'Rekli su da je moj bivši dečko umro, a itekako je živ i zdrav'

Rachel, mlada žena iz Australije kaže da ne može riječima opisati kako se osjećala kada je nakon dvije godine duboke boli i tuge 'zbog njegove smrti' naišla na svojeg dečka koji je bezbrižno radio u jednom restoranu, itekako živ i zdrav. U životu nije čula da je netko proživio ono što se njoj dogodilo, mislila je kako toga ima samo u filmovima.

Imala je svega 18 godina kada je započela vezu s kuharom iz lokalnog puba, koja je nalikovala svakoj drugoj mladenačkoj vezi, bili su uzbuđeni i sretni. Međutim, sve se promijenilo kada je izgubio posao i od nje zatražio nekoliko tisuća kuna dok ne pronađe novi posao. Nešto od toga joj je vratio, ali razišli su se nekoliko mjeseci kasnije, a on je odbio vratiti joj ostatak novca. Prestao joj se javljati na mobitel i odgovarati na njezine poruke.

Situacija je postala još čudnija kada je njegov prijatelj došao do Rachel i rekao joj kako je nestao namještaj iz stana sad već njezinog bivšeg dečka.

- Sav namještaj je nestao, nije bilo ni kreveta, ničega. Prvotna priča koja se pojavila bila je kako je otišao na rehabilitaciju u Queensland - ispričala je i dodala kako se zabrinula te je kontaktirala njegovu majku, a ova ju je šokirala rekavši: 'Moj sin je umro'.

- Sada to zvuči glupo, ali u to vrijeme nisam imala razloga sumnjati u njezine riječi. Pa tko bi na tako nešto rekao: 'Ne vjerujem vam, pokažite mi smrtovnicu' - dodala je.

Vijest o njegovoj smrti ju je jako pogodila, tugovala je i na kraju krenula dalje sa životom. Dvije godine kasnije cijela priča je dobila svoj filmski nastavak. Vraćala se jednog dana s prijateljicom u svoj rodni grad, svratile su putem u restoran nešto pojesti, no hrana joj je brzo prisjela. Ugledala je tamo bivšeg dečka.

Prije nego je uspjela reagirati, osoblje restorana joj je prišlo i zamoljena je da napusti objekt. Nije znala što napraviti pa je odlučila otići na policiju. No, oni joj nisu mogli puno pomoći jer je to bila situacija u kojoj je njezina riječ protiv njegove, odnosno nije imala nikakvih konkretnih dokaza.

Rachel kaže kako dan danas ne razumije zašto se to sve tako izdogađalo, kako ljudi mogu biti toliko bezosjećajni. Zapitala se kakva je to njegova majka kad mrtva hladna može vlastitog sina proglasiti mrtvim i pustiti druge da u to vjeruju. Voljela bi, kaže, sjesti s njim i porazgovarati o svemu, ali kako sad stvari stoje, ništa od toga jer on takvih želja nema, prenosi Mirror.

