A post shared by Thru The Bushes (@thru_the_bushes) on Aug 5, 2020 at 5:19am PDT

Fikcio Monger jedan je od najinovativnijih \u0161ibenskih glazbenika koji se sa svojim bendom\u00a0The\u00a0FogSellers\u00a0u kratkom periodu pozicionirao u sam vrh live izvo\u0111a\u010da elektroni\u010dkog glazbenog \u017eanra. Njegovi setovi stilski variraju od mra\u010dne i lagane elektronike pa do tvrdog organskog zvuka obojenog u beskompromisni funk sa elementima DNB-a.

Iz Splita sti\u017ee\u00a0Luka Labura,\u00a0koji \u0107e u subotu otvoriti i zatvoriti ovogodi\u0161nji Thru The Bushes. Luka je svoje ime na sceni izgradio kao DJ, glazbeni producent, ali i kao organizator mnogih evenata elektroni\u010dke glazbe.

A post shared by Thru The Bushes (@thru_the_bushes) on Aug 24, 2019 at 7:52am PDT

Ove godine festivalsko je izdanje jednodnevno i\u00a0daleko od \u0161ume i pla\u017ee, no organizatori \u0107e u Harteri intervencijama u prostor i dekoracijama stvoriti ugo\u0111aj koji podsje\u0107a na \u0161umu, pla\u017eu i more. Za vizualni ugo\u0111aj koji stvara video mappingom i svjetlosnim atrakcijama zadu\u017een je umjetnik OBLIK 3, koji video projekcijama vizualizira glazbu na Thru The Bushesu od za\u010detaka festivala, a za dobar zvuk ponovno se brine The System Audio / KV2 Audio.

A post shared by Thru The Bushes (@thru_the_bushes) on Aug 3, 2020 at 8:53am PDT

Organizatori \u0107e se dr\u017eati svih epidemiolo\u0161kih mjera, posjetiteljima \u0107e se na ulazu mjeriti tjelesna temperatura te vr\u0161iti obavezan upis u evidencijske liste, a posjetitelje se moli da se\u00a0dr\u017ee preporuka HZJZ-a i\u00a0dr\u017ee distancu tijekom doga\u0111anja te da\u00a0ako se na dan doga\u0111anja osje\u0107aju lo\u0161e,\u00a0ostanu kod ku\u0107e.

Riječka Hartera će postati plaža za festival Thru The Bushes

Sedmo izdanje music&art festivala Thru The Bushes ove će se godine održati u Rijeci, na mjestu bivše tvornice papira Hartera, u subotu 8. kolovoza, a predstavit će 5 vrhunskih imena hrvatske elektroničke scene

<p>Nakon šest godina održavanja na otoku Krku, u Baški i na plaži Voz, publika će po prvi puta u centru grada Rijeke moći uživati u vrhunskoj elektroničkoj glazbi i video mappingu pod voltama Hartere, stoji u najavi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stella (19) ima mišićnu atrofiju, a bori se za ulazak u finale ‘Supertalenta’: ‘Glazba je moja terapija’</p><p>Na ovogodišnjem festivalu Thru The Bushes nastupit će <strong>Andrea Ljekaj,</strong> višestruko nagrađivani producent i međunarodni DJ s izdanjima na mnogim svjetskim labelovima, između ostalih i na cijenjenom labelu Get Physical, na kojem izdaju i Time to Sleep i <strong>Ana Antonova</strong>, koji također nastupaju u riječkoj Harteri.</p><p>Antonova donosi mashup probranog deep house-a, acid-a, synthpop-a, minimala, pa sve do Bangera. Time To Sleep je mladi talent iz Pule kojem je zagarantirana uspješna budućnost na elektroničkoj sceni regije i svijeta, a prepoznale su ga mnoge svjetske izdavačke kuće kao što su Get Physical, Disco Halal i Weirdos Records.</p><p><strong>Fikcio Monger</strong> jedan je od najinovativnijih šibenskih glazbenika koji se sa svojim bendom The FogSellers u kratkom periodu pozicionirao u sam vrh live izvođača elektroničkog glazbenog žanra. Njegovi setovi stilski variraju od mračne i lagane elektronike pa do tvrdog organskog zvuka obojenog u beskompromisni funk sa elementima DNB-a.</p><p>Iz Splita stiže<strong> Luka Labura</strong>, koji će u subotu otvoriti i zatvoriti ovogodišnji Thru The Bushes. Luka je svoje ime na sceni izgradio kao DJ, glazbeni producent, ali i kao organizator mnogih evenata elektroničke glazbe.</p><p>Ove godine festivalsko je izdanje jednodnevno i daleko od šume i plaže, no organizatori će u Harteri intervencijama u prostor i dekoracijama stvoriti ugođaj koji podsjeća na šumu, plažu i more. Za vizualni ugođaj koji stvara video mappingom i svjetlosnim atrakcijama zadužen je umjetnik OBLIK 3, koji video projekcijama vizualizira glazbu na Thru The Bushesu od začetaka festivala, a za dobar zvuk ponovno se brine The System Audio / KV2 Audio.</p><p>Organizatori će se držati svih epidemioloških mjera, posjetiteljima će se na ulazu mjeriti tjelesna temperatura te vršiti obavezan upis u evidencijske liste, a posjetitelje se moli da se drže preporuka HZJZ-a i drže distancu tijekom događanja te da ako se na dan događanja osjećaju loše, ostanu kod kuće.</p>