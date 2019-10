Riba: Rok i ja bili smo kraljevi palačinki, voljeli smo kuhati...

Domagoj Jakopović Ribafish novi je voditelj u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Voditeljsku palicu dijelit će s Doris Pinčić Rogoznicom, a u žiriju će biti Ivan Pažanin, Tomislav Špiček i povratnica u show, Željka Klemenčić. Tim povodom s Ribafishom smo razgovarali o njegovom novom izazovu, projektu RokOtok, pokojnom sinu i novom ljubimcu...

Tijekom ljeta, u 28 dana, Ribafish je doplivao do 17 hrvatskih naseljenih otoka, a sada se već polako sprema i za drugi dio projekta sljedeće godine. U spomen na preminulog sina planira doplivati do svih naseljenih hrvatskih otoka.

Kako to da ste se našli u voditeljskim vodama?

Ni kriv ni dužan, jednostavno se dogodilo. Zadnjih desetak godina sam u gastro sferama, nekako je bilo i logično da krenem na neku drugu stranu. Ispalo je super jer volim kuhati, jesti i pričati o tome.

Je li vam ovo prvo voditeljsko iskustvo na televiziji?

Radio sam već kao voditelj TV kviza Upitnik sa Joškom Lokasom.

Kakva je ekipa, žiri i Doris, znate li se otprije?

Ljude iz žirija znam sa svih mogućih strana, a Željka mi je bila urednica u Playboyu. Špičeka sam vidio dva puta u životu i jako ga cijenim, a i njegovu 'zagorsku zezanciju'. Pažanin mi je idol, ima eleganciju finese i šarmantne dalmatinske fore. Na snimanju imamo Zagorje, Dalmaciju i Slavoniju u žiriju. Kad se počnu zezat, to je fenomenalno. Doris isto znam, ali ne toliko. Savršena je profesionalka i kao glumica zna se prilagoditi te od tri riječi zna napravit deset rečenica koje zvuče fenomenalno. Oduševila me. Nadam se da ću se prilagoditi i uklopiti sa svojim doskočicama i poštapalicama, zezancijama i svime mogućim i da im neću previše pojesti na snimanju.

Koliko traju snimanja, je li naporno?

Snimanja su dugotrajna i svakodnevna, kontinuirano se uči o prehrani. Smisao cijelog showa je da natjecatelji dođu kao amateri i da odu s puno više znanja te da se od njih napravi kompletnije kuhare. Nema praznog hoda, ljudi koji su u pozadini kandidatima pomažu sa savjetima da sve bude profesionalno i vrhunski napravljeno. Isto tako, cijeni se i kreativnost. Treba se držati pravila i donijeti dozu sebe.

Tko je najveći zafrkant na setu?

Najveći zafrkant na setu je Pažanin, ali u backstageu je Špiček. On je prava enciklopedija, uvijek želi pomoći i uvijek je spreman na sitne spačke.

Vaš odnos prema kandidatima?

Ja sam najbolji mogući ikad prema kandidatima jer se želim ogrebati za to što kuhaju. Umiljato janje dvije porcije jede...

Već ste se upoznali, kakvi su natjecatelji?

Napreduju iz dana u dan, nije isto kuhati prvi put i drugi put u danu, kao što nije lako ni jesti žiriju. Treba bit predan i žrtvovati se. Divim se ljudima koji uspiju toliko vremena izdvojiti i posvetiti se tome. Puno njih u pauzama zajedno kuhaju i isprobavaju nove recepte. Rade tjestenine, kruhove... Žive to.

Hoće li ekipa imati priliku probati i neke vaše delicije?

Još učim kako se vodi, ali kad se opustim, skuhat ću im fileke jer sam nadaleko poznat po njima.

Jeste li i sami ikad razmišljali o prijavljivanju na sličan show?

Naravno da jesam, kao i svako muško koje je ikad nešto skuhalo. Jednom kad shvatiš koliko tu ima različite tematike, i shvatiš da ne znaš toliko, malo se lecneš. Ima nekih koji govore da ne znaju baš puno o kuhanju, a znaju puno više od mene. Nakon ovog iskustva, bilo bi me strah kuhati u nekom showu.

Bojite li se kako će sudjelovanje u showu utjecati na vašu liniju?

Pa nisam siguran jer... Da, jako se bojim.

Koliko vam znači što se odmah nakon projekta RokOtok bacate u TV vode?

To je bila fantastična stvar i dobro je da imam nešto raditi u zimskoj pauzi između projekata.

Hoće li snimanje showa omesti pripreme za sljedeću etapu RokOtoka?

Sve je pod kontrolom, ništa neće patiti.

Što najviše volite kuhati, a što jesti?

Najviše volim kuhati mediteransku kuhinju i roštilj, nešto između Italije i Bugarske. Prije sam najviše volio janjetinu, ali sada je kozletina broj jedan.

Jeste li imali neku omiljenu hranu koju ste spremali sa sinom ili za njega?

Bili smo kraljevi palačinki, toliko da i dan danas mogu okretati palačinke na dvije tave s dvije ruke. I naravno, pohana piletina u dvostrukom šlafroku s cornflakesom.

U vaš život nedavno je ušao i novi ljubimac, psić Dživo, kako izgleda suživot gastro novinara i psa?

Još je štene i ne može jesti što i mi, pa me nervira pseća hrana. Odgaja on mene i ja njega, šećemo, igramo se, smijemo se, on mene grize, ja njega ne, ja skupljam kakicu iza njega, on iza mene ne... Divno je kad na kraju dana skupa gledamo telku. To me opušta.

