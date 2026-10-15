Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Nove nade protiv sljepoće

Revolucija u medicini: Nova terapija vraća vid pacijentima!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 3 min
Revolucija u medicini: Nova terapija vraća vid pacijentima!
2
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Riječ je o terapiji koja budi velike nade, a u primjeni se može očekivati za 10 do 15 godina, kažu prof. dr. sc. Nataša Drača i dr. Emma Grace Orešković iz Specijalne bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Admiral

Prvi rezultati optogenetske terapije, koja koristi tehniku uključivanja i isključivanja živčanih stanica pomoću svjetlosti - za čije su otkriće trojica istraživača: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, zajedno dobila Nobelovu za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu - puno obećavaju i mogli bi pridonijeti tome da se određenim pacijentima koji su izgubili vid funkcija vida ponovno vrati. Novu terapiju komentirale su nam prof. dr. sc. Nataša Drača i dr. Emma Grace Orešković iz Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost, koje rade na drugoj vrsti genetskih istraživanja, u sklopu projekta koji se ostvaruje u suradnji sa Sveučilištem u Londonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Prva transplantacija oka u svijetu

Pokretanje videa...

transplantacija oka 00:54
transplantacija oka | Video: 24sata/REUTERS

- Slikovito, mogli bismo ovo otkriće usporediti s napretkom koji smo doživjeli prelaskom s kablovskog interneta na wireless, jednostavno pojašnjava sugovornica i dodaje kako dosadašnji rezultati daju nadu da će se pacijentima koji iz različitih razloga izgube vid, taj vid u većoj ili manjoj mjeri moći vratiti.

Foto: 123RF

Posebnom stimulacijom očni živci 'odrađuju 'posao' fotosenzitivnih ćelija i šalju signale o svjetlosti u mozak u kojem se stvara slika

Istraživanje na prvim pacijentima je pokazalo da se kod prvih šest od deset ukupno testiranih pacijenata vid djelomično vratio - oni mogu vidjeti obrise te prepoznati i dohvatiti predmete oko sebe, no zasad ne vide dovoljno oštro da bi mogli čitati, na primjer, pa se ističe kako će daljnja istraživanja u ovom projektu biti usmjerena prema tome da se otkrije može li se vid dodatno izoštravati.

- Povrat vida i kvaliteta vida kod pacijenata kod kojih bude moguće primijeniti terapiju ovisit će o stanju problema zbog kojeg su vid izgubili, odnosno o tome jesu li uključeni i još neki faktori. No mogli bismo reći da je to odlična osnova za daljnja istraživanja djelovanja terapije kod različitih oštećenja oka i vida - ističe dr. Emma Grace Orešković.

SAVJETI OFTAMOLOGINJE IZ ZAGREBA Problemi s vidom: 'Važno je istaknuti da se slabovidnost može prevenirati u dječjoj dobi'
Problemi s vidom: 'Važno je istaknuti da se slabovidnost može prevenirati u dječjoj dobi'

Terapija bi mogla djelovati na niz bolesti i promjena na oku, pa čak i kod ozljeda, naravno ako je očuvan dio oka. Dodaje kako zasad ipak ne možemo reći može li terapija donijeti pomak i kod nekih težih, degenerativnih bolesti, poput glaukoma, kod kojega postoji potpuna atrofija vidnog živca.

storyeditor/2026-10-14/prof__dr__sc__Natasa_Draca__Klinika_Svjetlost.JPG
Foto: Klinika Svjetlost

Nova terapija mogla bi se naći u primjeni za 10 do 15 godina i nekim pacijentima moći će se značajno pomoći, kaže prof. dr. sc. Nataša Drača

- Još ne možemo sa sigurnošću govoriti o tome što to konkretno nosi i koji pacijenti mogu računati da bi terapija mogla biti učinkovita kod njih, jer trenutačno je istraživanjem obuhvaćena relativno mala skupina pacijenata koji još donekle imaju fotoreceptore i funkcionalne ganglijske stanice - kaže dr. Orešković. 

storyeditor/2026-10-14/dr__Emma_Grace_Oreskovic__Klinika_Svjetlost.JPG

Nova terapija otvorila je vidike liječnicima i bit će veliki poticaj za dodatna istraživanja kod različitih bolesti i promjena na oku, kaže dr. Emma Grace Orešković

No, dodaje kako misli da je s ovim otkrićem napravljen jako veliki korak i obuhvaćeno je mnogo faktora u radu oka čije djelovanje dosad nismo razumjeli, tako da su otvoreni neki novi vidici koji će biti poticaj da se ubrzaju istraživanja i na druge skupine pacijenata, kaže dr. Orešković, dok prof. dr. sc. Drača kaže kako je realno očekivati da ta terapija pomalo uđe u primjenu u klinikama za otprilike 10 do 15 godina.

REVOLUCIONARNI ZAHVAT VIDEO Prva transplantacija oka na svijetu - pacijent ga osjeća, ali ga još ne može pomicati
VIDEO Prva transplantacija oka na svijetu - pacijent ga osjeća, ali ga još ne može pomicati

- Uzmemo li u obzir da svaka nova terapija mora proći strogo zadana pravila i rokove kliničkih ispitivanja u nekoliko faza, to bi bio realan rok da postane dostupnija pacijentima - zaključuje sugovornica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maca, pas...? Evo koji je idealan ljubimac za vas po horoskopu
ŠTO VAS UPOTPUNJUJE?

Maca, pas...? Evo koji je idealan ljubimac za vas po horoskopu

Dovođenje novog ljubimca u svoj dom velika je obveza. Kućni ljubimci imaju prepoznatljive osobnosti poput ljudi, pa je važno pronaći onu koja najbolje odgovara vašem načinu života
FOTO Ljepotica diže utege od čak 133 kilograma! 'Muškarci me pitaju za pomoć u teretani'
VISOKA I BUJNA

FOTO Ljepotica diže utege od čak 133 kilograma! 'Muškarci me pitaju za pomoć u teretani'

Nekada su je zezali zbog visine i oblina, ali nije dopustila da je to slomi već je svoj izgled unovčila i danas zarađuje milijune. Muškarci su opčinjeni njezinom snagom, ali i stražnjicom
Najgore ljubavne kombinacije: Ovan i Djevica kao pas i mačka, Škorpione izluđuju Blizanci...
TOKSIČNI PAROVI ZODIJAKA

Najgore ljubavne kombinacije: Ovan i Djevica kao pas i mačka, Škorpione izluđuju Blizanci...

Ponekad dvoje ljudi jednostavno nije suđeno da budu zajedno, bez obzira koliko se trudili da njihova veza funkcionira. Različite vrijednosti, stilovi komunikacije, jezici ljubavi i životni ciljevi mogu doprinijeti tome da romansa postane toksična. Svaki horoskopski znak kompatibilan je s nekoliko drugih, ali uvijek postoji jedan koji je zajamčeno loš spoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026