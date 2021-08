Ako niste znali, Uran je 19. kolovoza prešao u retrogradni smjer i ako ste u zadnje vrijeme primijetili malo više kaosa i nemira u svom životu i oko sebe, to bi se moglo objasniti time. Retrogradni Uran javlja se svake godine i obično traje oko 151 dan. Vidovnjakinja i astrologinja Julie Chandler za Metro pojašnjava što znači to da je planet retrogradan: To znači da je, s našeg gledišta na zemlji, ušao u fazu kada izgleda kao da se kreće unatrag.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kakvi su pojedini znakovi na poslu

- Retrogradno, energetski, traži od nas da napravimo analizu energije koja je u igri, a često vidimo da se u vladajućoj energiji tog planeta pojavljuju ponavljajući obrasci koji prethodno nisu bili riješeni – pojašnjava Julie.

Što donosi retrogradni Uran?

- Često može biti pomalo neočekivano ili čak kaotično kad energija planeta krene u retrogradnost, pa je poželjno znati koja nas njegova energija u određenom trenutku može pomalo zbuniti. Uran je poznat po svojoj nestabilnoj, buntovničkoj i revolucionarnoj energiji, koja se može osjećati puno intenzivnijom dok je planet u retrogradnom smjeru. Povezana je s promjenama i(li) kaosom čak i tijekom normalne tranzicije, pa dodajte tome nepredvidljivu prirodu retrogradnosti, što može izazvati velike eksplozivne poteze u brojnim situacijama – dodaje Julie.

Retrogradno razdoblje planete savršeno je vrijeme za introspekciju, dodaje. Zato je sada vrijeme da razmislite o svemu što ste odgađali, a što zahtijeva promjenu ili akciju.

- Stvari se mogu ponoviti tijekom retrogradnog Urana, i to s dodatnom snagom - pojašnjava Julie. Osim toga, to je dobro vrijeme za razmišljanje. Dobra je ideja osvrnuti se na svoj život od posljednje retrogradnosti, dakle na vrijeme prije godinu dana u slučaju Urana, te vidjeti kako ste se prilagodili toj energiji, ako uopće jeste. Zato razmislite o velikim promjenama koje ste napravili: Jeste li postali neovisniji, buntovniji? Imate li drugačiji pogled na život od prošle godine? - savjetuje Julie.

Kako retrogradni Uran utječe na vaš znak?

Različiti planeti i retrogradnost različito utječu na svaki znak zvijezde, a svaki znak povezan je s jednim od četiri elementa. Znakovi vatre, zemlje, vode i zraka mogu imati jedinstveno iskustvo za vrijeme retrogradnosti Urana, pa je Julie pojasnila kako će ovo razdoblje utjecati na pojedine znakove.

Vatreni znakovi (Ovan, Lav i Strijelac)

- Vatreni znakovi imaju strast i pogon u srcu, pa vam je retrogradnost Urana obično motivacija za promjene, kaže Julie. Pokušajte biti fleksibilni kad vas pozovu da promijenite smjer u pravcu koji niste očekivali, savjetuje.

- Retrogradnost u Uranu može vas izvući iz fokusa da uspijete u toj jednoj stvari i pokazati vam drukčiji put. Ta fleksibilnost može vas frustrirati. Pokušajte se ne zanositi zamahom i ne zaboravite da imate svakodnevne obaveze o kojima morate brinuti, kao i velike projekte.

Zemljani znakovi (Bik, Djevica i Jarac)

- Uran se trenutno nalazi u Biku, pa će na zemaljske znakove retrogradne promjene Urana utjecati i više nego na druge. Općenito, zemaljski znakovi često su strukturirani, razumni i vole rutinu. Uranova energija može ovo jako uzdrmati i dati vam priliku da budete slobodniji (pa čak i zločesti!). To bi moglo biti vrlo neugodno, pa će pronalaženje ravnoteže biti vrlo važan cilj u ovom razdoblju za zemljane znakove – kaže Julie.

Vodeni znakovi (Rak, Škorpion i Ribe)

- Ovi znakovi poznati su kao osjetljive duše, buntovna priroda Urana mogla bi vas jako zabrinuti. Vjerojatno ćete tijekom retrogradnog Urana biti izvučeni iz svoje zone udobnosti, ali pokušajte se usredotočiti na energiju koja dobro funkcionira za vaš znak i usmjeriti vašu intuitivnu energiju. Sada je sjajno vrijeme za vas da na ovaj način vježbate pamćenje svojih snova i radite na svojoj intuiciji, iako biste trebali biti svjesni da oni mogu biti vrlo živopisni zbog pobunjeničke energije koja kruži – kaže Julie.

Zračni znakovi (Vodenjak, Blizanci i Vaga)

- Uran vlada Vodenjakom pa ćete se možda osjećati spremni mahati zastavama i prosvjedovati tijekom retrogradnog Urana. Prije toga samo provjerite je li to vaš pravi glas i nemojte se previše uzbuđivati. To vrijedi za sve zračne znakove: Ova energija vas poziva da budete autentični i pokažete svoje izvorno 'Ja', što može dovesti do propitivanja pravila i rutina u vašem životu. To može dovesti do promjena rutine, donoseći vam dodatnu slobodu, za kojom zračni znakovi često žude. Mogli biste privući pozornost na razvoj obrazovanja, ali na nekonvencionalan način – zaključuje Julie.