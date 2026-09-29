Rick Owens i Michèle šokirali čizmama na Pariškom tjednu mode: U njima jedva hodaju...

Pariški Tjedan mode ponovno je pokazao da na njegovim revijama pravila gotovo i ne postoje, no jedan se modni trenutak posebno izdvojio. Kultni dizajner Rick Owens i njegova supruga, poslovna partnerica i muza Michèle Lamy, pojavili su se na reviji avangardnog brenda Matières Fécales u izdanjima koja su odmah privukla pažnju.

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Owens i Lamy hodali su pariškim ulicama držeći se za ruke, odjeveni gotovo potpuno u crno, no najviše pažnje privukla je njihova obuća.

Naime, oboje su nosili ekstremno visoke i predimenzionirane čizme koje izgledaju više poput skulptura nego klasične obuće. Njihova silueta potpuno mijenja oblik noge, a posebno je zanimljivo bilo gledati kako se u njima kreću - ili bolje rečeno, koliko im je teško hodati.

Čak i Rick Owens i Michèle Lamy, koji su poznati po tome da pomiču granice mode, u ovim su čizmama izgledali kao da im svaki korak pričinjava popriličan napor. Lamy je svoj dramatičan par kombinirala s kratkom crnom haljinom, dok je Owens nosio svoju prepoznatljivu potpuno crnu siluetu.

Ova obuća definitivno nije namijenjena neprimjetnom prolasku ulicom. Cijene ovakvih Rick Owens modela mogu se kretati od oko 1500 pa sve do više od 4120 dolara otprilike (1400 do 3900 eura), ovisno o materijalu, izvedbi i tome je li riječ o posebnom revijskom modelu.

Rihanna ih je fotografirala

Da je Michèle Lamy svojim izdanjem privukla pažnju čak i modnih profesionalaca, pokazala je i Rihanna, koja je sjedila u prvom redu upravo pokraj Lamy i Ricka Owensa.

Pjevačica je na reviju stigla u jednako ekstravagantnom izdanju – zlatnom kompletu s dramatičnim detaljima i cipelama s izrazito zakrivljenom siluetom.

No, čini se da je njezinu pažnju posebno privukla obuća njezine susjede. Rihanna je tijekom revije mobitelom fotografirala Lamyne neobične čizme, što je samo dodatno pokazalo koliko je taj modni detalj bio upečatljiv čak i među publikom naviknutom na najneobičnije modne kreacije.