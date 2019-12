Rekli su joj da je preružna za selfije, ali ona ne želi prestati

Melissa Blake je invalid, no unatoč svojim ograničenjima je i novinarka i blogerica koja radi za brojne medijske kuće, uključujući The Glamour, The New York Times, The Washington Post i brojne druge. Tematika kojom se bavi su međuljudski odnosi, veze, invaliditet, životna pitanja i pop kultura.

Osim toga, vodi svoj blog pod nazivom "So About What I Said", a službeno se našla na meti internet trollova koji su je pokušali posramiti ne zbog sadržaja njenih tekstova, već zbog toga kako izgleda.

Foto: Twitter

To se dogodilo nakon spominjanja nje i njene kolumne na jednom YouTube kanalu, nakon čega su počeli pristizati uvredljivi komentari. Melissa je početkom kolovoza objavila snimke nekih groznih komentara koje je dobivala na Twitteru, napisavši "ovo je da vidite kako je biti žena s invaliditetom koja piše na internetu i da vidite kakva je Amerika 2019. godine".

Očigledno je kako ti trolovi, anonimni ljudi koji se sa svojim zlobnim komentarima skrivaju iza avatara i lažnih korisničkih imena, ne shvaćaju što rade i što to govori o njima samima. Internet u tome smislu služi kao odličan štit za prikrivanje njihove zlobe, jer bi ih isto takvo ponašanje u stvarnom životu brzo dovelo do toga da sami postanu omraženi i meta kritičara.

Foto: Screenhoot

Otprilike mjesec dana nakon što su grozni napisi na račun njena izgleda izašli u javnost, Melissa je otišla na Twitter kako bi se nastavila boriti protiv grubosti i bezobrazluka koji si ljudi dopuštaju.

- Tijekom posljednjeg kruga vrijeđanja, rečeno mi je da mi treba zabraniti objavljivanje fotografija jer sam preružna. Samo bih željela reagirati s tri svoje nove fotografije - napisala je.

Jedan korisnik Twittera istaknuo je značaj Melissinog selfija riječima: Mala odluka, velik utjecaj. Ono što Melissa radi i kako se bori s trolovima ima znatno više utjecaja nego što oni imaju.

Kad je Melissa prvi put shvatila da je vrijeđaju na internetu, hrabro se s tim suočila na način na koji bi to svaki pisac napravio - argumentima i riječima.

Nemam problem s tim da propitkuju moje novinarske sposobnosti ili ono što pišem jer moj rad govori sam o sebi. No, umara me kad ljudi (najčešće muškarci) misle da imaju pravo vrijeđati ženski izgled. Da, ja izgledam drugačije zbog svoje invalidnosti. Ne, nisam kriva zbog toga. Vjerujte mi, znam kako izgledam. Znam to cijeli život.

I ljudi se pitaju zašto sam se toliko borila sa prihvaćanjem sebe kada izgledam tako kako izgledam, što prema poimanju našeg društva nije prihvatljivo. Ti komentari me odbacuju i čine nedostojnom te su savršen primjer s čim se ljudi s invaliditetom svakodnevno susreću.

Srećom, kada su Melissa i njezini selfiji postali viralni, to je bilo zbog ljubavi i prihvaćanja ljudi koji razumiju da ljepota nije definirana jednim uskim nizom osobina i pravila.

Foto: Twitter

- Jedna ste od najvjernijih, nepopustljivijih, najdarovitijih književnica koje poznajem - napisala je sugrađanka Amy Freeman u odgovoru Melissi.

- Vidjeti vaše lijepo lice na mom ekranu uljepšava mi dan - dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: