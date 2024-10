Ribu možete jesti svaki dan, ali na jednu stvar morate paziti

Od laganih i blagih vrsta poput oslića i bakalara do aromatičnog lososa i tune, postoji mnogo vrsta ribe, svaka sa svojim specifičnim okusom i hranjivim profilom. Ako redovito jedete ribu i pitate se koliko je zdravo konzumirati je svakodnevno, evo odgovora stručnjakinje.

Foto: 123RF

Zdravstvene prednosti ribe

Konzumiranje ribe smatra se dobrim načinom unosa proteina.

- Općenito, riba je izvrstan izvor kompletnog proteina, što znači da sadrži sve esencijalne aminokiseline koje tijelo ne sintetizira - kaže Amerikanka Rosemary Trout, direktorica programa kulinarskih umjetnosti i znanosti o hrani na Sveučilištu Drexel.

Osim proteina, hladnovodne ribe, poput lososa i tune, bogate su esencijalnim masnim kiselinama koje podržavaju zdravlje srca. Ribe također sadrže kolin i jod, kao i druge hranjive tvari, ovisno o vrsti.

Koliko ribe je zdravo jesti?

Prema Prehrambenim smjernicama za Amerikance, odrasle osobe trebale bi dnevno unositi oko 140 do 200 grama proteina, uključujući 200 do 280 grama morskih plodova tjedno. Prema riječima profesora i epidemiologa s Harvard T.H. Chan School of Public Health, za većinu ljudi svakodnevna konzumacija ribe je prihvatljiva.

Foto: 123RF

Međutim, kod konzumiranja ribe postoji i pitanje žive.

- Nakupljanje metil-žive predstavlja rizik jer je toksična, osobito za središnji živčani sustav i bebe u maternici. Stoga se preporučuje da trudnice i dojilje izbjegavaju velike ribe poput sabljarke, tune i morskog psa - dodaje Trout.

FDA preporučuje konzumaciju riba s nižom razinom žive, kao što su losos, škampi, crni brancin, bakalar, školjke, tilapija, jastog i sardine.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Je li bolje jesti divlju ili uzgojenu ribu?

Iako se često raspravlja o prednostima divlje i uzgojene ribe, Trout kaže da su obje dobre kao izvor proteina. Divlje i uzgojene ribe mogu imati različite okuse i nutritivne profile zbog različitih prehrana.

- Uzgojene ribe koje su hranjene dijetama s ugljikohidratima imaju više zasićenih masti u odnosu na divlje uhvaćene ribe - ističe ona.

Kako odabrati najbolju ribu?

Preporuka je kupovati ribu od provjerenih trgovina ili ribarnica.

- Riba bi uvijek trebala biti vrlo hladna i skladištena na ledu s mogućnošću otjecanja vode, ili smrznuta - savjetuje Trout.

Ističe da jede konzerviranu ribu kao dodatak salatama, sendvičima ili pizzama te voli manje začinjenu ribu poslužiti s povrćem ili kao hladnu u salati, piše msn.