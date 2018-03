Riječi i geste svih znakova: 12 stilova ljubavne komunikacije

Ovan

Prednosti: Vrlo ste direktni, otvoreni, ne podnosite manipulacije i smatrate da je bitno izgovoriti ono što mislite i osjećate. Kod vas nema sivih zona, nema tabua, a još manje tajni. Tako vrlo jasno dajete do znanja svom partneru što vam je bitno i kako na vas utječe njegovo ponašanje.

Mane: Ponekad vam se bitnije izraziti nego saslušati što druga strana ima za reći. Nekad znate i povrijediti svojim riječima, ne vodite puno računa o tome kako će vaše izjave djelovati na partnera. Često ćete ga ‘ubosti’ u područje ranjivosti, pa lako dođe do svađa koje su često burne.

Bik

Prednosti: Komunicirate promišljeno i argumentirano. Vrlo konkretno i nedvosmisleno upoznat ćete partnera s vlastitim potrebama i očekivanjima koje imate prema njemu. Ne podnosite blebetanje i isprazne razgovore. Svoje osjećaje komunicirate vrlo realno, a ponekad i dodirima.

Mane: Znate biti silno tvrdoglavi, držati se slijepo svojih uvjerenja i pritom zanemariti da postoji i druga strana priče koja je možda jednako realna kao i vaša. Manje namećite svoju istinu kao jedinu, pokušajte uzeti u razmatranje i partnerove argumente, priznati mu da je u pravu.

Blizanci

Prednosti: Na zabavan i šaljiv način ispričat ćete ono što vam je bitno, a vaša duhovitost i ležernost sjajni su alati u iscjeljivanju partnerove ljutnje, kao i u smanjivanju napetosti u odnosu. Volite razmjenjivati svoje misli s voljenom osobom, a dobar razgovor podiže vam i libido.

Mane: Iako ste sjajni u verbalizaciji svojih misli i osjećaja, nedostaje vam talent za slušanje. Jedva čekate da partner kaže svoje, ne kako biste čuli što ima za reći, već da biste vi mogli izraziti svoje stavove. Upravo zato druga strana ponekad ima osjećaj da ju ne slušate i ne prihvaćate.

Rak

Prednosti: Vi vidite i čujete i više nego što je izrečeno. Možete osjetiti partnerova stanja, ponekad i predosjetiti njegove namjere. Kad postavljate puno pitanja i malo pričate o sebi, to je dokaz da ste zaljubljeni. Znate riječima doprijeti do srca drugih, utješiti, pružiti nadu.

Mane: Niste osobito otvoreni, kao da se bojite iskreno progovoriti o svojim osjećajima jer smatrate da biste time mogli naljutiti partnera ili ugroziti sklad u odnosu. I zato šutite i prešućujete, a neispričano se gomila. Potom vam jednog dana samo pukne film i nastane tornado.

Lav

Prednosti: Vješti ste u uvjeravanju. Zavest ćete riječima vrlo vješto, tako da druga strana neće niti znati što joj se događa. Znate nasmijati voljenu osobu, utješiti je, a kada ste zaljubljeni želite čuti baš sve o tome što joj se događa. Pažnja koju pružate za partnera je dokaz ljubavi.

Mane: Volite biti u pravu i teško podnosite kada vam se partner suprotstavi kontraargumentima. To doživljavate osobno, kao napad na sebe, a ne kao puko neslaganje. A kakvu tek dramu znate ‘složiti’ kada vas voljeni/voljena povrijedi… Tada ego vodi igru.

Djevica

Prednosti: Vi ste prilično razumna osoba i volite razumne dijaloge. Vrlo vješto ćete svoje misli zapakirati u riječi, i nakon što vi izgovorite svoje, partneru će biti sve jasno. Ne volite igrice, manipulacije, cijenite otvoreni i iskreni razgovor te dobru argumentaciju.

Mane: Previše razmišljate. Previše analizirate. Nekad ste i suviše kritični. Zamjerit ćete partneru sitnice koje samo vama imaju tako poseban značaj. Znate i biti vrlo odrješiti, pa i arogantni kada vas se naljuti. Ne podnosite gnjavatore i duge prepirke bez konkretnog završetka.

Vaga

Prednosti: Silno ste ljubazni, želite ugoditi i zato ćete se složiti s partnerom i onda kada niste pretjerano oduševljeni njegovim izborom. Znate biti vrlo diplomatični, pa i lukavi kada nešto trebate. Okolo, naokolo pa odmah na cilj – to je vaša deviza. I kompromis će uvijek biti vaša opcija.

Mane: Kada doživite nepravdu, nitko se ne može više rastužiti i naljutiti od vas. Silno vas pogađa ljudska grubost i neiskrenost. No ne primjećujete uvijek sebe, jer i vi ste ponekad u ulozi osobe koja manipulira i širi pretjeranu ljubaznost samo s ciljem da bi dobila ono što traži.

Škorpion

Prednosti: Nitko ne može tako stručno, putem razgovora detektirati korijen problema kao vi. Ne bojite se pitati jer ste spremni na svaki odgovor. Znate voditi vrlo duboke i intenzivne razgovore, a ponekad uživate i u polemikama koje vas vode ravno u spavaću sobu.

Mane: Rijetko tko može biti toliko otrovan na riječima kao vi. Ponajviše zato što prepoznajete slabu točku u drugima i ciljate ravno u nju, tek s par pomno odabranih riječi. Niste osoba od kompromisa, ne vjerujete u njih. Vi igrate na sve ili ništa, što ponekad vodi u destruktivnost.

Strijelac

Prednosti: Iskrenost je vaša vrlina. Ono što mislite to i govorite. Ne podnosite igrice i natezanja. Partner uvijek zna na čemu je. Svojim riječima znate drugu stranu motivirati i inspirirati na djelovanje. Poštujete i uvažavate partnerove stavove i onda kada vam ne idu u prilog.

Mane: Dajete savjete i onda kada se to od vas ne očekuje, onda kada partner želi da ga samo saslušate, zagrlite ili utješite. Znate biti naporni kada nešto trebate ili tražite ili kad mislite da druga strana treba vašu pomoć. Vaša iskrenost i jezičavost nekad znaju i zaboljeti.

Jarac

Prednosti: Ono što pričate treba imati glavu i rep, neku strukturu, smisao, dovesti do nekog rješenja. Zato progovarate tek nakon što dobro promislite. Držite do riječi jer iza njih trebate i stati, stoga nećete obećati nešto što ne možete ispuniti. Komunicirate odgovorno i pouzdano.

Mane: Nekad ste previše ozbiljni, strogi, niste od onih koji će brigu udariti na šalu. Zbog toga partneru nekad može biti teško s vama jer ćete od njega tražiti konkretne i ozbiljne odgovore, a zna, ako ih ne uspije ispoštivati da će time ozbiljno ugroziti vaš odnos.

Vodenjak

Prednosti: Vaša dobra strana jest da uvažavate različitosti, pa to što partner voli ili misli drukčije od vas, vama neće biti osobit problem. Imate tu ljudsku humanu crtu koju vrlo često komunicirate s ljudima koje volite. Želite biti od pomoći, želite biti podrška i to ćete drugima dati do znanja.

Mane: Znate biti nepouzdani. Obećat ćete nešto, no po putu zaboraviti na to. Ne zato što to nećete htjeti obaviti, nego jednostavno na to zaboravite. I onda kada se partner naljuti, to vas iznenadi. A kad se vi naljutite, onda ne birate riječi. Baš njima znate povrijediti.

Ribe

Prednosti: Vaš stil je nježan, brižan i uviđavan. Vaše riječi imaju cilj da spase osobu koju volite. Znate reći pravu riječ u pravo vrijeme i razgaliti partnerovu dušu. Kao i Rak, često čitate između redaka, a kad vam izgovoreno bude u suprotnosti s onim što osjećate, mirišete laž.

Mane: Ponekad znate biti neiskreni, zatajiti nešto što je bitno, a kako istina uvijek ugleda svjetlo dana, znate se naći u nevolji. Niste od onih koji jasno izgovaraju što žele i što ih smeta, tako da vaš partner može biti na pravim mukama jer ne zna što smije reći.