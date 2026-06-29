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Retrogradni Merkur u Raku pokreće turbulenciju: Evo koji znakovi Zodijaka su na udaru

Od 29. lipnja do 24. srpnja retrogradni Merkur donosi usporavanje, preispitivanje i povratak neriješenim temama iz prošlosti. U znaku Raka naglasak će biti na obitelji, domu, emocijama i važnim razgovorima koji traže više strpljenja i iskrenosti
Retrogradni Merkur u Raku pokreće turbulenciju: Evo koji znakovi Zodijaka su na udaru
Evo što ovaj astrološki ciklus donosi svakom znaku Zodijaka i koga će najviše uzdrmati. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Evo što ovaj astrološki ciklus donosi svakom znaku Zodijaka i koga će najviše uzdrmati. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

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