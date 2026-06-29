Retrogradni Merkur u Raku pokreće turbulenciju: Evo koji znakovi Zodijaka su na udaru

LAV - Lavovima retrogradni Merkur aktivira skriveni dio karte: podsvijest, umor, povučene misli, tajne razgovore, završetke i ono što se odvija daleko od javnosti. Jupiter ulazi u Vaš znak 30.6. i daje Vam više vidljivosti, ali Merkur traži da se najprije pozabavite onim što nosite u sebi. Trebat će Vam mir, čišćenje mentalnog prostora i distanca od previše buke. Mogu se vratiti snovi, intuicija, stara sjećanja ili osjećaj da trebate zatvoriti jedno poglavlje prije nego što krenete snažnije prema naprijed. Ne ulazite u zakulisne razgovore koji Vas iscrpljuju. Ono što se skriva sada lakše izlazi na površinu. | Foto: Fotolia