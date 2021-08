Prijateljstva imaju veliku ulogu u čovjekovom životu i direktno utječu na naše emocionalno i mentalno zdravlje: Prijatelji nam da se oslobodimo stresa, pružaju nam utjehu i pomažu da prebrodimo usamljenost.

No, prava, iskrena i bliska prijateljstva ne sklapaju se tako jednostavno, zbog niza razloga. Ima ljudi koji se teško otvaraju prema novim ljudima i teško stječu kontakte, nerijetko susrećemo ljude s kojima nemamo puno zajedničkih točaka i nema interesa za duljom kvalitetnom vezom, a ponekad i nije lako prepoznati tko vam je pristupio iskreno, spreman na takav odnos.

Zato donosimo pregled pet horoskopskih znakova među kojima se najčešće mogu pronaći ljudi koji znaju njegovati prava prijateljstva i na koje uvijek možete računati.

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku vjeruju da je lojalnost najvažnija osobina u prijateljskom odnosu. Kad ovan jednom zaključi da ste prijatelji, to će 'braniti' do smrti. Uvijek su nevjerojatno predani prijateljima i moći ćete se osloniti na njih kad god vam bude trebala podrška da prebrodite loše dane. Ovnovi su uvijek oni koji na život gledaju tako da kažu 'čaša je do pola puna', odnosno u svakoj životnoj situaciji vide i neki pozitivan trag.

Blizanci

Zaigrani Blizanci mogu se prilagoditi bilo kojoj situaciji, što ih čini 'leptirima' zodijaka. Šarmantni su, s njima sve teče glatko, pa su uvijek dobro društvo. Također, imaju dobar smisao za humor i znaju okupirati sugovornike zanimljivim temama. Ljudi vole provoditi vrijeme s njima jer znaju kako održavati razgovor bez muke. Osim toga, zanimaju se za brojne stvari i od njih ćete doznati mnogo zanimljivih stvari, kao i najdublje tajne iz pojedinih područja znanosti, književnosti, društvenih odnosa…

Lav

Iako su inače vrlo koncentrirani na sebe, Lavovi kao prijatelji mogu uspostaviti vrlo dugoročne i čvrste veze koje ćete s godinama sve više cijeniti. Njima upravlja Sunce i pravi su predstavnici kraljeva životinja: Odnos s njima uvijek obilježava toplina, oni su energični ljudi s kojima je uvijek uzbudljivo. Vole sklapati prijateljstva i rođeni su vođe. Ako imate Lava za prijatelja, možete biti sigurni da ćete se puno smijati u njegovom društvu te da vam baš nikad neće biti dosadno.

Djevica

Djevice stvaraju velika prijateljstva. Oni su inteligentni, skromni, osjetljivi, sramežljivi i imaju nježnu i ljubaznu narav. Možda će vas potpuno izludjeti u nekim razdobljima, ali prijateljstvo s Djevicom vrijedi te patnje. Istina, kritični su, perfekcionisti i često zahtjevni do ludila, ali su i najvjerniji prijatelj kojeg možete zamisliti. Možda i ne djeluju kao najuzbudljiviji ljudi na svijetu kad ih tek upoznate, no ako želite prijatelja ili partnera koji će vam čitav život čuvati leđa, Djevica je najbolja osoba za to.

Jarac

Jarci su inteligentni, zabavni i odani. Ovaj horoskopski znak nema veliku grupu prijatelja, pa se smatrajte sretnicima ako ste ušli u njihov krug prijatelja. Život će vam biti kvalitetniji s prijateljima poput njih. Oni prijatelje doživljavaju kao obitelj i ne postoji ništa što ne bi učinili za njih. Znaju prepoznati kad ste raspoloženi za ozbiljan razgovor o onom što vas muči, a kad vam treba samo malo zabave da sve zaboravite. Jarci vjeruju u to da djela govore više od riječi, pa se tako i ponašaju: Ako ste tužni, isplanirat će vam cijeli dan zabavnih aktivnosti kako bi vam skrenuli misli s toga, donosi Times.