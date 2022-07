Rezanje luka bez suza: Moguće je uz ovih 9 zgodnih trikova

Nakon dugog niza godina istraživanja znanstvenici iz SAD-a su prije nekoliko godina prirodnim križanjem stvorili vrstu luka od kojeg vam suze ne naviru na oči. Hrskav je i sladak, a nazvali su ga The Sunion.

Bilo bi lijepo imati takav luk pri ruci kod kuhanja, no većina nas je ipak osuđena na suze, a što je luk jačeg okusa, više je i suza zbog enzima koje ispušta u zrak. U doticaju s okom stvara se sumporna kiselina koja iritira oči pa one počnu stvarati suze pokušavaju sve to isprati.

Pomozite si uz neki od ovih 9 savjeta:

