 'meni baš i nije'.

- Mnogi bliski ljudi su se iznenadili što se rastajem. Moji djedovi i bake, od kojih sam očekivala trenutno neodobravanje, govorili su ispravne stvari, poput: 'Bolje to učiniti sada nego za 20 godina'. Roditelji su bili mješavina zbunjenosti i strpljenja, a moja teta me nazvala da mi ispriča o svoja dva razvoda, od kojih se prvi dogodio u njezinim dvadesetim godinama života - rekla je.

- Unatoč olakšanju i osjećaju sigurnosti da sam napravila pravu stvar, moj razvod katalizirao je neprestani osjećaj nesigurnosti i bolan strah od osude. Godinama se nisam osjećala toliko emocionalno gola i toliko usamljena kao tada - dodala je.

Polako je s društvenih mreža uklonila njihove zajedničke fotografije, posebno one s vjenčanja te objavila nekoliko selfija, status je promijenila iz 'u braku' u ' samac'. Priznaje kako se potajno nadala da to ljudi neće primijetiti, što je, naravno, nemoguće.

Počela je izlaziti s drugim muškarcima i pokušava ne misliti previše na prošlost, iako to nije uvijek lako. Čak je odlučila otići na posebnu terapiju ne bi li shvatila kakve kvalitete zapravo traži u partneru, prenio je Huffpost.

