Slučajna riječ koju kažemo bez razmišljanja može dovesti do tjeskobe, depresije ili slabog samopoštovanja u djece. Ponekad ćemo nešto izreći i s dobrom namjerom, a djeci mogu uzrokovati probleme kasnije u životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Sedam najčešćih pogrešaka koji roditelji rade u odgoju

1. Uspoređujete svoje dijete s drugima

Ako usporedite svoje dijete sa 'savršenim sinom' vašeg najboljeg prijatelja, ono neće moći vidjeti ispravnu sliku o sebi i osjećat će se kao gubitnik. Favoriziranje među braćom i sestrama dovodi do nepotrebnog rivalstva među njima. Jedno od njih će se osjećati nevoljeno, dok će drugo morati podnijeti teret idealnog djeteta koje sve mora učiniti na najbolji način kako bi zadržalo dobar položaj. Prema ovom istraživanju, ako favorizirate jedno dijete nad drugim, to će rezultirati većim simptomima depresije kad odraste.

2. Negirate djetetove osjećaje

Svakako, slomljena igračka može se činiti nevažnom u usporedbi s plaćanjem računa svaki mjesec, ali ne znači da dijete nema pravo osjećati se loše zbog toga. Kada se to dogodi, djeca nauče potiskivati ​​svoju radost, tugu ili bijes i odrastaju u odrasle ljude koji se ne mogu izraziti ili izgraditi stabilne odnose s ljudima. Prema istraživanju, u budućnosti im može biti teško podnijeti intenzivne emocije, što može uzrokovati depresiju i tjeskobu.

3. Lažete im

Osvijestite trenutak kada dijete 'natjerate' da se osjeća nesigurno govoreći laži ili samo blago mijenjajući dane informacije. To se može dogoditi i kada se pretvarate da svom djetetu nikada niste nešto obećali. To će ih natjerati da sumnjaju u sebe i svijet oko sebe, što može rezultirati niskim samopoštovanjem. To može dovesti i do tjeskobe, depresije, a u ekstremnim slučajevima i psihoze.

4. Volite ih uvjetno

Sigurni smo da ne mislite ništa loše govoreći ovakve stvari. Naprotiv, želite dijete pogurati naprijed i motivirati ga. Iako to mislite, vaše dijete čuje sljedeće: 'Drugi ljudi i ja ćemo te voljeti samo ako sve učiniš savršeno. Ti sam nisi vrijedan ljubavi bez svojih postignuća'. To pokazuje da imamo prevelike zahtjeve što se tiče izvedbe.

5. Sumnjate u njihove sposobnosti

Ovo ne pomaže djetetu da se više trudi. Zapravo ima suprotan učinak. Što više ukazujete na njihove nesposobnosti, to je veća šansa da će oni odustati. Takve roditeljske fraze čine da djeca gube povjerenje u sebe.

6. Označavate ih prema njihovim mentalnim sposobnostima i/ili fizičkim svojstvima

Iako se djeci uvijek govori da ignoriraju loše stvari koje im nasilnici govore, ne mogu učiniti isto kada su riječi njihovih roditelja u pitanju. Bilo da ukazujete na njihove tjelesne ili mentalne smetnje, to narušava sliku koju imaju o sebi i može rezultirati raznim psihijatrijskim problemima, uključujući poremećaje prehrane.

7. Tjerate ih da se osjećaju kao da vam nešto duguju

Svakako, vjerojatno ste morali puno toga žrtvovati otkako ste postali roditelj. Ali nije dobro prebacivati odgovornost na njih. Ne moraju se osjećati krivima zbog vaših odluka. U nekim slučajevima to može dovesti do patološke krivnje koja je zauzvrat povezana s različitim neurozama, uključujući opsesivno-kompulzivni poremećaj, piše Bright Side.